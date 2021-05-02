К первому Кубку мира после слияния двух Германий и последнему под вывеской ФРГ немцев привёл тренер без лицензии.

Как сложились судьбы игроков золотой сборной Германии 1990 года. Фото с разницей в 30 лет

К ЧМ-1990 в Италии сборная объединённой Германии подходила одним из фаворитов – и этот статус в полной мере оправдала. Минимально обыграв в финале аргентинцев, бундестим сравнялась по количеству выигранных Кубков мира с Бразилией и Италией (по три). Рассказываем, как сложились судьбы футболистов и тренеров той могучей команды.

Вратарь: Бодо Илльгнер, 54 года

Фото: Getty Images / twitter.com/Bodo_Illgner

Лучший вратарь Германии 1989 года был основным вратарём национальной команды на турнире. Кипер «Кёльна» сыграл ключевую роль в полуфинальном матче со сборной Англии, отразив удар Стюарта Пирса в послематчевой серии пенальти, а затем сделал «сухарь» в финале (1:0).

Отыграв 13 лет за немецкий клуб, Илльгнер перешёл в «Реал», с которым дважды покорил Лигу чемпионов и чемпионат Испании. После завершения карьеры уступил рамку в Мадриде молодому Касильясу. Сейчас Бодо работает футбольным аналитиком на немецком телевидении.

Защитник: Андреас Бреме, 60 лет

Фото: Getty Images

Андреас впервые сыграл на чемпионате мира в 1986 году и даже отличился забитым мячом в полуфинале с Францией, но его команда потерпела неудачу в финале с Аргентиной. В 1990-м всё сложилось удачнее: Бреме забил со штрафного англичанам в полуфинале, а в финале взял реванш у Аргентины, забив единственный мяч с пенальти за пять минут до конца основного времени.

После чемпионата мира Бреме поиграл два года за «Интер» и транзитом через «Сарагосу» перешёл в «Кайзерсалутерн», став двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка. После завершения игровой карьеры Анди начал тренерскую, но на новом поприще не срослось. На данный момент Бреме отдыхает и активно осваивает «Инстаграм».

Защитник: Юрген Колер, 55 лет

Фото: Getty Images

1990 год – лучший в игровой карьере Колера. Юрген стал чемпионом Германии и выиграл Суперкубок страны с «Баварией», а летом поднял над головой самый ценный трофей мирового футбола. После ЧМ защитник отправился в «Ювентус», с которым выиграл чемпионат, Кубок Италии и Кубок УЕФА. Закончил карьеру Колер в дортмундской «Боруссии»: поднял трофей Лиги чемпионов, взял два чемпионства и два Суперкубка.

В 2002 году чемпион мира начал тренерскую деятельность, но за 17 лет работы высот на этом поприще не достиг. С 2018 года Юрген возглавляет молодёжный состав немецкой «Виктории».

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Защитник: Клаус Аугенталер, 63 года

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Аугенталер приехал на ЧМ-1990 в возрасте 32 лет в статусе семикратного чемпиона Германии, трёхкратного обладателя Кубка и победителя Кубка чемпионов. В досадном финале ЧМ-1986 он тоже участвовал. Защитник посвятил всю игровую карьеру «Баварии», где получил и первую работу в качестве тренера. Аугенталер возглавлял «Нюрнберг», «Байер», «Вольфсбург», «Унтерхахинг» и «Донауштауф». В настоящее время Клаус работает экспертом на «Бавария-ТВ».

Защитник: Гвидо Бухвальд, 60 лет

Фото: Getty Images

Франц Беккенбауэр не включил защитника в заявку на чемпионат мира в Мексике, что стало для Гвидо большим разочарованием. Но зато уже на следующем ЧМ, золотом для ФРГ, Бухвальд сыграл важнейшую роль, выключив Диего Марадону в финале. Бухвальд провёл 11 лет в «Штутгарте», став двукратным чемпионом Германии. Затем защитник вкусил экзотики в Японии, а закончил в «Карлсруэ».

После завершения карьеры Гвидо получил должность спортивного директора в немецком клубе, а потом в японской команде «Урава Ред Даймондс», где впоследствии стал тренером. С 2015 года Бухвальд трудился на разных должностях в «Штутгарте», но в феврале 2019-го подал в отставку из-за разногласий с руководством.

Защитник: Томас Бертольд, 56 лет

Фото: Getty Images

Бертольд вызывался в сборную Германии с 1985-го по 1994 год. За это время защитник сыграл 62 матча, выиграл золото и серебро мирового первенства и бронзу Евро. Большую часть карьеры Томас провёл в «Айнтрахте» и «Штутгарте», поиграл в Италии за «Верону» и «Рому», а закончил в Турции. В последнее время Бертольд работает телевизионным экспертом на телевидении: в этом качестве он в 2018 году приезжал освещать чемпионат мира в Россию. Также Томас проводит лекции, участвует в благотворительных акциях и дискутирует о футболе на разных интернет-площадках.

