«Россиянин был безупречен!» В Италии хвалят судью Карасёва, который лишил её гола

На Евро-2020 российский футбол представляет не только наша сборная, но и судейская бригада Сергея Карасёва. Накануне российский арбитр отработал матч второго тура Италия – Швейцария (3:0). Карасёв получил назначение на игру с участием итальянской команды в 15-й раз, неплохо отсудил её и встретился с Роберто Манчини, тренировавшим «Зенит».

Судья показал две жёлтые карточки и засчитал гол Кьеллини, который был отменён VAR. Именно из-за этой помарки арбитр получил оценку 7,9. Но работу российского судьи высоко оценили в Европе.

«Карасёв выглядит как копия Пьерлуиджи Коллины»

«Не по теме, от Маккели до Карасёва бездна. Сегодня вечером россиянин и его команда просто безупречны. Даже по отменённому голу Кьеллини. Отличная работа».

«Российский арбитр Карасёв отменил гол Италии, забитый Джорджо Кьеллини головой, за попадание мяча руку игрока, — разъясняет ресурс Fanpage.it. — После быстрой проверки VAR было принято решение, что заглушило крик в горле защитника и болельщиков «Олимпико», которые взорвались от радости после гола в ворота Швейцарии. Выбор был правильным: ни главный арбитр, ни сотрудники в диспетчерской не допустили ошибки. Были применены новые правила к таким инцидентам: фолы рукой в атаке должны наказываться, если они немедленно приводят к взятию ворот».

А вот у спортивного журналиста Сэма Стрита сложилось другое впечатление от работы российского арбитра. Он назвал Карасёва слабым звеном среди официальных лиц Евро-2020.

«На поле Жоржиньо и Инсинье, а руководит матчем Карасёв. В мыслях вечером 19 октября 2016 года...». 19 октября 2016 года Карасёв работал на матче Лиги чемпионов между «Наполи» и «Бешикташем».

«Мне кажется или рефери Карасёв в матче Италия – Швейцария выглядит как копия Пьерлуиджи Коллины?»

«Наш приятель Сергей Карасёв отменил гол».

Действительно, арбитры похожи.

«Хороший теннисист Карасёв, он теперь судья?» – перепутал болельщик судью с российским теннисистом Карацевым.

Теперь российский арбитр имеет в своей коллекции работу на двух чемпионатах Европы. В 2016 году Карасёв отсудил два матча: Румыния – Швейцария и Исландия – Венгрия.