«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». История легендарной фразы

На ЧМ-1990 в Италии сборные ФРГ и Англии сошлись в полуфинале. Матч в Турине получился напряжённым — победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Уже после игры нападающий англичан Гари Линекер произнёс легендарную фразу, которая в России стала устойчивым выражением.
Зрелищный матч с обилием моментов и серией пенальти
В Турине англичане начали достаточно мощно. Гаскойн нанёс два опасных удара в девятку, которые потащил вратарь Илльгнер. Германия ответила выстрелом Томаса Хесслера мимо ворот.
К концу первого тайма немцы потеряли из-за травмы Руди Фёллера, автора трёх забитых мячей на ЧМ. А полузащитник сборной Англии Крис Уоддл попытался зарядить с центра поля, но немецкий вратарь в прыжке переправил мяч в перекладину.
Во второй половине встречи Германии всё же удалось открыть счёт. Хесслер заработал опасный штрафной, а Бреме мощным ударом с помощью рикошета отправил мяч за шиворот Питеру Шилтону.
Англичане побежали отыгрываться, но смогли сделать это только ближе к концу матча. На 80-й минуте защитник сборной Англии Пол Паркер запустил свечу в штрафную немцев, а Линекер здорово разобрался с немецкими защитниками, нанеся с левой ноги удар в дальний угол – 1:1.
В овертайме Германия была ближе к голу, но и англичане смотрелись не хуже соперника. Уоддл и Бухвальд обменялись ударами в штангу, но два дополнительных тайма по 15 минут обошлись без забитых мячей.
В серии пенальти Германия идеально исполнила все свои попытки. А Англия после трёх метких ударов начала ошибаться. Немецкий вратарь Бодо Илльгнер отразил ногами удар Стюарта Пирса (точно так же, как спустя 18 лет отразил удар Яго Аспаса Игорь Акинфеев в матче 1/8 финала со сборной Испании). А последний удар с точки в исполнении Криса Уоддла пришёлся выше ворот.
Таким образом, Германия оформила выход в финал, в котором минимально обыграла сборную Аргентины, взяв реванш за поражение в финале ЧМ-1986. А англичане в матче за третье место проиграли Италии – 1:2.
Что сказал Линекер после матча?
Тогда же Гари Линекер и выдал свой знаменитый афоризм.
«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», — заявил расстроенный нападающий сборной Англии.
С тех пор эта цитата всплывает при каждом успехе сборной Германии. В июне 2018 года во время чемпионата мира в России сам Линекер её даже чуть по-другому интерпретировал. Англичанин остался под впечатлением от гола Тони Крооса в добавленное время матча со Швецией и написал в «Твиттере»:
«Футбол — простая игра. 22 игрока гоняют мяч 82 минуты, одного немца удаляют. Затем 21 игрок гоняется за мячом 13 минут, а в конце немцы каким-то образом выигрывают», — отметил Линекер.
А после вылета сборной Германии с ЧМ-2018 Гари опубликовал новую версию своей знаменитой цитаты.
«Футбол — простая игра. В ней 22 человека 90 минут бегают за мячом, а в конце немцы уже не побеждают. Предыдущая версия осталась в истории», — написал англичанин.
Спустя несколько месяцев, в ноябре того же года, Гари с юмором отреагировал на последние результаты сборной Германии. Тогда немцы вылетели из элитного дивизиона Лиги наций, а в последнем матче группового этапа сыграли вничью с Нидерландами.
«Тот, кто сказал, что в футбол играют 22 человека 90 минут, но в итоге побеждают немцы, ничего не понимает и должен быть уволен», — написал футбольный эксперт в «Твиттере».
Но сколько бы Линекер не видоизменял свою цитату, в памяти у болельщиков всегда останутся слова, сказанные им в начале 90-х.
- 29 июня 2021
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