Какое хамство! Датские фанаты швыряли пивные стаканы в игроков сборной России

Датские болельщики очень круто поддерживают сборную: перед матчем исполняют песню, которую, кстати, до Евро записали сами игроки, затягивают You’ll Never Walk Alone, а потом всю игру не умолкают. Красно-белое море на трибунах впечатляет и громкостью, и масштабом поддержки.
Есть в этом всём только один не самый приятный момент – метание стаканов с пивом. От радости, со злости – в сторону поля летят полупустые или полные пластиковые стаканчики. Какие-то падают на трибуны, а самые «меткие» попадают в игроков: в матче с Бельгией за два тайма бедного Тибо Куртуа так забросали этими стаканами, что к 90-й минуте он был ими буквально окружён.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Матвея Сафонова ждала та же участь: когда Александр Головин неспешно пошёл к угловому, стадион утонул в свисте, а с трибуны за российским голкипером полетел первый стакан. Вратаря не задело, но было близко. Потом в спину прилетело уже Фёдору Кудряшову, когда он выбивал аут.
А когда датчане забили гол, пиво взлетело в воздух, как на празднике холи. На матче с бельгийцами брызги долетели и до журналистов, а в этот раз одному из российских коллег даже залили ноутбук.
В «тот-самый-момент» на бровке разминались Дмитрий Баринов, Дмитрий Черышев и Рифат Жемалетдинов, и увиденное их явно удивило. Полузащитник «Локомотива» какое-то время многозначительно смотрел на происходящее на трибуне, и мы в целом понимаем его реакцию.
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