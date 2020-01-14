30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть третья

Мы подобрались к первой десятке списка самых ярких иностранных футболистов, оставивших след в прошедшем десятилетии в РПЛ. Рассказываем о лучших из лучших.

С критериями отбора при составлении рейтинга можно ознакомиться здесь.

30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть первая Многие из них стали для нас своими.

30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть вторая Приближаемся к десятке самых крутых иностранцев.

Карадениз задержался в Казани аж на 10 лет. За это время он стал не только легендой клуба, но и, пожалуй, лучшим легионером в истории «Рубина». Турецкий полузащитник всегда отдавал всего себя на поле. Он тащил казанцев как в удачные периоды для клуба, так и наоборот – во время кризиса. Даже в свой последний сезон в карьере, будучи 38-летним ветераном, он продолжал вносить вклад в успех команды, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами. Неудивительно, что «Рубин» так тепло простился с Гёкденизом.

Фото: РИА Новости

Ведран приехал в Россию уже сложившимся мастером. За шесть лет в «Локомотиве» он сумел и завоевать любовь болельщиков, и дослужиться до капитанской повязки. Сейчас даже сложно представить оборону «железнодорожников» без Чорлуки. Своей потрясающей игрой Ведран всегда символизировал надёжность и стабильность в защите. За «Локо» хорват провёл уже 200 матчей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Он не раз признавался в любви к России и уезжать из РПЛ пока не планирует.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сесар Навас – один из самых любимых футболистов Курбана Бердыева. Вокруг испанца тренер строил оборону «золотого» «Рубина», а затем «серебряного» «Ростова». Из-за своих выдающихся габаритов защитнику не хватало скорости, однако этот недостаток он всегда сполна компенсировал потрясающим пониманием игры, тактической выучкой, стальным характером и невероятной самоотдачей. Сесар играл в России до 39 лет, и даже в свой последний сезон он был одним из лучших в клубе по выигранным верховым единоборствам, перехватам и выносам мяча.

Уйти красиво — целое искусство. Навасу это удалось Один из лучших легионеров в истории РПЛ и самый возрастной игрок чемпионата завершил карьеру.

Фото: РИА Новости

Когда Муса приехал в Россию, он мог похвастать лишь высокой скоростью. Однако под руководством Леонида Слуцкого Ахмед начал стремительно прогрессировать и вскоре обзавёлся и другими козырями. В ЦСКА форвард превратился в лидера команды и начал радовать болельщиков своей стабильно высокой результативностью. С нигерийским форвардом «армейцы» трижды становились чемпионами России, один раз выигрывали Кубок страны и дважды завоёвывали Суперкубок России. В сезоне-2015/2016 Муса стал лучшим бомбардиром московского клуба с 18 забитыми мячами. Ту кампанию он провёл так ярко, что летом 2016 года его решил подписать чемпионский «Лестер». Досадно, что столь талантливый нападающий в итоге заиграть в Англии так и не смог.

Фото: РИА Новости

В России Данни провёл 12 лет и за это время успел стать по-настоящему родным. Мигел заслужил любовь российских болельщиков благодаря мастерству, технике и умному футболу, с которым мало кто мог сравниться в РПЛ. Кроме того, за годы, проведённые в нашей стране, португалец не раз демонстрировал чудеса мужества, трудолюбия и профессионализма. Он трижды рвал «кресты», однако затем всегда возвращался к своей былой форме. «Зениту» полузащитник помог выиграть Суперкубок УЕФА, два Кубка России, Суперкубок страны и трижды стать чемпионом России, отметившись в 256 матчах за питерский клуб 73 голевыми передачами 68 голами (4-е место в рейтинге бомбардиров клуба за всю историю). Если бы не регулярные тяжёлые травмы, то португалец наверняка бы расположился в нашем списке на несколько позиций повыше.

Данни завершил карьеру. Он был одним из лучших легионеров в истории РПЛ Набил татуировку в Митино, трижды рвал «кресты» и сделал детям гражданство РФ.

