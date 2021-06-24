Не злите русского медведя! Самые яркие перформансы болельщиков на матчах сборных

Перформансы болельщиков давно стали такой же неотъемлемой частью футбола, как открытые тренировки команд или «баттлы» интернет-воинов в соцсетях. Фанаты включают фантазию и азартно состязаются, кто оригинальнее, ярче поддержит свою команду. Иной раз трибуны на матче рассматривать даже интереснее, чем собственно игру. Но если наблюдать за ней с упаковкой чипсов — скучать точно не придётся, ведь футбол веселее с Pringles.

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Если же вернуться к перформансам, то, к сожалению, пандемия надолго лишила нас этого красочного элемента спортивного шоу. Но постепенно люди возвращаются на арены, а значит, неизбежно вернутся и ироничные баннеры, масштабные панно и гигантские, во всю трибуну (а иногда и не в одну!), живые картины. Вы уже, наверное, подзабыли, как это круто бывает? Мы напомним! Благо тут нам есть чем гордиться. В России этот вид изобразительного искусства развит лучше, чем где бы то ни было в мире.

Медведь в «Лужниках»

Фото: «Чемпионат»

В сознании не слишком любознательных интуристов наша страна прочно ассоциируется с медведями. Кем же ещё гостей на футболе пугать, как не косолапыми? Медведь стал главным героем самого эпичного перформанса в истории сборной России – в легендарном матче с англичанами имени Романа Спящего Гиганта Павлюченко. Таких огромных полотнищ – 130 на 80 метров! – художники от фанатского сообщества ни до, ни после октября 2007-го не создавали. Футболисты по достоинству оценили шедевр болельщиков. Энергия трибун помогла нашим совершить эффектный камбэк – превратить 0:1 в 2:1.

Пётр I против шведов

Фото: «Чемпионат»

А это уже финальный раунд незабываемого Евро-2008. Для выхода из группы нашим во что бы то ни стало нужно было побеждать Швецию. А кто в русской истории лучше всех разбирался со шведами? Правильно, Пётр Первый! Его образ и использовали в своём перфе в австрийском Инсбруке болельщики. И ведь сработало – согнулись шведы!

Пилот Хиддинк

Фото: «Чемпионат»

С чемпионата Европы 2008 года Хиддинк и его ребята вернулись героями. Детей в России называли Гусами! Естественно, что образ голландского волшебника активно эксплуатировался в предматчевых представлениях. Перед «товарняком» с Аргентиной в 2009-м тренера изобразили пилотом лайнера, направляющегося в Южную Африку. Увы, в реальности мы до неё не добрались, но художественной ценности картины это не отменяет.

Родина-мать и Германия

Фото: «Чемпионат»

Ещё один грандиозный перформанс в «Лужниках», теперь перед матчем с немцами в 2009-м. В женщине на баннере угадывается знаменитая Родина-мать, призывающая к победе. Увы, но в этот раз выполнить её наказ не получилось – немцы минимально выиграли.

Зачёт перед евроэкзаменом

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Перед матчем с командой Македонии в 2011 году болельщики растянули за гостевыми воротами огромный баннер: «Сборной России – зачёт. Сдадим евроэкзамен на отлично». Футболисты студентов не подвели – выиграли 1:0.

«Вперёд, на Киев»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А вот как болельщики настраивали команду на игру с ирландцами в 2011-м. Не ищите в призыве «Вперёд на Киев» политического подтекста – его здесь нет. В данном случае «мать городов русских» обозначена как конечная остановка на маршруте Евро-2012 – место проведения финала. К сожалению, до Киева тем летом сборная России не добралась – застряла в Польше.

«Небо славян» в Петербурге

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Творчески подошли к организации «наглядной агитации» в Петербурге в 2017 году. Изображение огромного рычащего медведя (ну а кого же ещё?) на матче Россия – Испания болельщики сопроводили немного переиначенной строкой из песни «Небо славян» местного рок-музыканта Константина Кинчева. Заменив «помирать» на «побеждать», фанаты добавили ей оптимистичности. Выиграть не получилось, но с таким соперником и ничья 3:3 была сродни победе!

«Гордись своей историей!»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А вот таким полотном мотивировали сборную России перед ключевым матчем отбора Евро-2016 со шведами. На одном баннере создатели уместили четверых самых выдающихся мастеров нашего футбола из прошлого века – Игоря Нетто, Льва Яшина, Григория Федотова и Эдуарда Стрельцова. «Гордись своей историей!» — призвали современное поколение «сборников» болельщики. Не выиграть после такого напутствия наши просто не могли. 1:0 – и мы на Евро!

Майка Бразилии

Фото: Ian Walton/Getty Images

За рубежом подобные формы поддержки национальных команд не слишком распространены, но и там иногда встречаются интересные перформансы. Например, к старту ЧМ-2010 бразильская торсида изготовила вот такую гигантскую майку в национальных цветах. И пускай футболка оказалось «нефартовой» — Бразилия сошла с дистанции уже в 1/4 финала – создателям зачёт!