«Не вся Европа сбрендила». У пьяного фаната забрали флаг ЛГБТ на Евро – дискриминация?

Очередной инцидент на Евро: пьяный болельщик сборной Дании развернул радужный флаг перед началом четвертьфинального матча с Чехией на стадионе в Баку. К фанату подошли стюарды и флаг забрали.

В УЕФА прокомментировали ситуацию для AFP и обещали разобраться в произошедшем.

«УЕФА никогда не давал указаний стюардам в Баку или на любом другом стадионе конфисковывать радужные флаги. В настоящее время мы расследуем случившееся и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудником службы безопасности УЕФА и местными властями, чтобы прояснить это», — сообщили в организации.

Представитель Европейского футбольного союза пояснил: первоначально они получили информацию о том, что один из болельщиков находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вызывал раздражение у других зрителей. Местные стюарды вмешались в ситуацию, но позволили ему остаться.

Сам болельщик, из-за которого разгорелось разбирательство, рассказал датским СМИ, что поднял радужный флаг во время разминки команд. По его словам, к нему подошли стюарды и запретили это делать. Флаг забрали, но спустя время вернули.

Напомним, перед четвертьфиналами УЕФА просил спонсоров не демонстрировать ЛГБТ-символику на матчах Евро-2020 в Баку и Санкт-Петербурге, ссылаясь на местное законодательство.

Азербайджанцы отреагировали на эту новость на популярном форуме Disput.az.

Dahi: «Молодцы, венгры! И наши молодцы, что отобрали! Жаль, что вернули потом! Нечего здесь рекламировать!!! Нам нужно здоровое будущее поколение!!!»

Old & Wise: «У нас нет запрета на флаги и пропаганду. Сначала нужно принять соответствующий закон, потом отбирать».

Легенда Азнета: «Молодцы, венгры. Радует, что не вся Европа сбрендила...»

Member: «Вообще норм ко всем отношусь, но зачем на стадионе флаг ЛГБТ? Зачем тащить его везде за собой? Это не к месту, так же если бы это был флаг красного креста и полумесяца. Люди такие странные, уже всему миру Дания показала свою толерантность, все приняли, все знают и уважают их страну, что ещё он пытается доказать?»

Supreme: «Этот пьяный датчанин думал, что он в Европе, а нашим, прежде чем устраивать всякие евротурниры и чемпионаты, надо быть готовым к тому, что они будут пропагандировать свои «ценности»...»

Интель: «Много шума из ничего. Ну сидел бы он там со своим флагом и сидел. Кто его видел вообще? Зато вчера все, кто был на стадионе, в том числе и я, заметили некрасивую картину, когда наши внутренние войска после этого инцидента оцепили несколькими рядами весь сектор датчан.

Думаю, в европейской прессе этот инцидент будет ещё раз преподнесён в соответствующем свете. Если мы не готовы воспринимать Европу со всеми её причудами, пресловутой толерантностью и прочим — зачем проводить здесь чемпионат УЕФА и приглашать сюда гостей?»

Veteran: «Каждый случай — индивидуален. Мы обсуждаем акт пропаганды меньшинств, который пресекли, никому не причинив вреда. С УЕФА всё было согласовано, есть немецкий прецедент. Датчанин нарушил этикет спортивных соревнований, за это ему ничего не было. Подошли, вежливо попросили подержать его флаг до окончания матча. Он согласился. Где бесправие?»