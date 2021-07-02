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Кубок Америки — 2021: краткие итоги группового этапа, новые рекорды Месси, кто с кем сыграет в плей-офф

Какие рекорды побил Месси и кто вышел в плей-офф. Итоги группового этапа Кубка Америки
Виталий Пасичный
Кубок Америки — 2021: итоги группового этапа
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Постарались, чтобы вывод по каждой команде не превысил длину твита.

Пока все следили за 1/8 чемпионата Европы, на Кубке Америки доиграли групповой этап. Формат отбора в плей-офф был очень лоялен – из десяти участниц турнира выходят восемь – поэтому фактически турнир начинается только сейчас. Мы решили не нагружать читателей лонгридами и написали про приключения каждой из команд на групповом этапе предельно коротко. То есть уместили суть в одно предложение.

«Месси знает, кто тут настоящий король» «Месси знает, кто тут настоящий король»

Боливия. Как бы невероятно ни играл вратарь Карлос Лампе, за пределами высокогорья боливийцы остаются аутсайдерами.

Венесуэла. Ковид у 12 игроков уничтожил перспективы команды: пришлось привлекать дублёров и дебютантов, что и привело к последнему месту в группе.

Чили. Санчесу, Видалю и компании будет очень сложно покинуть турнир не под свист: по ходу Кубка Америки они нарушали санитарный протокол и вышли в плей-офф только с четвёртого места – прямо на Бразилию.

Эквадор. Кристиан Нобоа сидит на скамейке, а его команда рискует покинуть турнир без единой победы: после трёх ничьих команда вышла на Аргентину.

Колумбия. А вот Вильмар Барриос пока не пропустил ни одной секунды матчей, и с ним колумбийцы даже с Бразилией бились на равных, пропустив решающий гол только на сотой минуте матча.

Парагвай. На турнире вместе выступают близнецы Анхель и Оскар Ромеро, причём Анхель уже отметился дублем. Теперь поведут Парагвай вперёд в плей-офф.

Уругвай. В основе команды выходят четыре игрока в возрасте 34 лет и старше – конечно же, это Муслера, Годин, Суарес и Кавани.

Перу. Легендарные Хосе Паоло Герреро и Джефферсон Фарфан в последний момент пролетели мимо заявки, но «инки» и без них зацепили второе место в группе.

Аргентина. Месси побил национальные рекорды Батистуты (по голам в официальных играх) и Маскерано (по матчам за сборную), и команда продолжает невероятно зависеть от него, что особенно может сказаться в плей-офф.

Бразилия перестроилась и теперь бьётся за трофей. Поменялся даже Неймар Бразилия перестроилась и теперь бьётся за трофей. Поменялся даже Неймар

Бразилия. Бразилия выиграла все домашние Кубки Америки, и любой результат, кроме победы, будет признан провалом.

1/4 финала

3 июля
00:00 Перу — Парагвай
03:00 Бразилия — Чили

4 июля
01:00 Уругвай — Колумбия
04:00 Аргентина — Эквадор

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