Фото: РИА Новости

В России Понтуса нередко критиковали за агрессию и излишнюю грубость. Однако эти качества были для шведа лишь издержкой профессии и стиля игры. В ЦСКА Вернблум, без преувеличения, в течение шести лет цементировал центр поля – полузащитник был одни из лучших по отборам и перехватам не только в своём клубе, но и в РПЛ. А за год до своего отъезда из России хавбек ещё и показал, что он – настоящий универсал. В сезоне-2017/2018 Гончаренко довольно успешно использовал Понтуса в качестве форварда. За 9 матчей, проведённых в роли нападающего, Вернблум забил 5 голов.

Фото: РИА Новости

Квинси Промес – лучший легионер в истории «Спартака» по результативности. За 135 матчей в составе красно-белых он забил 66 мячей и отдал 33 голевых паса. Очень трудно переоценить вклад голландца как в чемпионство московского клуба, так и в игру команды в постчемпионских сезонах. Чем дольше Квинси выступал в «Спартаке», тем больше команда казалась зависимой от него. Промес мог в одиночку накрутить троих защитников, заколотить красивейший гол и принести своему клубу победу. Когда же игра у полузащитника не клеилась, частенько страдал и весь «Спартак». Стоит ли говорить, что равноценную замену Промесу красно-белым найти так пока и не удалось.

Фото: РИА Новости

В течение пяти лет ивуарийский форвард исправно терроризировал оборону соперников ЦСКА. В «армейском» клубе он отметился 95 голами в 150 матчах и дважды стал лучшим бомбардиром РПЛ (2011/2012, 2013/2014). Атлетизм, высокая скорость, отличный удар и чувство гола позволяли нападающему демонстрировать фантастическую результативность. Он редко мазал из выгодных позиций и частенько выручал свою команду в сложнейших поединках. Например, в игре ЛЧ с «Манчестер Сити» (2:1) форвард оформил дубль и принёс ЦСКА победу, которую Слуцкий на тот момент посчитал самой большой в Лиге чемпионов для «армейского» клуба в период своей работы.

Фото: РИА Новости

Переход Халка в 2012 году из «Порту» в «Зенит» за 40 млн евро стал рекордным трансфером в РПЛ. Тогда многие болельщики критиковали клуб за сделку и считали такую сумму за бразильца астрономической. Однако за четыре года в Санкт-Петербурге нападающий, кажется, сделал всё возможное, чтобы стать любимчиком фанатов. Халк не только приносил команде результат, но и действовал на поле невероятно красиво. Благодаря отличному дриблингу он оставил не одного защитника в дураках, а после его пушечных выстрелов даже появлялись мемы. За 148 матчей в «Зените» бразилец отдал 61 результативный пас, настрелял 77 голов и таким образом стал лучшим бомбардиром питерского клуба после Кержакова.

В погоне за деньгами. Футболисты, перешедшие из РПЛ в Суперлигу Китая Их больше не интересует Европа.

Фото: РИА Новости

В России Марио превратился из добротного защитника в настоящую суперзвезду РПЛ, за которой ещё пару лет назад охотились некоторые ведущие клубы Европы. Сейчас Фернандес – самый дорогой футболист нашего чемпионата после Малкома, по данным Transfermarkt, и точно самый родной легионер для нас. За восемь лет защитник успел влюбить в себя как поклонников ЦСКА, так и других российских болельщиков. Получив гражданство РФ, он начал исправно бороздить бровку и в составе национальной сборной, став одним из главных героев ЧМ-2018. За «армейский» клуб Фернандес выступает невероятно стабильно и уверенно. В минувшем десятилетии, пожалуй, не было иностранного игрока, кроме Марио, который в течение столь продолжительного срока тащил одного из лидеров РПЛ. В ЦСКА защитник был невероятен и в хорошие, и в плохие времена, а также одинаково ярко действовал и в нападении, и в защите.