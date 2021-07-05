Смотришь матчи раз в два года или преданный фанат? Какой ты футбольный болельщик

Если для тебя футбол — больше, чем игра, ты просто обязан пройти этот тест. И даже если меньше — всё равно!

Болеть в футболе — это искусство, которое познают всю жизнь. И у каждого оно своё. В мороз на стадионе, в душном и тесном баре, на удобном диване у огромного телевизора с упаковкой чипсов Pringles в руках. Можно болеть за одну команду или за несколько, за отдельных игроков или просто наслаждаться красивой игрой. Можно мечтать о заветном автографе на клочке бумаги или просто с комфортом расположиться в VIP-ложе. Можно быть любым болельщиком.



Кстати, теперь у всех поклонников футбола есть возможность выигрывать ценные призы каждые 90 минут. Чтобы получить умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. Дальше — зарегистрируйте код с банки на football.pringles.com и скорее вступайте в игру! А следить за яркими моментами чемпионата Европы и заряжаться крутым настроением можно на странице нашего специального проекта «Вкус игры». Футбол веселее с Pringles!



А какой болельщик ты? Ответь на наши вопросы и узнай, что ты понимаешь в футболе. Если вообще что-то понимаешь.

Пройти опрос также можно по ссылке.