Российский футбол хотят переформатировать. Есть четыре варианта

В нашем футболе, наконец, настала пора перемен, и они уже совсем близко – РФС анонсировал основные идеи реформ, которые ждут нас в ближайшее время. За переворот взялась компания Hypercube, с которой Российский футбольный союз заключил соглашение в апреле, – именно она занималась перестройкой в Нидерландах, Бельгии, Дании и Австрии, а ещё проектировала новый формат Лиги чемпионов.

Hypercube с весны занималась исследованием клубного футбола в России, анализируя большое количество данных, проводя интервью с менеджерами, журналистами и болельщиками. Всё ради того, чтобы найти решения и ответы на такие очень важные вопросы, как:

– повышение привлекательности лиг как для зрителей, так и для спонсоров;

– увеличение интенсивности чемпионата;

– можно ли что-то сделать с лимитом, как развивать молодых;

– нужно ли менять систему «осень-весна».

И вот к чему пришли.

Недостатки нынешней системы РПЛ:

– мало топ-матчей;

– только один момент для триумфа или поражения;

– слишком мало матчей, в которых что-то поставлено на карту;

– ограниченная коммерческая ценность.

Какие варианты для изменений?

Первый идёт под кодовым названием «Земля 18».

18 команд.

34 матча, после чего составляется промежуточная турнирная таблица.

1-е место – прямая путёвка в ЛЧ, 2-е – квалификация ЛЧ, 3-е ­– квалификация Лиги конференций.

4-7-е места играют в плей-офф за вторую путёвку в Лигу конференций: команда, занявшая четвёртое место, играет с седьмым, пятое – с шестым. Потом они встречаются в «финале» и решают, кто выходит в Лигу конференций.

17-18-е места вылетают в ФНЛ, 15-е и 16-е играют по два стыковых матча – тут ничего нового.

«Марс 16»

16 команд.

Чемпионат разбивается на три этапа:

1) клубы играют 30 матчей, после чего формируется промежуточная турнирная таблица с делением на подгруппы: 1-4-е места, 5-12-е места и 13-16-е места. После чего все заработанные очки делятся пополам.

2) 1-4-е места играют шесть матчей, после чего определяется: 1-е место – прямая путёвка в ЛЧ, 2-е – квалификация ЛЧ, 3-е ­– квалификация Лиги конференций. 5-12-е места делятся на пары: К12 vs. К5, К9 vs. К8, К10 vs. К7, К11 vs. К6. Потом победители играют между собой W (К9 vs. К8) vs. W (К12 vs. К5) и W (К11 vs. К6) vs. W (К10 vs. К7), после чего проводится условный «финал» – за место в Лиге конференций УЕФА. Команды, которые заняли 13-16-е места, играют шесть матчей за право остаться в РПЛ.

3) Команды из К13-16, занявшие 2-е и 3-е места в своей группе, играют стыковые матчи с командами ФНЛ. Если победитель Кубка России не входит в топ-4, то путёвка в Лигу конференций разыгрывается между победителем «финала» за место в турнире и командой, занявшей четвёртое место.

«Юпитер 16»

16 команд.

Чемпионат разбивается на два этапа:

1) 24 матча по «швейцарской системе»: 4 корзины по 4 клуба, каждый играет с каждым 6 матчей, из других корзин попадается один соперник (не все сыграют два матча – кто-то проведёт одну игру либо дома, либо на выезде, а решит это компьютер). После чего формируется промежуточная турнирная таблица, а все очки делятся пополам.

2) Весной топ-6 играет дополнительные 10 матчей: 1-е место – прямая путёвка в ЛЧ, 2-е – квалификация ЛЧ, 3-е ­– квалификация Лиги конференций.

7-16-е места – 9 игр: 1-е и 2-е места в этой группе играют дополнительный матч за место в Лиге конференций, 7-е и 8-е места проводят стыки, 9-е и 10-е – вылетают в ФНЛ.

«Юпитер 20»

20 команд.

Чемпионат разбивается на два этапа:

.1) 24 матча по «швейцарской системе»: 12 — дома, 12 — в гостях. После чего формируется промежуточная турнирная таблица, а все очки делятся пополам.

2) Весной топ-6 играет дополнительные 10 матчей: 1-е место – прямая путёвка в ЛЧ, 2-е – квалификация ЛЧ, 3-е ­– квалификация Лиги конференций.

7-14-е места – 7 матчей, после чего начинается плей-офф и условный «финал» за путёвку в Лигу конференций.

15-20-е места – 10 матчей: 3-е и 4-е места в этой группе играют в стыках, 5-е и 6-е – выбывают.

Ниже – достоинства и недостатки каждого формата.

Вы за какой?