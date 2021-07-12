«Италия встала на колени, и я выключил футбол». Что говорят об акции на финале Евро

В финале Евро-2020 сборная Италии поддержала акцию Black Lives Matter и преклонила колено вместе с Англией. На протяжении всего турнира команда Роберто Манчини по-разному реагировала на эту кампанию по борьбе с расовой дискриминацией.

Например, в стартовых матчах группового этапа с Турцией и Швейцарией итальянцы вместе со своими противниками не преклонили колено, а в игре с Уэльсом это сделали только пять футболистов сборной Италии.

Позже капитан Джорджо Кьеллини объяснил, что его команда не поддерживает акцию Black Lives Matter, но в знак солидарности с соперником готова встать на колени. В матче 1/8 финала с Австрией итальянцы проигнорировали BLM. Аналогично поступила «Скуадра адзурра» и в полуфинальной игре с Испанией.

Зато в четвертьфинале с Бельгией все футболисты сборной Италии преклонили колено из уважения к бельгийцам. Теперь же итальянцы повторили жест в финале на стадионе «Уэмбли».

Реакция соцсетей на поступок игроков сборной Италии

Некоторые болельщики остались недовольны этим фактом. Впрочем, позитивных комментариев было больше. Особенно благодарили сборную Италии англичане. Вот некоторые посты в соцсетях:

«Приятно видеть, как Англия и Италия встают на колени против расизма и толпа гордо приветствует это».

«Италия встала на колени вместе с Англией. Это то, что мы любим видеть».

«Думаю, это классный поступок со стороны Италии и рефери, что они встали на колени вместе с игроками Англии».

«И Англия, и Италия встали на колени. И болельщики приветствовали это. Это примерно то, что я хотел сегодня увидеть».

Кто-то даже специально ждал этого жеста от итальянцев, чтобы начать их поддерживать.



«Италия встала на колени, теперь я могу их поддерживать».

Но другие сильно удивились этому поступку.



«Неужели сборная Италии тоже встала на колени?»

«Италия встала на колени? Расизм закончился».

Один болельщик разочаровался в сборной Италии и выключил трансляцию матча ещё до начала игры.



«Просто посмотрел, как мяч доставляет на поле машина с символом ЛГБТ при помощи пульта дистанционного управления. Я надеялся, что Италия не встанет на колени, и я бы поддержал их, но они сделали это. Антихристианские и антибелые ритуалы перед стартом. И я выключил это».