Мифы о Манчини в России: приходил на тренировки с перегаром и имел процент с трансферов?

«Зенит» дистанцируется от Роберто Манчини с момента его ухода в 2018-м. Возможно, никто из иностранных тренеров не покидал Питер так безразлично и скупо. Все прекрасно знали, что тренер начал переговоры с итальянской федерацией чуть ли не за полгода до последнего матча команды. Это пытались скрыть игнором: руководство убеждало, что у них долгосрочный контракт, а сам Манчини дипломатично отшучивался.

А в январе 2018-го просто не прилетел на первую неделю тренировок в Питер. Вся команда прошла медосмотр, начала работу, а тренер в арабских странах гонял по мясным ресторанам. Тогда все окончательно убедились: Манчини плевать на «Зенит». Уже после появятся знаменитые высказывания о нём. Дзюба говорил, что Роберто не тренер, а бизнесмен. Оздоев жаловался, что коуч ставил его не на ту позицию. Раздражался даже Жирков: после ухода Манчини он вспоминал, что тренеру не нравилась постоянная угрюмость игрока.

Да, Сергей Фурсенко провалился с этим приглашением. Смерть Константина Сарсания окончательно добила проект с топ-тренером в «Зените». Манчини заскучал, потерял связь с руководством, а все договорённости аннулировались. Но в Питере о нём осталось несколько интересных мифов. Некоторые из них подтверждали, некоторые – до сих пор спорны.

Миф 1: Манчини имел процент с трансферов игроков «на выход»

Известно, что итальянец обожает работать со звёздами. И он никогда не приехал бы под маленький бюджет. В «Зенит» в те годы пришли огромные траншы из Китая за Халка и Витселя, а Фурсенко и Сарсания доверили их осваивать. Несколько источников утверждали, что Манчини контролировал каждый шаг трансфера из-за рубежа. Он сразу обозначил приоритет – латиноамериканский рынок и несколько игроков из Европы. Сарсания летал на переговоры, не все трансферы утверждались высшим руководством, но часть проходила. Забавный факт: однажды агент Ригони позвонил российскому журналисту и чуть ли не кричал в трубку. Посыл был примерно следующий: «Манчини достал меня звонками. Что у вас там происходит? Мы обо всём договорились! Почему «Зенит» не присылает подтверждение трансфера?»

Не все смекнули, почему Манчини так любит молодых аргентинцев. Но позже люди, близкие к трансферной структуре клуба, рассказали: итальянец договорился о проценте с каждой продажи. То есть он готовит игрока, клуб втюхивает его гранду, 10-15% падает на счёт тренера. Это якобы было одним из условий его переезда в Россию. И вспомните, разве Манчини сказал хотя бы слово, когда Паредеса забирал «ПСЖ»? Нет. Пополнился его банковский счёт после этого? Вероятно.

Миф 2: Весной Манчини гонял на тренировки после вечеринок

Эту историю рассказывали люди, непосредственно близкие к команде. Весной «Зенит» потерял Кокорина, вылетел из Лиги Европы, поэтому тренер забил вообще на всё. И пару раз приходил на тренировки после вечеринок.

«Он стоял вдалеке от всех и молчал. Порой кого-то подзывал и что-то объяснял. Но в основном даже не двигался. Чувствовалось, что ему не по себе. А когда всё-таки прошёл мимо – полкоманды учуяло перегар», – рассказывал источник «Чемпионата».

Эту историю публично никто из игроков или руководства «Зенита» не подтверждал. Поэтому это точно не истина. Вероятно, она даже преувеличена. Вряд ли такой джентльмен, как Роберто, мог позволить себе больше нескольких бокалов за ужином.

Миф 3: Большинство игроков на тренировках просто били по пустым воротам

История из весны-2018-го. Манчини в начале недели объявлял, кто сыграет в следующем матче, и эти ребята готовились отдельно. Общая разминка, 11 человек работают с тренерами (в то время как остальные бьют по воротам), а потом двусторонка. Согласитесь, высший уровень тренерских скилов.

Позже этот миф в интервью подтвердил Артём Дзюба: Правда, он имел в виду осеннюю часть сезона: «Мы и правда часто били по пустым воротам. Манчини брал 11 человек, которых с понедельника готовил и уже знал заранее, кто выйдет в основе. А остальные могли 40-50 минут лупить по пустым воротам. При этом просьба дать голкипера звучала постоянно», – говорил Дзюба в интервью «СЭ».

Миф 4: Так и не выучил игроков других команд

Манчини никогда не запаривался над теоретическими занятиями. Искренне считал, что играть нужно в свой футбол и плевать, что там умеет соперник. Поэтому «Спартак», ЦСКА и остальных разбирали либо его итальянские ассистенты, либо Тимощук с Симутенковым. Но установку зачастую давал Роберто. Одну из них и вспомнил Дзюба.

«Готовились как-то к «Спартаку», он говорит: «У них там хороший 25-й номер, турок такой». Кто-то ему говорил: «Ташчи?» Тот в ответ: «Какой Ташчи, нет!» Я уже сижу, закипаю, говорю: «Это Мельгарехо, он парагваец». Манчини мне: «Браво!»

Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши – погнали». Никого не знал из соперников. Говорит: «Там есть классная десятка, как его?» Ему шепчут – Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова – Зе Луиш. О, да! Так, ещё штрафные опасно бьёт, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и всё в таком духе, – вспоминал Артём для «СЭ».

Когда видишь Манчини сейчас, сложно поверить, что ещё пару лет он был таким. Но вот что бывает, когда приезжаешь работать без всякой мотивации.