Абрамович придумал хитрый план, чтобы подписать Шевченко. Но украинец в Англии не заиграл

Андрея до сих пор многое связывает с Великобританией. Но сегодня Англия — его соперник.

В 1999 году 23-летний Андрей Шевченко приехал в «Милан» в статусе перспективного нападающего. За семь лет с клубом он стал чемпионом Италии, побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а сам брал «Золотой мяч». У Шевченко было всё, но в 2006-м он совершил новый поворот – подписал контракт с «Челси».



И после этой сделки случился заметный спад в его карьере.

Как Шевченко уходил в «Челси»: на трансфер повлияла жена, которая подружилась с женой Абрамовича

Итальянские и английские газеты писали: Роман Абрамович хотел забрать Шевченко в «Челси» сразу же после покупки клуба. Но осуществлению трансфера мешали два момента. Первый – личное желание Шевченко. Он минимум пару раз отказывал представителям «Челси». Второе – отказ боссов «Милана». Сильвио Берлускони в 2005-м говорил: «Обращаются ли ко мне по поводу покупки Шевченко? Конечно! Это же сильнейший игрок наших дней. Но я отказываю даже большим предложениям. Почему? Представьте, что вам предложили какую-то сумму, но вы должны отпилить ноги и руки. Вот и для меня это не очень выгодная сделка».

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И тогда Абрамович пошел другим путём – он попросил свою жену Ирину Маландину подружиться с женой Шевченко, американской моделью Кристен Пазик. The Athletic писал, что девушки познакомились в декабре 2005-го и перед самым Рождеством Маландина организовала для Пазик экскурсию по Лондону и устроила ей шопинг. Пазик была поражена гостеприимством. Её настроение отразилось и на мотивации Шевченко – теперь он рассматривал «Челси» в качестве возможного места для продолжения карьеры.

Вторым важным условием для Пазик был английский язык. У них с Андреем на тот момент уже был сын Джордан, а второй ребёнок, Кристиан, должен был родиться в 2006 году. И жена Шевченко хотела, чтобы их дети говорили на английском. Президент россонери Адриано Галлиани рассказывал: «Эта сделка – победа английского языка над итальянским. Я пытался уговорить его остаться вплоть до последней минуты. Это, безусловно, самая болезненная разлука за время моего пребывания в «Милане».

Как Шевченко проявил себя в «Челси». Если коротко, то плохо

Андрей Шевченко в «Челси»:

77 матчей.

22 гола.

11 ассистов.

Кубок Англии.

Кубок Лиги.

Суперкубок Англии.

Это неплохая статистика, но от обладателя «Золотого мяча» ждали большего. Директор по связям с общественностью «Челси» Гэри Стейкер говорил: «Шевченко приехал в клуб и сильно старался. Но его будто бы не принимал английский футбол. Его очень мучили травмы. Когда он набирал форму, то почти моментально ломался. Было больно смотреть, как ему не везёт».

За время в «Челси» он пропустил 87 дней из-за повреждений – это 17 матчей команды. Плюс Шевченко проигрывал конкуренцию Дидье Дрогба. Он так и не стал основным в «Челси», но всё равно не жалел о своём выборе: «Ни в коем случае не считаю свой переход из «Милана» в «Челси» ошибкой. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Всё как должно было происходить, так и произошло».

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На карьеру в «Челси» повлияли характер Шевченко и его конкуренция с Дрогба

В апреле 2020-го авторы The Athletic Саймон Джонсон, Лиам Туми, Джеймс Хорнкасл и Доминик Филд выдали большой материал про Шевченко и «Челси» под названием «Шевченко, «Челси» и мечта, превратившаяся в кошмар». Для этого текста они поговорили с Джоном Оби Микелом. И тот рассказывал:

«Нам нравилось быть частью «Челси». Мы так много работали, мы выигрывали матчи и трофеи, поэтому мы также извлекли из этого максимум пользы в социальном плане. Мы часто проводили время вместе.

Но я не помню, чтобы часто видел Шеву на наших встречах. Он не слишком много общался с игроками. Семья оказалась в приоритете. Поначалу он не слишком много общался, потому что не мог говорить по-английски. Но и дальше он почему-то редко контактировал с нами».

Шевченко общался со Стейкером и голкипером Карло Кудичини, потому что те знали итальянский, позже – с защитником Браниславом Ивановичем на русском. Но Шевченко мало разговаривал с лидерами «Челси». Вдобавок он проигрывал борьбу за место в составе Дрогба, который просто был мощнее.

