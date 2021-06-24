А Испания и Франция могут встретиться в Петербурге.

У Украины хорошие шансы на четвертьфинал? Все пары 1/8 финала Евро-2020

Завершился групповой этап Евро-2020 и теперь, начиная с 26 июня, болельщиков ждёт самое сочное – матчи плей-офф. Благодаря неожиданным результатам на групповой стадии в 1/8 финала будут сразу две топовые игры – Бельгия – Португалия и Англия – Германия. Рассказываем о каждой паре в плей-офф.

Уэльс – Дания, 26 июня в 19:00, «Йохан Круифф Арена», Амстердам

Сборная Уэльса заняла второе место в группе А, сыграв вничью со Швейцарией (1:1), обыграв Турцию (2:0) и проиграв Италии (0:1). Бэйл и компания рассчитывают на победу в 1/8 финала, тем более уровень соперника позволяет. На прошлом Евро Уэльс добрался до полуфинала, где уступил Португалии и завоевал бронзу. Лучший результат на чемпионате Европы: полуфинал (2016).

Датчане невероятным образом заскочили в плей-офф Евро-2020, проиграв первые две встречи и разгромив в последнем матче Россию (4:1). Команда Каспера Юльманна пребывает в отличном настроении после завершения группового этапа и собирается преодолеть стадию 1/8 финала, которую им не удалось пройти на ЧМ-2018. На Евро-2016 сборная Дании вообще не отобралась. Лучший результат на чемпионате Европы: чемпионы (1992).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Нидерланды – Чехия. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Баку.

Италия – Австрия, 26 июня в 22:00, «Уэмбли», Лондон

Итальянцы провели идеальный групповой этап, набрав девять очков, забив семь голов и сохранив ворота в неприкосновенности. Команда Роберто Манчини выиграла у Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). На чемпионате Европы во Франции итальянцы вылетели на стадии четвертьфинала. Лучший результат на чемпионате Европы: чемпионы (1968).

Австрия набрала шесть очков в группе, победив Северную Македонию (3:1) и Украину (1:0). Австрийцы впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы, поэтому уже сейчас можно поздравить их с новым достижением.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Бельгия – Португалия. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Мюнхене.

Нидерланды – Чехия, 27 июня в 19:00, «Ференц Пушкаш», Будапешт

Голландцы провели групповой этап по конспектам сборной Италии, набрав девять очков и выйдя с первого места. Команда Франка де Бура оказалась сильнее Украины (3:2), Австрии (2:0) и Северной Македонии (3:0). На Евро-2016 сборная Нидерландов не отобралась. Лучший результат на чемпионате Европы: чемпионы (1988).

Чехия заняла третье место в группе D и вошла в четвёрку лучших сборных среди команд, занявших третьи позиции. Команда Ярослава Шильгавы обыграла Шотландию (2:0), поделила очки с Хорватией (1:1) и уступила Англии (0:1). На прошлом чемпионате Европы Чехия закончила выступление на групповом этапе. Лучший результат на чемпионате Европы: 2 место (1996).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Уэльс – Дания. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Баку.

Бельгия – Португалия, 27 июня в 22:00, Олимпийский стадион в Севилье

Бельгийцы вышли с первого места с девятью очками, обыграв Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). Лукаку и компанию ждёт непростой матч в Испании, где они встретятся с действующим чемпионом Европы, который спустя пять лет привёз состав сильнее, чем на Евро-2016. На прошлом чемпионате Европы Бельгия дошла до четвертьфинала, уступив Уэльсу (3:1). Лучший результат на чемпионате Европы: 2 место (1980).

Португалия расположилась на третьем месте в группе F и на первом среди команд, занявших третьи позиции. Команда Фернанду Сантуша выиграла у Венгрии (3:0), сыграла вничью с Францией (2:2) и разгромно проиграла Германии (2:4). Лучший результат на чемпионате Европы: чемпионы (2016).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Италия – Австрия. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Мюнхене.

Хорватия – Испания, 28 июня в 18:00, «Паркен», Копенгаген



После блестящего результата на ЧМ-2018 хорваты не без труда вышли из группы на Евро-2020 со второго места, набрав четыре очка. Уступив англичанам (0:1), Хорватия поделила очки с Чехией (1:1) и оказалась сильнее Шотландии (3:1). В 2016 году во Франции будущий финалист ЧМ-2018 завершил выступление на стадии 1/8 финала. Лучший результат на чемпионате Европы: 1/4 финала (1996, 2008).

Испанцы, являющиеся фаворитом группы E, вышли только со второго места. У команды Луиса Энрике возникли проблемы в матчах со Швецией (0:0) и Польшей (1:1). Тем не менее, уверенная победа над Словаками (5:0) помогла им избежать провала. На Евро-2016 путешествие Испании закончилось уже на стадии 1/8 финала после проигрыша Италии (0:2). Лучший результат на чемпионате Европы: чемпионы (1964, 2008, 2012).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Франция – Швейцария. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

Франция – Швейцария, 28 июня в 22:00, Национальный стадион в Бухаресте

Действующие чемпионы мира вышли из «группы смерти» с первой строчки, не проиграв ни разу. Команда Дидье Дешама обыграла Германию (1:0) и дважды поделила очки с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2). На домашнем Евро французы дошли до финала, где проиграли Роналду и компании. Лучший результат на чемпионате Европы: чемпионы (1984, 2000).

Швейцария попала в число команд, получивших путёвку в плей-офф Евро-2020 с третьего места. Команда Владимира Петковича обыграла Турцию (3:1), зацепила очки с Уэльсом (1:1) и уступила Италии (3:0). На Евро-2016 швейцарцы тоже вышли из группы. Лучший результат на чемпионате Европы: 1/8 финала (2016, 2020).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Хорватия – Испания. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

Англия – Германия, 29 июня в 19:00, «Уэмбли», Лондон

Сборная Англии стала самой нерезультативной командой в истории, которая выиграла группу на Евро. Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф с первого места с семью очками, обыграв Хорватию (1:0) и Чехию (1:0) и сыграв вничью с Шотландией (0:0). На чемпионате Европы во Франции англичане закончили выступление на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв Исландии (1:2). Лучший результат на чемпионате Европы: полуфинал (1968, 1996).

Германия, находясь в «группе смерти», рисковала по ходу игры с Венгрией не попасть в плей-офф, заняв четвёртое место. К счастью, команде Йоахима Лёва удалось избежать позора и выйти со второго места. Немцы уступили Франции (0:1), обыграли Португалию (4:2) и взяли очко с Венгрией (2:2). В 2016 году Германия закончила выступление в полуфинале, проиграв французам (0:2). Лучший результат на чемпионате Европы: чемпионы (1972, 1980, 1996).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Швеция – Украина. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Риме.

Швеция – Украина, 29 июня в 22:00, «Хэмпден Парк», Глазго

Сборная Швеции удивила на групповом этапе многих болельщиков, выйдя с первого места из трудной группы. Команда Янне Андерссона обыграла Словакию (1:0) и Польшу (3:2), сыграла вничью с Испанией (0:0). На предыдущих трёх турнирах ЧЕ шведы не выходили из группы. Лучший результат на чемпионате Европы: полуфинал (1992).

Украина оказалась в плей-офф Евро-2020 только благодаря победе над Северной Македонией (2:1). Впрочем, команде Андрея Шевченко в какой-то степени повезло: ей достался не такой тяжёлый соперник, как финишировавшей на втором месте в группе Австрии. В 2016 году во Франции украинцы закончили выступление на групповой стадии Евро. Лучший результат на чемпионате Европы: 1/8 (2020).

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Англия – Германия. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Риме.