Ради победы на Евро Манчини бросил Россию. И оказался прав

Сразу после промаха Букайо Сака телевизионная камера выхватила Роберто Манчини. Помощники душили его объятиями на фоне молчащего стадиона. Ещё через несколько секунд тренер пошёл к центральному кругу. Там прыгали от счастья те самые парни, которые только что сделали его чемпионом Европы. Из глаз Роберто потекли слёзы. Он всегда мечтал об этом: возглавить сборную своей страны и сделать её лучшей.

Я очень рад за Манчини. Хотя ещё пару лет назад он дико бесил. В Питере ждали прорыва с новым тренером, но вместо этого увидели безразличного мужчину, которого куда больше интересовали книги, вино, шарфы, история города, но не работа с командой. Когда кто-то пытался узнать его поближе, он тут же закрывался. Не только от россиян, но даже от итальянской диаспоры. Словно показывая, что здесь надолго не задержится. И зачем тогда тратить время на бесполезные связи.

Роберто уходил на максимальном негативе. «Зенит» при нём даже не попал в зону Лиги чемпионов, и, казалось, его назначение в сборную Италии — не более чем мафиозная договорённость бизнесмена с влиятельными людьми федерации. В России уж точно считали, что это история не про футбол, а про деньги. Но после первых пяти матчей лично моё мнение стало другим: было видно, как у Манчини снова появился интерес к работе. Он отложил книги и вино, полностью посвящая себя команде. Словно по щелчку вновь стал мегапрофессионалом с большими амбициями. И без явных звёзд за три года построил самую сильную команду в Европе.

До сих пор не могу разобраться: чего же ему не хватало в России? Ведь он ехал к людям, которых хорошо знал, под большие трансферы и аналогичные задачи. Может, вы не помните, но бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко дважды чуть не заманил Манчини в сборную России. Первый — в 2010-м, когда агент итальянца уже даже прилетел в Россию для финальной подписи, но в высшем руководстве «Газпрома» в последний момент выбрали Дика Адвоката. И в 2012-м, когда контракт уже даже был подписан, но так и не вступил в силу. Слишком уж быстро убрали Фурсенко, а новый президент Николай Толстых не имел больших связей в «Газпроме» для финансирования договора. И вот в 2018-м Фурсенко осуществил мечту: пригласил хорошего знакомого Манчини на жирный контракт, клуб купил ему приличное количество желаемых игроков, оставалось дать результат. Первые пару месяцев давал, а потом наступил перелом.

Он связан со многими причинами, но главная — предложение из сборной. Почти не сомневаюсь, что Манчини не смог бы перекупить любой другой клуб Европы. Но от сборной он отказаться не мог. Возможно, это в крови у всех итальянцев. Некоторые из них уж точно отдаются сборной не меньше, чем клубу. В «Зените» Манчини получал около 4,5 миллиона евро, в Италию пошёл на 2 млн. Совершенно безумное решение в капиталистическом мире. Но любовь и мечта в тот момент для него оказалась важнее денег.

За год в «Зените» я так и не узнал Манчини как человека и точно не понял его как тренера. Но теперь это неважно. Вчера тренер показал всей Европе, что он и его парни — лучшие.

Италии остался всего один матч до мирового рекорда игр без поражений. Так что всё самое интересное только начинается.