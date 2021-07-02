Тренером Швейцарии заинтересовались в России. Сегодня Петкович познакомится с Петербургом

Информация об интересе «Зенита» к тренеру сборной Швейцарии на днях просочилась в СМИ. Кто такой Владимир Петкович и почему его назначение может иметь смысл? Выделили несколько причин.

Ум, коммуникативность, положительная репутация

Петкович имеет тройное гражданство (Босния, Хорватия, Швейцария). Ещё в школе он выучил русский язык, а во время подработки волонтёром прокачал навык. Сейчас тренер свободно говорит на семи языках, не считая русского (французский, итальянский, немецкий, английский, испанский, боснийский и хорватский). Полиглотизм позволяет Владимиру лучше коммуницировать со своей командой. Нынешняя сборная Швейцарии, которой Петкович рулит с 2014 года, процентов на 70 состоит из эмигрантов. В команде часто говорят на английском, чтобы все друг друга понимали.



Первое время команда была столь разрознена, что болельщики не хотели поддерживать её. Обилие мигрантов в составе раздражало коренных швейцарцев. А тут ещё и тренер босниец! Но сборная не сдалась. Поставленная Петковичем игра, хороший эмоциональный фон внутри коллектива и вокруг помогли им изменить настроения болельщиков.

Качественная игра, сильная ментальность, умение признавать ошибки

Кредо Петковича – рациональность. Команда играет, отталкиваясь от своих возможностей. Против сильных соперников – быстрые и элегантные контратаки, против схожих по классу — контроль с созданием преимущества на каждом участке поля. Для реализации такой игры состав обладает достаточным ресурсом. Ставка на лидеров полностью оправдывает себя. Молодые, но качественные исполнители (Закариа, Эльведи, Аканджи, Эмболо) держат структуру игры, в то время как Джака и Шакири получают больше свободы (последний в сборной вообще становится суперигроком. Отрабатывает на 200%, забивает шедевры уже четвёртый крупный турнир подряд).



Доверительные отношения у тренера не только с командой, но и с болельщиками: после двух неудачных матчей в группе Евро-2020 (поражение от Италии, ничья с Уэльсом) Петкович написал открытое письмо. Общий посыл: «Мы хотели порадовать вас матчем с Италией – не получилось, разочаровали вас. Мы сожалеем об этом, но шанс выйти из группы ещё есть – в последнем туре с Турцией. Мы сделаем это, но нам нужна ваша поддержка». Сработало!

Вариативность, крутой матч-менеджмент

Если вы совсем не следили за сборной Швейцарии на ЧЕ-2016 или ЧМ-2018, то пропустить свежий матч с Францией вряд ли могли – как-никак чемпионы мира. Команде Петковича и действительно слегка повезло, но основу для победы заложил своими действиями Петкович.



Швейцария умно играла против необычной для Франции схемы с тремя центральными защитниками, позже перестроилась в концовке и дожала. В последние минуты дополнительного времени Петкович опять укрепил оборону, максимально забетонировав подходы к своей штрафной. То, что не получилось у хорватов в матче с Испанией, удалось Швейцарии с чемпионами мира! Вот что значит крутой матч-менеджмент.

В клубном футболе Петкович не работал уже 7 лет. С «Лацио» он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. Опыта у специалиста достаточно, он гибкий тренер, хороший мотиватор, очень политкорректный менеджер. Контракт со сборной заканчивается через год. Пока в национальной команде у Петковича есть любовь болельщиков и кредит доверия руководства, есть и возможность продолжать швейцарскую сказку на Евро, а после… Тренеру наверняка потребуется новый вызов, и петербургский клуб, судя по всему, готов его предоставить.



А Петковичу подвернулась прекрасная возможность познакомиться с Санкт-Петербургом – до и после матча с Испанией.