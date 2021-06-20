«Позор и унижение ждут вас!» Как хейтили лучшую сборную России в истории

От любви до ненависти один шаг — особенно в России. В преддверии решающего матча нашей сборной на Евро болельщики настроены преимущественно пессимистично — мало кто верит в перспективу положительного результата в Дании. Так было и в 2008 году — а наши умудрились дойти до полуфинала и взять бронзу! После разгрома от испанцев ту команду тоже нещадно критиковали. Забыли? Напомним.
sssr78: «Позорники. Опустили себя и всю Россию!»
alex-zenit-1984: «Лучше бы я смотрел «Дом-2» (тупее передачи не знаю), даже ночная заставка на 5-м канале выглядит оптимистичнее».
vovan-pitersky: «Наши защитники не соблюдают элементарных правил защиты — «контролируй и держи ближнего игрока, а не пустую зону», а то все в отключке и потом смотрят удивлённо друг на друга, разводя руками — «вышел Ваня из ворот, широко разинув рот…»
vano-m: «Чисто так интересно, если всю сборную выгнать, поставить вместо неё клуб второго дивизиона, не испорченный деньгами! Толк будет, отвечаю!»
manch: «Жалко не Акинфеева… А нас с вами… Мы все верим… А им всё равно… Широкова — в Узбекистан…»
dimy4: «Оборона сб. России — это уровень игроков КФК, да и то вряд ли. Такие дурацкие ошибки в детских школах не делают. Такая страна и нету 20 нормальных пацанов, которые за счёт желания должны рвать такую Испанию. Позор!!!»
uhctpyktop: «Да чего переживать-то, ничего, конечно, то, что десятки миллионов за вас болели, ничего, пустяк. Главное, мы спустя рукава подошли к матчу».
oliver: «Так хочется поматериться… Теперь я абсолютно согласен с Гусевым. Этому игроку не место в сборной! ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД РОССИЕЙ!!! А ОН НАС ЕЩЁ И ДУРАКАМИ ОБЗЫВАЕТ! ЧТО ЗА????»
alex70-sm: «Правильно, не переживай, РОМОЧКА, нервы, они не востанавливаются! А на миллионы людей плевать! Молодец!!!»
bzzz: «Ты не уровень сборной!!!!!»
sssr78: «Вы не играли, вы унижали Россию на весь мир, ходя по полю. А позор нужно смывать кровью! Умирать на поле, а не тупо конференции давать, да и жён им пригонять из России с подругами. Через две игры — домой, в Россию. Только в аэропорту никто не встретит с цветами и песнями, позор и унижения — вот что вас ждёт дома. Впрочем, как и на поле. Шансов — никаких».
leeds: «Пора в стране с футболом завязывать… А вообще надо в сборную Дика звать — быстро пистонов нашим вставит… Забегают как миленькие...»
gril: «4:1 слили… Правда… Чего страшного… Мы ещё крупнее умеем. Спросите у Португалии».
oliver: «Вам столько денег платят… А играть вы как не умели, так и не умеете… Гонору целый воз с тележкой, а борьбы никакой....»
d-pass: «Да, конечно, ничего страшного. Подтянули физику, сонные мухи. А по воротам бить, не? Не хотелось? Возились чего-то».
dden: «Ну всё, Ром, теперь тебя точно в «Реал» не возьмут».
denwer: «Надо его менять, много пропустил. В домик, однако. Жалко парня. Но мы РОССИЯ! НАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ! НАДО ЗНАТЬ, ЗА КОГО ИГРАЕШЬ ))))».
ipman: «Больше контролировать мяч, чтобы за ним не бегать. Хорошо сказал: и вправду, чё за ним бегать-то».
haz: «Широков, 3 гола твоя заслуга. Вон из сборной, а не причитай».
gold10: «Так опозорился, а он ещё и интервью раздает, герой».
mu-fanat: «Широкова сослать в Сибирь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
konroy: «Он прямо как будто со стороны рассуждает и не участвовал в организации трёх голов в ворота сборной, скромняга, блин!»
antipod: «Могли бы — забили бы. Достали уже такие формулировки. Так чего не забивали-то??? Всё заслуженно. Счёт был бы и 1-7, если бы не наш пятый защитник и вратарь в одном лице (Акинфеев) =)»
feddog: «Зыря, игры не было вообще. Это тебе не «Зенит», где все бегают… Это сборная России по футболу».
epson16: «Смотри во всех кинотеатрах страны. Роман Широков, Денис Колодин, Игорь Семшов, Константин Зырянов и Гус Хиддинк в новом блокбастере «Мы просто-напросто обосрались. Фильм второй»!»
vladikscooter: «Более справедливым было бы вам остаться дома и не позорить страну. На английскую сборную лучше бы посмотрели — они-то хоть в футбол бы играли. В настоящий...»
dden: «Испания подсела и пропустила целый ГОЛ!!! Это ж как они устали-то. А вы не подсели, а просто легли там».
marshal: «Если испанцы настоящие мужчины, они просто обязаны жениться на нашей сборной!"
- 20 июня 2021
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