Смотришь матчи раз в два года или преданный фанат? Какой ты футбольный болельщик

Болеть в футболе — это искусство, которое познают всю жизнь. И у каждого оно своё. В мороз на стадионе, в душном и тесном баре, на удобном диване у огромного телевизора с упаковкой чипсов Pringles в руках. Можно болеть за одну команду или за несколько, за отдельных игроков или просто наслаждаться красивой игрой. Можно мечтать о заветном автографе на клочке бумаги или просто с комфортом расположиться в VIP-ложе. Можно быть любым болельщиком.
Кстати, теперь у всех поклонников футбола есть возможность выигрывать ценные призы каждые 90 минут. Чтобы получить умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. Дальше — зарегистрируйте код с банки на football.pringles.com и скорее вступайте в игру! А следить за яркими моментами чемпионата Европы и заряжаться крутым настроением можно на странице нашего специального проекта «Вкус игры». Футбол веселее с Pringles!
А какой болельщик ты? Ответь на наши вопросы и узнай, что ты понимаешь в футболе. Если вообще что-то понимаешь.
Пройти опрос также можно по ссылке.
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