Партнеры по «Челси» характеризовали Дрогба супероткрытым парнем. Он был готов разорваться ради успеха клуба и быстрой адаптации игроков. Он помогал и Шевченко. И тут снова слово Микелу:

«Дидье всегда любил вызовы: чем крупнее игра или сложнее становилась конкуренция за место, тем больше азарта и усердия в нём было. Вот что случилось, когда приехал Шева: он попытался вывести своё выступления на другой уровень, чтобы убедиться, что он главный.

Я видел, как он тренировался, и пытался помочь Шеве. По окончании тренировки они вместе отрабатывали удары. Фрэнк Лэмпард – тоже».

Дрогба был в форме, Шевченко – нет. The Guardian писал, что клуб всячески помогал ему, нанимал новых тренеров для украинца (например, спринтера-олимпийца Даррена Кэмпбелла), но Шевченко просто не выходил на новый уровень. Анонимный источник внутри клуба говорил, что у него были прохладные отношения с Дрогба, что он потерял мотивацию и всё дальше отдалялся от коллектива. Потом он всё чаще работал именно на свои результаты, а не на результаты команды. В конце концов, окончательно потерял мотивацию.

Шевченко переехал в графство Суррей, где его дом располагался недалеко от поля для гольфа. Полузащитник «Челси» Стив Сидвелл, живший неподалеку, вспоминал: «На нём каждый день была форма для гольфа. К тому времени, как я приезжал с тренировки, он уже был одет в неё и готов играть».

В конце концов, терпение потерял и сам Дрогба, который вкладывал в конкуренцию с Шевченко желание сделать команде как можно лучше. Он говорил:

«Со стороны Шевченко я не вижу желания сотрудничать. Думаю, будучи крупным приобретением, он считает, что обязан любой ценой оправдать свой трансферную стоимость голами. Я люблю делиться. Но когда отдаю что-то, ценю, что что-то получаю взамен. Мы бы побеждали чаще, если бы действительно работали вместе. Я пытался понять его позицию и получить объяснение. Никогда не боялся конкуренции и не считаю его угрозой. Я понимаю, что ему действительно сложно справиться с этой ситуацией. Но сначала нужно думать о команде».

Шевченко стал одной из причиной конфликта Моуринью с Абрамовичем

В 2007-м корреспондент The Guadrdian Данкан Кастлс написал о Жозе Моуринью и Шевченко. Кастлс утверждал, что тренер просто не понимает украинца и что он недоволен теми методами, которыми руководство поддерживает нападающего. Например, Моуринью взбесился после того, как его ассистент Стив Кларк был заменён на израильского тренера, который знал русский язык. Вместо принятия ситуации он обратился к Шевченко: «Слушай, может, ты хоть раз поработаешь нормально?»

Тогда Моуринью решил искать замену Шевченко, который «не выполнял его требования». Он просил Джермейна Дефо из «Тоттенхэма» и Милана Бароша из «Астон Виллы», но клуб заблокировал эти трансферы. Самого Шевченко португалец оставлял в запасе.

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Кастлс писал, что Моуринью часто конфликтовал с Абрамовичем из-за этого. В какой-то момент он даже поручил своему агенту Жорже Мендешу вести переговоры с «Реалом» – Мадрид хотел и тренера, и Лэмпарда (президент «сливочных» Флорентино Перес считал, что Моуринью приведёт полузащитника с собой). Кэмпбелл объяснял: «При Моуринью Шевченко не мог делать то, что ему было позволено в «Милане». Он был хорошим и опасным игроком, но система в «Челси» стесняла его, он просто не мог набрать прежнюю форму».

Шевченко пережил Моуринью в «Челси», но при Аврааме Гранте его положение не изменилось. Пришедший в команду новичок Николя Анелька смотрелся гармоничнее в паре с Дрогба. Поэтому Шевченко ушёл в аренду в «Милан». Украинец говорил:

«Абрамович узнал об этом сразу. Я ясно объяснил ему свои причины. Он понимал, что это не имеет ничего общего с клубом, моими товарищами по команде или тренером. И что единственный способ вернуться на определённый уровень для меня – это «Милан».

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Сейчас отношения Шевченко с Англией не заканчиваются. Он по-прежнему живёт в Лондоне и даже бывает в вип-ложе «Челси» по приглашению Абрамовича. Его сын Кристиан играет в академии «Челси».

Шевченко-тренер в Англии? Британские таблоиды связывали его с «Челси» после увольнения Лэмпарда. Но этого не произошло – теперь он выйдет со сборной Украины на матч с Англией в четвертьфинале Евро-2020.