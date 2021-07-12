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Италия — Англия — 1:1 (пен. 3:2), финал Евро-2020, история Роберто Манчини: ушёл из «Зенита» и стал чемпионом Европы

Ради победы на Евро Манчини бросил Россию. И оказался прав
Дмитрий Зимин
Ради победы на Евро Манчини бросил Россию
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Пошёл на понижение зарплаты, чтобы осуществить мечту.

Сразу после промаха Букайо Сака телевизионная камера выхватила Роберто Манчини. Помощники душили его объятиями на фоне молчащего стадиона. Ещё через несколько секунд тренер пошёл к центральному кругу. Там прыгали от счастья те самые парни, которые только что сделали его чемпионом Европы. Из глаз Роберто потекли слёзы. Он всегда мечтал об этом: возглавить сборную своей страны и сделать её лучшей.

Я очень рад за Манчини. Хотя ещё пару лет назад он дико бесил. В Питере ждали прорыва с новым тренером, но вместо этого увидели безразличного мужчину, которого куда больше интересовали книги, вино, шарфы, история города, но не работа с командой. Когда кто-то пытался узнать его поближе, он тут же закрывался. Не только от россиян, но даже от итальянской диаспоры. Словно показывая, что здесь надолго не задержится. И зачем тогда тратить время на бесполезные связи.

Роберто уходил на максимальном негативе. «Зенит» при нём даже не попал в зону Лиги чемпионов, и, казалось, его назначение в сборную Италии — не более чем мафиозная договорённость бизнесмена с влиятельными людьми федерации. В России уж точно считали, что это история не про футбол, а про деньги. Но после первых пяти матчей лично моё мнение стало другим: было видно, как у Манчини снова появился интерес к работе. Он отложил книги и вино, полностью посвящая себя команде. Словно по щелчку вновь стал мегапрофессионалом с большими амбициями. И без явных звёзд за три года построил самую сильную команду в Европе.

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До сих пор не могу разобраться: чего же ему не хватало в России? Ведь он ехал к людям, которых хорошо знал, под большие трансферы и аналогичные задачи. Может, вы не помните, но бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко дважды чуть не заманил Манчини в сборную России. Первый — в 2010-м, когда агент итальянца уже даже прилетел в Россию для финальной подписи, но в высшем руководстве «Газпрома» в последний момент выбрали Дика Адвоката. И в 2012-м, когда контракт уже даже был подписан, но так и не вступил в силу. Слишком уж быстро убрали Фурсенко, а новый президент Николай Толстых не имел больших связей в «Газпроме» для финансирования договора. И вот в 2018-м Фурсенко осуществил мечту: пригласил хорошего знакомого Манчини на жирный контракт, клуб купил ему приличное количество желаемых игроков, оставалось дать результат. Первые пару месяцев давал, а потом наступил перелом.

Он связан со многими причинами, но главная — предложение из сборной. Почти не сомневаюсь, что Манчини не смог бы перекупить любой другой клуб Европы. Но от сборной он отказаться не мог. Возможно, это в крови у всех итальянцев. Некоторые из них уж точно отдаются сборной не меньше, чем клубу. В «Зените» Манчини получал около 4,5 миллиона евро, в Италию пошёл на 2 млн. Совершенно безумное решение в капиталистическом мире. Но любовь и мечта в тот момент для него оказалась важнее денег.

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За год в «Зените» я так и не узнал Манчини как человека и точно не понял его как тренера. Но теперь это неважно. Вчера тренер показал всей Европе, что он и его парни — лучшие.

Италии остался всего один матч до мирового рекорда игр без поражений. Так что всё самое интересное только начинается.

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