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Полузащитник: Пьер Литтбарски, 61 год

Фото: Getty Images

Литти отличала феноменальная работоспособность. Пьер отдал много лет «Кёльну», но и в легионерской шкуре побывал – во Франции и Японии. В Японии же Литтбарски и начал тренировать, прежде чем пуститься в путешествие по миру: Германия, Австралия, Иран, Швейцария. С 2010-го по 2012 год чемпион мира входил в тренерский штаб «Вольфсбурга», а с июля 2018-го состоит в маркетинговом отделе клуба.

Полузащитник: Томас Хесслер, 54 года

Фото: Getty Images / Thomas «Icke» Haessler

После чемпионата мира Хесслер из «Кёльна» перешёл в «Ювентус», но уже через год сменил Турин на Рим. Томас выиграл Кубок Италии и в 1994-м вернулся домой, в «Карлсруэ». Дважды миниатюрный хавбек признавался футболистом года в Германии, а вот чемпионом так и не стал.

С 2006 года Хесслер входил в тренерские штабы «Кёльна» и сборной Нигерии. С 1 июля 2019 года возглавляет «Пройссен», выступающий в высшей лиге Берлина.

Полузащитник: Лотар Маттеус, 60 лет

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Маттеус участвовал в пяти чемпионатах мира и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в финальной части турнира (25 игр). В Италии Лотар становился и чемпионом мира, и чемпионом Европы.

Обладатель «Золотого мяча» в общей сложности провёл в «Баварии» 12 лет, а завершил карьеру в США в «сороковник». Окончание игровой карьеры положило начало тренерской. Первым клубом Лотара стал венский «Рапид», но уже через год Маттеус возглавил «Партизан», с которым в 2003-м выиграл чемпионат Сербии и Черногории. С 2003-го по 2005 год экс-защитник «Баварии» работал в сборной Венгрии, но успехов не достиг.

Затем был неоднородный комплект из «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Зальцбург» и «Маккаби». Последней командой Лотара стала сборная Болгарии в 2011 году. Разочаровавшись в тренерстве, Маттеус перешёл на телевидение и развивает свой ютуб-канал.

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Нападающий: Руди Фёллер, 61 год

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Удивительно, но чемпион мира-1990 никогда не выигрывал национальный чемпионат, хотя выступал за такие команды, как «Вердер», «Рома», «Марсель» и «Байер». После мирового первенства Фёллер взял Лигу чемпионов и Кубок Италии. Руди завершил карьеру в 1996 году и перешёл на руководящую должность в «Байер». С 2000-го по 2004 год Фёллер возглавлял сборную Германию и получил возможность повторить достижение Беккенбауэра – выиграть чемпионат мира в качестве игрока и тренера, но после неудачи национальной команды на Евро-2004 ушёл в отставку. С 2005 года чемпион мира работает в структуре «Байера».

Нападающий: Юрген Клинсман, 56 лет

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Клинсман — первый игрок, забивавший не менее трёх мячей на трёх чемпионатах мира. Помимо первенства планеты Юрген выиграл чемпионат Европы. После мундиаля Клинсман выступал за «Тоттенхэм», «Баварию» и «Сампдорию», а завершил карьеру в американском «Ориндж Каунти Блу Стар» в 2003 году. Уже в следующем году Клинсман возглавил сборную Германии и вскоре вместе с ней завоевал бронзу на домашнем ЧМ. Сразу после мундиаля Юрген подал в отставку. Затем провалился в «Баварии», пять лет проработал со сборной США, с которой завоевал Золотой кубок КОНКАКАФ в 2013 году. С ноября 2019-го по февраль 2020 года был главным тренером «Герты».

Защитник: Штефан Ройтер, 54 года

Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Став двукратным чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны, Ройтер выиграл чемпионат мира, сыграв шесть матчей на турнире. Штефан – единственный игрок сборной Германии, вышедший на замену в финале с Аргентиной, дав отдохнуть Томасу Бертольду. После ЧМ защитник выступал за «Ювентус» и 12 лет посвятил дортмундской «Боруссии», с которой выиграл Лигу чемпионов в сезоне-1996/1997. В 2004 году Ройтер начал управленческую деятельность и уже девять лет занимает пост спортивного директора «Аугсбурга».

Главный тренер: Франц Беккенбауэр, 75 лет

Фото: Hannes Magerstaedt/Getty Images

После провального для сборной Германии ЧЕ-1984 команду предложили возглавить Беккенбауэру, не имевшему вообще никакого тренерского опыта и соответствующей лицензии. В 1986 году Кайзер Франц довёл ФРГ до финала (поражение от Аргентины), а на следующем ЧМ – до победного конца. Выиграв ЧМ в качестве игрока и тренера, Беккенбауэр золотыми буквами вписал своё имя в историю футбола.

С «Марселем» немецкий тренер стал чемпионом Франции, а позже дважды восходил на тренерский мостик «Баварии». В Мюнхене Беккенбауэр выиграл Кубок УЕФА и золото Бундеслиги и ещё в 1996 году с чувством выполненного долга оставил это вредное для здоровья занятие.