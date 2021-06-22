«Поднимите Черчесову зарплату!» Реакция соцсетей на фиаско сборной России

Кажется, наступило время перемен. Или нет?

К сожалению, сборная России покидает чемпионат Европы. В решающем матче наша команда проиграла датчанам со счётом 1:4. Вместе с соцсетями мы наблюдали за тем, как игроки боролись за выход в плей-офф.

Несмотря на то что матч проходил в Копенгагене, сборная Дании была номинально в гостях. Трибуны гнали датчан вперёд, их стартовый натиск на наши ворота выглядел устрашающе.

На первых минутах Артём Дзюба больше боролся за мяч, чем владел им. Этот факт отметили в соцсетях.

Отличный момент был у Александра Головина, но его удар не без проблем отбил Каспер Шмейхель.

На первых минутах игры темп был очень высокий.

Давление датчан всё-таки дало свой результат. На 38-й минуте Миккель Дамсгор пробил так, что взять его удар было практически нереально.

Дамсгор, что ты сделал?!

На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу датчан. Зато наши игроки, по мнению пользователей «Твиттера», сохранили больше сил на вторую половину матча!

В начале второго тайма рисунок игры не изменился.

Добила нашу сборную роковая ошибка Романа Зобнина. Отдавая пас назад на Матвея Сафонова, он не заметил соперника. Мяч подхватил Мартин Брейтуэйт, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

На замену у сборной России вышел Александр Соболев. Практически сразу после появления на поле он заработал пенальти!

Одиннадцатиметровый реализовал Артём Дзюба.

Но датчане, к сожалению для нас, забили третий мяч. А затем и четвёртый. Вратаря сборной России Матвея Сафонова в этом винить нельзя — незадолго до этого он несколько раз выручил нашу команду.

Спасти нашу сборную мог, пожалуй, разве что Кевин Де Брёйне.

Сборная Дании вышла из группы со второго места. Они заслужили попадание в плей-офф — хотя бы ради Кристиана Эриксена. Жаль, что от успеха Дании пострадала именно наша сборная.

А после фиаско болельщики уничтожали сборную в соцсетях. Ограничимся лишь парой сообщений.