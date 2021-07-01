Нападающий Беседин не забил Швеции, но за девять минут на поле стал героем для Украины.

Украинец выбыл на год из-за дикой ошибки. Теперь у него жуткая травма

Неожиданным и вынужденным героем Украины в матче со Швецией стал нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин – через 9 минут после выхода на замену его колено прогнулось под шипами лысого защитника Маркуса Даниэльссона. Судья вместе с помощниками выписали шведу красную, Украина получила численное преимущество и в итоге выдавила Швецию – которая напирала и постукивала в штанги и перекладину.

Беседин уходил без слёз, но с выключенным от эмоций лицом. Шевченко его обнимал и поддерживал, украинские фанаты аплодировали. После матча Артёма называли героем, а вратарь украинцев на ЧМ-2006 и теперь помощник Шевченко в сборной Александр Шовковский написал, что большие победы даются дорогой ценой.



Дорогая цена – полгода на восстановление и страшный диагноз, в котором переплетены задняя крестообразная, внутренняя и наружная боковые связки, а также есть перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

Пропустил год из-за допинга. Виноват врач, который перепутал таблетки

• Артём попал на Евро только из-за переноса на 2021-й, потому что в декабре 2019-го получил дисквалификацию на год за употребление допинга – хотя мог остаться без футбола и на четыре года.

Через месяц после матча с «Мальме» в Лиге Европы Артёму сообщили, что он сдал положительный допинг-тест. Футболист вины не отрицал и рассказал, что произошло это случайно, из-за врача «Динамо», которого потом игрок пожелал никогда не видеть.

• Что случилось? Вот монолог Беседина программе «ПРОФУТБОЛ».

«Нас обокрали в гостинице перед выездом на игру. Кое-что украли у доктора Миронова и запасного вратаря. Я сел в автобус, и у меня заболела голова. Попросил таблетку. Доктор перепутал и дал свою таблетку от головы, которую ему прописали, потому что у него болела спина. Возможно, врач перенервничал из-за того, что у него украли документы.



Таких людей, немолодых и, можно сказать, не полностью здоровых, нельзя подпускать к спортсменам. Они просто враги для футболистов. Произошло роковое стечение обстоятельств. Я злился, обижался, но время уже прошло. И я многое переосмыслил».

• Врача уволили. Клуб поддержал Беседина и выплачивал ему полноценную зарплату, однако нападающий злился, что не исполнится мечта – не сыграет на Евро.

Мечта исполнилась, потому что чемпионат перенесли на год

• Артём не любит вспоминать год без футбола – тренировался, играл со сборной Украины среди ветеранов и готовился к Евро. Да, так и говорил и не переживал за место в заявке.

• О самостоятельных тренировках Беседин рассказывал сайту «Динамо» во время карантина – примерно так же поддерживал форму во время дисквалификации.

Велосипед + разминки + растяжки.



«Занимался с восьми до 11 утра, – рассказывал Артём. – Было кардио, вместе с Виталием Мандзюком (бывший футболист «Динамо», «Днепра» и сборной Украины) проехали на велосипедах 50 километров. Делали небольшие паузы, во время которых разминались, работали над растяжкой и гибкостью. В принципе, нагрузка не особо ощущается, но на самом деле довольно тяжело пришлось, плюс дождь и ветер внёс также свои коррективы в занятие».

Нокдаун перед Евро и очень грустные 25 минут до матча со Швецией

• Перед Евро сборная Украины пробовала новые упражнения от штаба Шевченко. Игроки на линии били большими надувными мячами по тем, кто находился в центральном круге. А игроки из круга должны были реагировать и уворачиваться от ударов.

«В одной из попыток Артём Беседин не лучшим образом справился с заданием и оказался на газоне, не сразу придя в себя», – писали украинские СМИ.

• На самом турнире Беседин играл мало, до матча со шведами проведя на поле 25 минут: пять — с Австрией (0:1) и 20 — с Македонией (2:1).

20 + 5 добавленных с Македонией обернулись критикой Беседина, потому что за это время нападающий не нанёс ни одного удара по воротам, дважды попал в офсайд, отдал семь передач (точных – 71%), девять раз потерял мяч (больше только у Миколенко, который отыграл матч целиком) и выиграл одно единоборство из восьми (хуже всех на поле).

Фото: Andy Buchanan — Pool/Getty Images

Уважает теннис, в детстве отказался от танцев, болеет за украинцев и Хабиба

• Беседин говорит, что ему «очень нравится» теннис. А именно – Федерер и Надаль, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

• Болеет за украинских боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика, в смешанных единоборствах поддерживает Хабиба Нурмагомедова.

«Их бои стараюсь не пропускать, – говорит Беседин. – Если они проходят ночью или рано утром, то завожу будильник и просыпаюсь вовремя. Если, конечно, в этот день у нас нет матча».

• Когда был маленьким, сходил на занятие по танцам, после чего сказал «до свидания, больше вы меня здесь не увидите» и никогда в жизни туда не возвращался.

• Три месяца занимался каратэ со старшим братом, обладателем чёрного пояса, после чего пошёл на футбол и «ни на что больше не отвлекался».

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

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Евро-2012 Беседин смотрел в родном Харькове на стадионе, ходил на матч Португалия – Нидерланды и говорил, что атмосфера турнира останется с ним навсегда.

Теперь Артём на Евро-2020. До сих пор. Ведь украинцы будут сражаться с англичанами персонально за него. Об этом уже заявил Шевченко.