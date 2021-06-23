Пишут, что Роналду перейдёт в «Барсу» к Месси. Неужели это возможно?!

Внимание футбольного мира от Евро-2020 отвлекло испанское издание AS — по его информации, «Барселона» хочет подписать Криштиану Роналду!

Идея «трансфера века» исходит от эпатажного президента «Барсы» Жоана Лапорты. Он вздумал стать первым боссом, объединившим Криштиану Роналду и Лионеля Месси в одном клубе. Лапорта, кстати, ещё в 2003 году, во время своего первого президентства, хотел купить юного Роналду из «Спортинга».

Жоан Лапорта Президент «Барселоны» «Один агент сказал нам, что у них есть футболист, которого они собираются продать в «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов евро. Это был Криштиану Роналду. Нам предлагали купить его за 17 миллионов, но в то трансферное окно мы уже потратили немало денег на Роналдиньо. В итоге мы отказались».





Президент «Барселоны»«Один агент сказал нам, что у них есть футболист, которого они собираются продать в «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов евро. Это был Криштиану Роналду. Нам предлагали купить его за 17 миллионов, но в то трансферное окно мы уже потратили немало денег на Роналдиньо. В итоге мы отказались».

Ранее были слухи о том, что Роналду и Месси будут играть вместе за «Ювентус» или «ПСЖ». Теперь настала очередь «Барселоны». Каталонцы в обмен на Криштиану предлагают трёх игроков: Антуана Гризманна, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо. «Юве» предложено выбрать двух из них.

Интересно, что Роналду ещё в 2016 году изъявлял желании поиграть с Месси. «Думаю, всем было бы интересно посмотреть на нас в одной команде. Великие игроки должны играть вместе», — сказал Криштиану France Football.

У Роналду ещё один год контракта с «Ювентусом». Однако португалец хочет уйти: он разочарован тем результатом, который показали туринцы в прошедшем сезоне. Месси, в свою очередь, также на грани ухода из «Барсы» — он до сих пор не продлил контракт с клубом.

Каталонцы подписали Серхио Агуэро, лучшего друга Месси. Если в «Барселону» придёт ещё и Роналду, то Лео точно придётся остаться. Он наверняка готов к новому вызову. Но готов ли мировой футбол к Роналду и Месси в одной команде? Поклонники «Реала» такой трансфер точно не одобрят.