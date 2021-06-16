После крупного поражения игроки пели гимн со всем стадионом! В России такое возможно?

За время, что футбол жил с пустыми и полупустыми трибунами, из памяти стёрлись картинки заполненного стадиона и позабылось чувство, когда десятки тысяч человек ревут в едином порыве. Но во вторник всё это вернулось.

Будапешт, спасибо. Это было просто невероятно.

Фото: «Чемпионат»

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Нынешний Будапешт мало чем отличается от того, что был в «доковидные» времена: в стране вакцинировано примерно 42% населения, поэтому из ограничений здесь остались только обязательное ношение масок в магазинах и соблюдение дистанции в очередях. Местные говорят, что без Евро жизнь протекала бы чуть иначе, но венгерский премьер-министр Виктор Орбан уж очень любит футбол – отсюда и быстрое возвращение к нормальной жизни, и 100-процентная заполняемость трибун.

С самого утра на улицах уже мелькали красно-зелёные цвета: болельщики Венгрии и Португалии прогуливались по городу и сидели на верандах баров, потягивая пиво и что-то громко обсуждая. Ближе к началу матча народ начал стекаться в сторону фан-зоны, которую устроили буквально в 25 минутах ходьбы от стадиона, а потом единым строем двинулся в сторону арены. Cемь-восемь тысяч человек бок о бок шли на первый матч своей сборной на Евро – это было очень мощно!

Проход организовала группа болельщиков из Carpathian Brigade 09, в которую входят фанаты разных венгерских команд (по большей части «Ференцвароша»). Они собираются вместе только на матчи сборной, чтобы обеспечить шумовую поддержку – что-то похожее было у нас во времена существования ВОБа.

Перед исполнением гимна фанатская трибуна устроила перфоманс из разноцветных карточек, разложенных на креслах. Что именно там получилось, сказать сложно, но венгерские коллеги говорили про cвязь с историей, о величии и «пути к славе».

Фото: «Чемпионат»

А потом началось… Стадион запел. Почти 70 тысяч человек громко и на разрыв – два года назад скажи кто, что венгерский гимн вызовет хоть какие-то эмоции, никто бы не поверил. Но тут атмосфера так наэлектризовалась, что не прочувствовать каждую ноту было просто невозможно.

Не умолкали венгерские трибуны и в течение всего матча, порой настолько «раскрикиваясь», что уровень шума достигал 117 децибел. А уж когда забил Роналду, свист и протяжное «у-у-у» от соседей по трибуне слегка оглушили.

Фото: «Чемпионат»

Добавило атмосферы внезапное появление на поле венгерского фаната, который подбежал к одному из игроков своей сборной и попытался его обнять. Стюарды среагировали не сразу, поэтому парень, не добившись своего, неспешно последовал обратно. А пока он бежал, на трибуне загорелась парочка файеров – получился прямо какой-то спланированный перфоманс.

Фото: «Чемпионат»

На этом «выступления» фанатов не закончились: два венгерских болельщика после третьего гола Роналду совсем обезумели и побежали к трибуне с яро радующимися португальцами. Попытки залезть на ограждения прервали вовремя подлетевшие стюарды (тут они уже успели!), но получилось у них это, правда, не сразу – один даже упал, но из рук нарушителя не выпустил. В итоге обоих фанатов увели со стадиона.

Фото: «Чемпионат»

В концовке матча фанаты разогнались ещё сильнее, чем в начале первого тайма: при счёте 0:3 трибуны и не собирались умолкать. А когда прозвучал финальный свисток и команда в полном составе подошла к фанатке поблагодарить за поддержку, произошло невероятное: стадион снова запел. Трибуны затянули гимн. Да, после поражения.

Они даже со стадиона уходили с песнями!

Как бы хотелось, чтобы и у нас было так.

Фото: «Чемпионат»

Трибуны быстро опустели, но на этом футбольный вечер для многих не закончился – толпа пошла в сторону фан-зоны. Очереди на вход растянулись метров на 100, но пустили не всех – внутри и так было тесно. Атмосфера тут была не хуже, чем на стадионе: болельщики пили, пели и танцевали, явно наслаждаясь жизнью.

Фото: «Чемпионат»

Будапешт, ты крутой.