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Евро-2020: как российский арбитр Сергей Карасёв отработал на матче Италия – Швейцария, реакция итальянских фанатов

«Россиянин был безупречен!» В Италии хвалят судью Карасёва, который лишил её гола
Павел Прохоров
Как отработал арбитр Сергей Карасёв
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Русского рефери сравнивают с легендарным Пьерлуиджи Коллиной. Похож?

На Евро-2020 российский футбол представляет не только наша сборная, но и судейская бригада Сергея Карасёва. Накануне российский арбитр отработал матч второго тура Италия – Швейцария (3:0). Карасёв получил назначение на игру с участием итальянской команды в 15-й раз, неплохо отсудил её и встретился с Роберто Манчини, тренировавшим «Зенит».

Судья показал две жёлтые карточки и засчитал гол Кьеллини, который был отменён VAR. Именно из-за этой помарки арбитр получил оценку 7,9. Но работу российского судьи высоко оценили в Европе.

«Пройдёт дальше сборной России». Судья Карасёв получил первый матч на Евро «Пройдёт дальше сборной России». Судья Карасёв получил первый матч на Евро

«Карасёв выглядит как копия Пьерлуиджи Коллины»

«Не по теме, от Маккели до Карасёва бездна. Сегодня вечером россиянин и его команда просто безупречны. Даже по отменённому голу Кьеллини. Отличная работа».

«Российский арбитр Карасёв отменил гол Италии, забитый Джорджо Кьеллини головой, за попадание мяча руку игрока, — разъясняет ресурс Fanpage.it. — После быстрой проверки VAR было принято решение, что заглушило крик в горле защитника и болельщиков «Олимпико», которые взорвались от радости после гола в ворота Швейцарии. Выбор был правильным: ни главный арбитр, ни сотрудники в диспетчерской не допустили ошибки. Были применены новые правила к таким инцидентам: фолы рукой в атаке должны наказываться, если они немедленно приводят к взятию ворот».

А вот у спортивного журналиста Сэма Стрита сложилось другое впечатление от работы российского арбитра. Он назвал Карасёва слабым звеном среди официальных лиц Евро-2020.

«На поле Жоржиньо и Инсинье, а руководит матчем Карасёв. В мыслях вечером 19 октября 2016 года...». 19 октября 2016 года Карасёв работал на матче Лиги чемпионов между «Наполи» и «Бешикташем».

«Мне кажется или рефери Карасёв в матче Италия – Швейцария выглядит как копия Пьерлуиджи Коллины?»

«Наш приятель Сергей Карасёв отменил гол».

Действительно, арбитры похожи.

«Хороший теннисист Карасёв, он теперь судья?» – перепутал болельщик судью с российским теннисистом Карацевым.

Теперь российский арбитр имеет в своей коллекции работу на двух чемпионатах Европы. В 2016 году Карасёв отсудил два матча: Румыния – Швейцария и Исландия – Венгрия.

«Претензий нет, но больше судить не будете. Можете ехать домой». Последний Евро Карасёва «Претензий нет, но больше судить не будете. Можете ехать домой». Последний Евро Карасёва
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