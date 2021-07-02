Какие рекорды побил Месси и кто вышел в плей-офф. Итоги группового этапа Кубка Америки

Пока все следили за 1/8 чемпионата Европы, на Кубке Америки доиграли групповой этап. Формат отбора в плей-офф был очень лоялен – из десяти участниц турнира выходят восемь – поэтому фактически турнир начинается только сейчас. Мы решили не нагружать читателей лонгридами и написали про приключения каждой из команд на групповом этапе предельно коротко. То есть уместили суть в одно предложение.
Боливия. Как бы невероятно ни играл вратарь Карлос Лампе, за пределами высокогорья боливийцы остаются аутсайдерами.
Венесуэла. Ковид у 12 игроков уничтожил перспективы команды: пришлось привлекать дублёров и дебютантов, что и привело к последнему месту в группе.
Чили. Санчесу, Видалю и компании будет очень сложно покинуть турнир не под свист: по ходу Кубка Америки они нарушали санитарный протокол и вышли в плей-офф только с четвёртого места – прямо на Бразилию.
Эквадор. Кристиан Нобоа сидит на скамейке, а его команда рискует покинуть турнир без единой победы: после трёх ничьих команда вышла на Аргентину.
Колумбия. А вот Вильмар Барриос пока не пропустил ни одной секунды матчей, и с ним колумбийцы даже с Бразилией бились на равных, пропустив решающий гол только на сотой минуте матча.
Парагвай. На турнире вместе выступают близнецы Анхель и Оскар Ромеро, причём Анхель уже отметился дублем. Теперь поведут Парагвай вперёд в плей-офф.
Уругвай. В основе команды выходят четыре игрока в возрасте 34 лет и старше – конечно же, это Муслера, Годин, Суарес и Кавани.
Перу. Легендарные Хосе Паоло Герреро и Джефферсон Фарфан в последний момент пролетели мимо заявки, но «инки» и без них зацепили второе место в группе.
Аргентина. Месси побил национальные рекорды Батистуты (по голам в официальных играх) и Маскерано (по матчам за сборную), и команда продолжает невероятно зависеть от него, что особенно может сказаться в плей-офф.
Бразилия. Бразилия выиграла все домашние Кубки Америки, и любой результат, кроме победы, будет признан провалом.
1/4 финала
3 июля
00:00 Перу — Парагвай
03:00 Бразилия — Чили
4 июля
01:00 Уругвай — Колумбия
04:00 Аргентина — Эквадор
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