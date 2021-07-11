Безумие в Лондоне! Перед финалом Евро фанаты штурмовали «Уэмбли»

Лондон прямо сейчас — эпицентр безумия. Англия ещё ничего не выиграла, но город уже празднует так, будто трофей в руках англичан спустя 55 лет без побед в крупных турнирах.

На улицах, в метро, пабах — везде происходит что-то сложнопередаваемое. На улице Пикадилли, где после выхода в полуфинал англичане скакали на автобусах, всё в мусоре, а в воздухе витает устойчивый запах пива и кое-чего запрещённого.

В метро англичане сотрясали каждый вагон, в котором ехали. Сначала просто песнями, потом в ход пошли прыжки, и завершилось это всё бросанием пива — долетело и до меня: залило пальто и портфель. Веселье продолжилось криками «К чёрту Королеву! К чёрту Королеву! Я хочу плюнуть ей в лицо!»

У Трафальгарской площади, где расположена фан-зона (туда, кстати, почти нереально достать билет — уж слишком много желающих среди англичан), не чище и не тише. На дороге куча разбитых бутылок, и каждый раз, когда проезжает машина, которой не посчастливилось оказаться в этот час в этом месте, раздаётся характерный хруст раздавленного стекла.

Веселье (если происходящее можно охарактеризовать этим словом) доходит до того, что люди останавливаются посреди дороги, выходят из машин и танцуют со случайными прохожими.

Вот так прямо сейчас выглядят улицы города.

Безумие дошло и до «Уэмбли»: там тоже летает пиво, асфальт в стекле и мусоре, а болельщики себя особо не контролируют. Около «Уэмбли» английские фанаты напали на трёх болельщиков сборной Италии. Пьяные болельщики бросали в прохожих камни, пивные банки, дорожные конусы и даже рюкзаки.

Что уж говорить, если англичане попытались взять стадион штурмом и попасть на трибуны без билетов. Поломанные ограждения, поверженные стюарды и всё же прорвавшиеся нарушители. Правда, всех потом скрутили: администрация стадиона заявила, что никто из безбилетников внутрь не попал.

«Мы имеем дело с инцидентом, который произошёл на внешнем периметре стадиона при поддержке полиции. Меры безопасности были быстро предприняты в соответствующих областях», — приводит объявление администрации «Уэмбли» журналист Роб Харрис в своём «твиттере».

Интересный способ отпраздновать «возвращение футбола». Если ещё Англия станет чемпионом…