В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

ФИФА намерена изменить футбольную систему, внеся серьёзные изменения в правила игры: по сообщениям испанского издания Mundo Deportivo, руководящий орган ищет способы улучшить игру и ради этого готов совершить революцию. Сыграть «по-новому» уже пробуют — на молодёжном турнире Future of Football Cup, в котором участвуют команды U-19 ПСВ, АЗ, «Брюгге» и «Лейпциг».

Новые правила такие.

Таймы по 30 минут.

Cократить количество игрового времени до 60 минут предлагается уже не в первый раз: в 2017 году IFAB публиковал документ со стратегией Fair Play!, которая была направлена на улучшение поведения игроков, повышение справедливости игры и её привлекательности. «Многие люди очень разочарованы тем, что типичный 90-минутный матч имеет менее 60 минут эффективного (фактического) игрового времени, то есть когда мяч находится в игре, — говорилось в документе. — Стратегия предлагает меры по сокращению потери времени и «ускорению» игры». Среди предложений также было: разрешить игроку отдавать пас самому себе при штрафном ударе, угловом и ударе от ворот; табло стадиона, которое останавливается и запускается синхронно с часами главного судьи; разрешить производить удар от ворот, даже если мяч находится в движении.

За сокращение игрового времени с 2018 года агитирует президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: «Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе. Всё потому, что игры в 2 тайма по 45 минут выглядят скучным зрелищем — от многих матчей просто хочется спать. Футболисты не могут полтора часа играть в высоком, захватывающем темпе».

О влиянии видеоигр и сокращении игрового времени недавно говорил и Флорентино Перес: «Молодые люди привыкли проводить время за игровыми приставками, и у них сложилось мнение, что матчи идут слишком долго. Не знаю, может быть, стоит задуматься о сокращении игрового времени».

Остановка игрового времени, когда мяч выходит из игры.

Подобное действует в баскетболе — есть мнение, что в футболе это тоже скажется на повышении зрелищности игры.

Отсутствие ограничений на количество замен.

Ввод мяча из аута ногами.

Про это уже давно говорил Арсен Венгер. По его мнению, подобное правило может улучшить футбол. «Когда вы производите вбрасывание, это преимущество для команды, владеющей мячом. Но на самом деле вы находитесь в невыгодном положении с девятью игроками на поле по сравнению с десятью игроками соперника. Вот почему я считаю, что мы всегда должны думать о том, как мы можем сделать игру быстрее и зрелищнее. Так почему бы не вводить мяч в игру ногами, находясь на своей части поля?»

При получении жёлтой карточки – удаление на 5 минут.

После того как турнир закончится, ФИФА проанализирует, как правила сказались на качестве игры, и рассмотрит их введение уже на мировом уровне.