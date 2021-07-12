А какую команду вы поддерживали на Евро-2020? Поделитесь впечатлениями!

Чемпионат Европы — 2020 вчера подошёл к концу. В финале Италия вырвала победу в серии пенальти. Казалось, очень многие наши болельщики ждали именно такого исхода турнира и ликовали, когда голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма совершил решающий сейв и отбил мяч из левого угла ворот.
Что ж, неудивительно! Ведь и у нас, и у наших читателей за время Евро наверняка появился свой любимчик среди сборных. Та команда, которая принесла больше всего ярких эмоций — а с Pringles они становились ещё ярче. Вероятно, для некоторых этим любимчиком стала Италия.
Расскажите, заполнив форму ниже, какую команду вы поддерживали на Евро-2020? Поделитесь с нами чувствами и впечатлениями, а мы обязательно прочитаем ваши истории и опубликуем самые интересные. А ещё составим топ сборных, опираясь на ваши ответы.
Правило только одно: пожалуйста, давайте избегать нецензурных слов и оскорблений. Такие ответы мы не сможем опубликовать.
Спасибо за ваш ответ! Кстати, несмотря на то что Евро теперь уже точно закончился, шанс выигрывать ценные призы каждые 90 минут вместе с Pringles у болельщиков всё ещё есть. Чтобы получить умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. Дальше — зарегистрируйте код с банки на football.pringles.com и успейте испытать удачу.
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