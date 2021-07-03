Теперь он не получит назначение на финал?

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«Он испортил много матчей». Болельщики возмущены решением известного арбитра на Евро

Голландская бригада арбитров во главе с Бьерном Куйперсом совершила грубую ошибку в матче Чехия — Дания. Благодаря ней скандинавы открыли счет усилиями Томаса Дилейни. Куйперс дал датчанам право на подачу углового, которого на самом деле не было. Мяч ушёл за лицевую линию не от ноги защитника сборной Чехии, а от нападающего датчан Дольберга.

Болельщики остались недовольны ошибочным решением голландского арбитра, который был одним из фаворитов на работу в финале.

«Угловой, которого точно не было! И с которого забит гол. Очередная решающая ошибка арбитра».

«Позор тебе, Куйперс дал угловой Дании, которого они не заслужили».

«Этот момент может стоить Куйперсу головы после финального свистка...».

«Гол получился из углового, которого явно не было. К сожалению, это ошибка команды Куйперса».

Теперь пользователи «твиттера» размышляют, повлияет ли эта ошибка на дальнейшую работу Куйперса на Евро-2020.

«Но и с такой ошибкой, думаю, Куйперс попадёт в финал».

«Может ли этот несправедливо поданный угловой стоить Куйперсу финала?»

«Получат ли Куйперс и компания возможный финал из-за этого неправильного решения с серьёзными последствиями?»

Критиковали Бьёрна даже свои же голландцы.

«Мы, голландцы, всегда думаем, что мы великие. Какой позор этим судьям. Куйперса в Нидерландах сильно переоценили!»

«Я думаю, что Куйперс — высокомерный рефери с ужасной головой. Он испортил много матчей».

Некоторые начали требовать, чтобы финал Евро-2020 Куйперсу не давали.

«Никакого финала для бригады Куйперса».