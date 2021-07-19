В чём шанс «Спартака» с «Бенфикой»? Колонка португальского аналитика

Для попадания в группу ЛЧ «Спартаку» необходимо пройти «Бенфику» (а потом и ещё одного соперника). Первый матч пройдёт 3 или 4 августа, а ответный – 10-го. По просьбе «Чемпионата» португальский футбольный аналитик Жил Нуньеш рассказал, что из себя представляет современная «Бенфика».
Какова вообще сегодняшняя «Бенфика»?
Возможно, лучшая команда чемпионата Португалии. Да, она стала третьей в чемпионате, но по итогам второго круга была лучшей по набранным очкам. На мой взгляд, перед клубом из России стоит очень сложная задача.
Но «Спартаку» ведь повезло встретиться с «Бенфикой» так рано?
У «Бенфики» ЛЧ начнётся раньше чемпионата, а «Спартак» уже на этой неделе стартует в РПЛ? Да, тут есть вопрос к ритму игры. Плюс москвичам повезло, что не будет нападающего Дарвина Нуньеса, который получил травму. Но учитывайте, что у «Бенфики» всё равно подбор индивидуально сильных футболистов.
Откуда взялась заруба между тренерами «Спартака» и «Бенфики»?
У них давняя вражда. Помню, что в первой игре между «Бенфикой» Руя Витории и «Спортингом» Жорже Жезуша победил последний и сказал, что ему не составило труда выиграть, потому что он создал эту «Бенфику». В том плане, что после шести лет он оставил «программное обеспечение» (цитата Жезуша) готовым и Витории досталась лёгкая работа. В том году Витория выиграл чемпионат.
От Жорже Жезуша было даже такое сравнение: «Я оставил «Феррари» в его руках. Хочу посмотреть, знает ли он, как им управлять».
Витория ответил: «Жорже Жезуш занимает 92-е место в списке моих приоритетов – сразу после продавца попкорна в Feira Popular (парк цирковых аттракционов в Лиссабоне. — Прим. «Чемпионата»)».
Что по статистике противостояния Жезуша и Витории?
4 победы Витории, 4 ничьих и 13 побед Жезуша. Только учитывайте, что Витория тренировал скромные «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш», когда Жезуш возглавлял «Бенфику».
По какой схеме играет «Бенфика»?
Тут могут быть сомнения. Может по 3-4-3, а может и по 4-4-2. Вообще с приходом Вериссимо команда стала успешно переходить на 3-4-3. Имел значение и переход Жоау Мариу. С другой стороны, «Бенфика» во вчерашнем товарищеском матче с «Альмерией» играла с модулем 4-4-2.
Что случилось с президентом «Бенфики»?
«Бенфика» переживает серьёзный кризис после ареста бывшего президента Луиша Филипе Виейры. Его подозревают в злоупотреблении доверием, налоговом мошенничестве и отмывании денег. Он содержится под домашним арестом.
В этой ситуации главной жертвой является «Бенфика» – есть подозрения, что бывший президент присвоил деньги в свою пользу. Проблема ещё и с американским инвестором по имени Джон Текстор, который хотел купить 25% «Бенфики». Дело расследуют власти. После ареста Виейры президентом стал Руй Кошта. Новые выборы будут назначены до конца года.
- 19 июля 2021
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