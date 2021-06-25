«Мы — враги России, а УЕФА поставил их судью». В Чехии недовольны назначением Карасёва

Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на встречу 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в которой сыграют Нидерланды и Чехия. Его помощниками станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.



Это не первый матч российского судьи на Евро-2020, ранее он отработал резервным арбитром на игре Австрия — Северная Македония и главным на встречах Италия — Швейцария и Германия — Венгрия. Показал в них в общей сумме семь жёлтых карточек. Работа Карасёва была очень высоко оценена, а вот чешские СМИ скептически отнеслись к назначению российского арбитра на матч их сборной.

Sport.cz: «При Карасёве чехи почти всегда проигрывали»

Самый посещаемый спортивный сайт Чехии выпустил новость о назначении Сергея Карасёва на матч Нидерланды — Чехия с заголовком: «Карасёв даст свисток на игру 1/8 финала Евро-2020 против Голландии, при нём чехи почти всегда проигрывали».



«Это похоже на настоящую неприятность. Сергей Карасёв будет главным судьёй игры 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Чехии и Нидерландов в Будапеште. Сборная проиграла оба предыдущих матча при Карасёве, а ещё при российском судье были поражения пражской «Славии» и «Либереца» в еврокубках», — с сожалением вспоминает Sport.cz.

Российский арбитр отсудил две игры сборной: в сентябре 2017 года он работал на отборочном матче ЧМ-2018, в котором сборная Чехии уступила Германии в Праге (1:2), а в ноябре 2019 года при нём чехи проиграли в гостях Болгарии в квалификации Евро-2020 (0:1). Что касается работы на играх клубных команд, то в декабре 2019 года Карасёв отсудил матч группы Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Славией» (2:1), а почти год спустя встречу группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Либерец» (5:0). Единственной чешской командой, добившейся успеха при российском судье, был «Яблонец», который выиграл в июле 2011 года во втором раунде Лиги Европы.

Чешский журнал Aktuálně.cz также вспомнил взаимоотношения Карасёва со сборной Нидерландов и местными командами, но сделал в заголовке акцент на музыкальные предпочтения российского судьи: «Матч с голландцами будет судить российский юрист и металлист».

Видимо, журналисты оценили это видео.

Мнения чешских болельщиков по поводу назначения судьи из России

Чешские болельщики в комментариях делятся своими мнениями по поводу назначения Карасёва. Вот что они пишут:



Jana Maštalířová: «Русский Пьерлуиджи Коллина».



Miroslav Žítek: «Кто бы ни свистел, давайте играть и забивать голы. Если голландцы проиграют, они вылетят не из-за нас. Пусть жалуются на фонарный столб».



Martin: «Бойцы ещё даже не выбежали на поле, а тут уже оправдываются и ищут причины поражения? Вы как старая плачущая бабушка. Если вам не о чем писать, тогда напишите, например, как пекут штрудель, но не думайте об упаковке».



Читатель под именем Ростислав призвал не акцентировать внимание на назначение Карасёва, поскольку проблемой номер один, по его мнению, является ситуация с ЛГБТ-движением в Венгрии, где состоится матч.



Rostislav Procházka: «Друзья… если я хорошо понимаю суринамского капитана Нидерландов, матч всё равно не будет сыгран, они уйдут, если кто-то что-то крикнет о расе. Более того, они не собираются уважать законы страны, в которой будут играть. Вейналдум хочет, чтобы любое государство уважало таких людей. Он привносит политику в спорт. Так что оставьте лысого металлиста в покое! Металлист точно не проблема матча».



Ales Gutwirth: «Мы официально являемся врагами России, а УЕФА поставил их «справедливого» судью».



Vladimír Jirka: «Как может гражданин страны, которая считает нас врагом, судить матч чемпионата Европы? Я не думаю, что УЕФА нам симпатизирует».



Václav Hanuš: «Главное, что мы уже знаем виновника поражения. Это так по-чешски».



Mara Slechta: «Всё в порядке. Мы почти всегда проигрывали при нём, так что невезение прервётся и на этот раз мы выиграем, а он будет беспристрастно свистеть».



Pavel Bryndza: «Кто знает, не использует ли Карасёв другие имена, такие как Боширов, Петров, Чепига или Мишкин».



Jaroslav Kraml: «Дело не в рефери, а в игроках, которых они не смогут обыграть».