Месси — свободный агент! Теперь он уйдёт из «Барселоны»?

Спустя 5844 дня после дебюта за основную команду Лионель Месси официально перестал быть игроком «Барселоны». В 00:00 1 июля его контракт истёк, аргентинец стал свободным агентом, а история с командой его жизни прервалась.
Но не закончилась.
И Месси, и клуб хотят, чтобы капитан остался. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта лаконично ответил журналистам на вопрос, что будет с контрактом аргентинца, дав понять, что обсуждение идёт: «Спокойствие».
«Такое часто говорит больше, чем любые другие слова, – пишет испанское издание Sport. – У Лапорты не получилось решить вопрос с новым контрактом Месси до конца июня, но это не даёт поводов для беспокойства, а лишь говорит о сложностях, с которыми сталкивается клуб на этом пути. Переговоры продвигаются. Медленно, но продвигаются. Соглашение становится всё ближе и ближе и может быть официально подписано в ближайшие несколько часов или, самое позднее, дней. Обе стороны хотят решить всё как можно скорее.
Месси твёрдо верит в новый строящийся проект, в котором он будет одной из опор. Как может быть иначе, если он лучший игрок и в мире, и в истории клуба. Другое дело – запутанные детали контракта. Месси согласился получать меньше, чтобы продлить свои отношения с «Барсой».
По словам Лапорты, сейчас всё упирается в финансовый фэйр-плей: «Мне бы хотелось сказать, что Месси остаётся, и он хочет остаться. Всё складывается, как надо, и мы стараемся найти устраивающее всех решение. В испанской лиге гораздо более строгий финансовый фэйр-плей, чем в других чемпионатах. Я надеюсь, что все будут руководствоваться здравым смыслом и позволят нам, если мы достигнем окончательного соглашения, заявить Лео».
Президент клуба не раз подчёркивал, что постарается сделать такое предложение, которое бы устроило игрока и не выходило «за пределы возможностей клуба». Учитывая, что у клуба огромные долги, а Месси ежегодно обходится «Барсе» более чем в € 100 млн, новые условия будут значительно хуже. Но, как сообщают источники The Athletic, соглашение может предусматривать выплаты от доходов «Камп Ноу» после того, как Месси закончит карьеру.
Последнее публичное заявление о своём будущем Месси сделал ещё в декабре: тогда он сказал испанскому журналисту Жорди Эволе, что хочет дождаться конца сезона, прежде чем принимать какое-либо решение. После этого аргентинец не давал никаких интервью, понимая, что это единственный вопрос, который всех интересует.
Его отец, Хорхе Месси, прилетал в Барселону в середине апреля – пообедать с Лапортой, а заодно сходить на игру «Барсы Б» с сыном Родриго. Журналисты, которые надеялись получить от него хоть какую-то информацию, остались ни с чем. Семья Месси, как и он сам, продолжает хранить молчание до сих пор.
Сейчас Месси вместе со сборной Аргентины бьётся за трофей на Копа Америка и физически не может прилететь в Барселону, чтобы подписать контракт. А вот к нему приехать могут – так что, вероятно, в ближайшее время действительно всё должно разрешиться.
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