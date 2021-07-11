«Папа упомянул Сталинград». Как судья из СССР Бахрамов помог Англии выиграть Кубок мира

Полуфинальный матч между Англией и Данией на «Уэмбли» был прекрасен многим, но уж точно запомнится самым главным событием того вечера, которое всё перевернуло, — пенальти на Рахиме Стерлинге. Произошедшее сильно напомнило одну историю, случившуюся тоже в Лондоне и тоже в матче с участием английской сборной.

Финал ЧМ-1966. Англия — ФРГ. Арбитр Тофик Бахрамов. В один момент советский судья стал знаменитым на весь мир.

Мир. Гол. Слава

Бахрамов до 1964 года судил только чемпионат СССР, а в 1966-м вышел на мировой уровень. Прежде чем получить финал, он отработал матч Испания — Швейцария, где отменил гол швейцарцев — несмотря на критику, его решение признали верным и потом назначили на главный матч на «Уэмбли» лайнсменом. Кто же тогда мог подумать, что именно он повлияет на исход игры, а не главный рефери.

Основное время закончилось со счётом 2:2. На 11-й минуте овертайма нападающий сборной Англии Джеффри Хёрст пробил с ближней дистанции — мяч попал в перекладину, ударился о газон в районе линии, после чего его выбил защитник ФРГ. Футболисты сразу же подняли руки и побежали к швейцарцу Готтфриду Динсту за ответом, был ли гол. Арбитр остановил игру и, пробиваясь через кричащих игроков, подбежал к Бахрамову. Советский судья на вопрос о голе невозмутимо кивнул головой: «Был!». Динст свистнул и указал на ворота — «Уэмбли» вспыхнул от радости, которая в секунду разлилась по трибунам, а немцы окружили Бахрамова. Они что-то громко пытались ему доказать, бесконечно выкрикивая «Найн! Найн», но советский арбитр был непреклонен. Уве Зеелер после матча попросил у Бахрамова прощения за реакцию немцев, а Динст, который явно растерялся в тот момент, поблагодарил азербайджанца за «спасение его репутации».

Англия после этого забила ещё один и впервые в своей истории выиграла чемпионат мира.

Игроки Германии протестуют против линейного судьи Тофика Бахрамова и спорного третьего гола сборной Англии Фото: Ferdi Hartung/Getty Images

Награды. Признание. Шашлык

После того финала ФИФА вручил Бахрамову «Золотой свисток», что было неслыханным делом: по правилам организации, награда вручается лучшему главному арбитру, а в том матче таковым был Динст. На этом награды для Бахрамова не закончились: королева Елизавета лично вручила ему копию «Золотой богини», главного трофея чемпионата мира, а в СССР его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

В 1992 году во время визита Маргарет Тэтчер в Баку экс-премьер министр запросила личную встречу с Бахрамовым. По её словам, без этого визит в Азербайджан был бы неполным. А в июне 2011 года Джеффри Хёрст и Ханс Тильковски, участники того самого финала, вместе приехали в Баку — в качестве гостей на торжественном приёме по случаю 100-летия азербайджанского футбола. Они посетили и памятник Бахрамову (кстати, единственный в мире, установленный футбольному арбитру) и возложили у него цветы.

«Его очень уважали, — вспоминал в интервью ВВС сын Бахрамова. — Мы однажды были с отцом на пляже. А рядом кто-то делал шашлык. Мы были в воде. Вдруг один из той компании заходит прямо в воду с подносом в руках, а на подносе — несколько порций шашлыка. Это, говорит, вам от нашей семьи!»

Было? Не было?

Вратарь сборной ФРГ был уверен на 100%, что никакого гола там и близко не было: «Мяч упал прямо на линию, я в этот момент оглянулся через левое плечо — и всё увидел». Хёрст говорил, что Роджер Хант крикнул ему «это гол», поэтому он уверен — мяч всё же пересёк линию.

В 2016 году телеканал Sky Sports воссоздал момент с голом, потому что ни один из сохранившихся видеоповторов не позволял в точности установить, что же там произошло. Но журналистам и экспертам удалось при помощи новейших технологий смоделировать тот самый момент — и оказалось, что мяч всё же пересёк линию. Болельщики тогда ещё шутили, что систему определения гола нужно назвать именем Тофика Бахрамова.

Ходили разговоры, что Бахрамов, объясняя своё решение, якобы сказал про ответ за войну и Сталинградскую битву. Но его сын уже после смерти рефери развеял этот миф: «Сталинград? Какой Сталинград? Глупости всё это. Во время Сталинградской битвы папе было 16-17 лет. Я даже не понимаю, кому понадобилось придумывать такое. У человека должна быть недюжинная фантазия, чтобы додуматься до такого. Я вообще не могу понять, какое отношение может иметь футбол к той войне и к Сталинграду в частности. Лично для меня показателем является тот факт, что после матча капитан немцев Уве Зеелер лично подошёл к отцу и извинился, признав, что гол был».

Спустя несколько лет, правда, ответил на этот вопрос уже иначе: «Сталинградская битва известна в истории Второй мировой войны как переломная. Это история мира, это правда. Как и гол в финале ЧМ-66. Поэтому папа и упомянул про Сталинград».

Швейцарец Готтфрид Динст (по центру) — главный судья финала ЧМ-1966. Линейные арбитры: слева Карол Гальба (Чехословакия), справа Тофик Бахрамов (СССР) Фото: Getty Images

В своих мемуарах Бахрамов писал, что увидел, будто мяч коснулся сетки, а значит, и пересёк линию. «Я поступил так, помня, что судил на английской земле. Интуитивно почувствовал: следует указать флажком на центр», — рассказывал он.

Главное, чтобы в сегодняшнем финале судья не думал так же.