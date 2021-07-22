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Что творилось с клубами РПЛ в межсезонье. Очень коротко

Завтра стартует новый сезон в РПЛ. Летняя пауза получилась меганасыщенной из-за Евро-2020, поэтому вы точно могли пропустить что-то важное. Рассказываем об этом очень коротко.

«Зенит»

Семак хочет трансферы и отмену лимита, но игроков не покупают из-за уже имеющихся 8 легионеров в заявке. Ещё ушел Лунёв, поэтому с вратарями проблема. Но цель прежняя – выиграть чемпионат и не опозориться в еврокубках.

«Спартак»

Новый тренер, хороший календарь в РПЛ, для полного счастья в столетний юбилей нужно лишь пройти «Бенфику». Зарема так и не закрыла телеграм-канал, поэтому Витория и менеджмент будут под прессом. Но пока скандалов нет.

«Локомотив»

Рангник теперь контролирует все глобальные процессы в «Локо». Цорн — его главный помощник. Лучше не стало: «Локо» проиграл Суперкубок, расстался с несколькими ветеранами, а из приобретений только Едвай. И то пока неофициально.

«Рубин»

Слуцкий записал новый клип, команда готовится к еврокубкам. Недавно «Рубин» продал ключевого защитника Карла Старфельта в «Селтик» и, видимо, возьмёт кого-то на замену. Хвича пока с командой и, вероятно, отыграет ещё сезон.

«Сочи»

Отпустили Заболотного, но так и не купили классного нападающего ему на замену. Удалось сохранить костяк и избавиться от балласта. В случае выхода в групповой этап Лиги конференций будут хорошие трансферы. А пока только Маммана.

ЦСКА

Начнёт сезон с Алексеем Березуцким во главе и с мутными перспективами. Влашич хочет уйти, но клуб требует много денег. Возможно, уйдёт Дивеев, и тогда всё станет совсем плохо. Зато переподписали Дзагоева. В бой идут одни старики.

«Динамо»

Самый продуктивный клуб в летнее ТО. Взяли Бальбуэну и Лаксальта. Плюс молодой Сазонов. Первый полноценный сезон Шварца – права на ошибку нет.

«Химки»

Усилились свободными агентами, сохранили Глушакова и Игоря Черевченко. Больших задач на сезон нет, но и вылететь в ФНЛ вряд ли должны.

«Ростов»

Карпин, скорее всего, останется в «Ростове», а сборную России возглавит другой специалист. Цели амбициозные – попадание в еврокубки. Правда, играть придётся практически тем же составом, который в прошлом сезоне занял девятое место.

«Краснодар»

Ари и Берг ушли, вместо них «Краснодар» взял Ильина и скоро подпишет Кордобу. Гончаренко планирует закрыть неудачную страницу прошлого сезона, а в новом как минимум залететь в еврокубки. Для этого есть верный штаб.

«Ахмат»

В штаб Талалева приехал Яя Туре – главное усиление команды перед сезоном. Ещё клуб спорит с Google из-за блокировки канала в YouTube. Больше новостей нет.

«Урал»

Собственное руководство рассчитывает, что клуб будет бороться за еврокубки, а президент Иванов мечтает обойтись без реформ в РПЛ. Вряд ли «Урал» сильно изменится – ожидаем борьбу в нижней части таблицы.

«Уфа»

У клуба мало денег, но пока хватает, чтобы доиграть до зимы. И либо Шамиль Газизов найдёт нового Остона Урунова для топ-клуба РПЛ, либо возникнут проблемы.

«Арсенал»

Кирилл Комбаров стал спортивным директором клуба и подписал контракты с Новосельцевым, Давиташвили и Бьорнстремом. Большая работа, чтобы не вылететь в ФНЛ.

«Крылья Советов»

В этот раз хотят остаться в РПЛ надолго. Корниленко развёл мощную трансферную деятельность и мечтает презентовать в РПЛ Пиняева. Есть и другие интересные трансферы.

«Нижний Новгород»

Клуб думает, как дотянуть до конца сезона, просит помочь с деньгами Минспорта, но пока безуспешно. В руководстве обещают что-то придумать, в это время Александр Кержаков готовится к дебюту в РПЛ в качестве тренера.