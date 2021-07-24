Все тренеры-совместители в сборной России до Карпина. Какими были их результаты

У России уникальный путь. Ни одна другая сборная из топ-50 рейтинга ФИФА не назначала тренеров-совместителей так часто. Сейчас Валерий Карпин вообще единственный человек с подобным статусом среди элитных сборных. Он отработает в качестве совместителя полгода. А дальше «Ростов» и РФС примут финальное решение о его будущем.

Сборная не в первый раз сталкивается с ситуацией, когда её возглавляет клубный тренер. Практика пошла ещё с советских времён, и наиболее успешный опыт был у Валерия Лобановского, ведь в 1988 году сборная СССР дошла до финала чемпионата Европы. В истории России четыре тренера работали совместителями (месяц Анатолия Бышовца включать не стали). Но не сказать, что неудачно.



Первый по критикуемой тропе пошёл Олег Романцев. В 1994-м после скандального чемпионата мира он сменил Павла Садырина и заново строил команду. И у него получилось — в отборочном цикле Россия не проиграла ни разу. Правда, факт совмещения, вероятно, отразился на «Спартаке». В 1995-м красно-белые упустили чемпионство. В финальной части Евро-1996 Россия попала в очень сильную группу с Италией — финалистом ЧМ-1994 и будущими финалистами европейского первенства Германией и Чехией. Сборная набрала только одно очко в группе и заняла четвёртое место. После выяснилось, что отношения Романцева с игроками не были идеальными, общественности это стало известно после публичной критики от главного тренера. Дальше появились новые подробности: Олег Иванович якобы не мог решить, кому играть на правом фланге — Канчельскису или Карпину, и в итоге выпустил обоих. А Кирьякова после хорошего выхода на поле в игре с Италией оставил на «скамейке» против Германии. Романцева убрали из сборной. После небольшой паузы он вернулся в «Спартак», но ненадолго.



В декабре 1998-го после провального старта отбора на Евро-2000 Романцев сменил Бышовца в должности главного тренера. Шести побед подряд не хватало для выхода в финальную часть, нужна была седьмая — над Украиной. И тогда случились тот самый удар Шевченко и та самая ошибка Филимонова. Романцева оставили на следующий цикл, команда без проблем добыла путёвку в Японию и Корею. Но там не получилось выйти в плей-офф: победа над Тунисом, поражения от Японии и Бельгии, слезы Сычёва… Так закончился романцевский этап в сборной России.

Не удивляйтесь, что Олега Ивановича на этом посту сменил другой тренер-совместитель — Валерий Газзаев. Он возглавлял чемпионский ЦСКА, но в сборной у него совсем не пошло. Всего девять матчей и поражения от Грузии и Албании. При этом результаты ЦСКА оставались на уровне. В 2003-м он даже выиграл с командой чемпионство. Но отбор на Евро-2004 заканчивал свободный тренер Георгий Ярцев.



Самое милое совмещение вышло в 2009 году. Роман Абрамович уволил из «Челси» Луиса Фелиппе Сколари и позвал другого сотрудника, которому платил зарплату. Этим человеком оказался главный тренер сборной России Гус Хиддинк. За несколько месяцев работы голландца «Челси» занял третье место в АПЛ, выиграл Кубок Англии, а ещё команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Россия за это время провела два матча отбора с Азербайджаном (2:0) и Лихтенштейном (1:0). Так что тоже никаких проблем. Потом «Челси» призвал Карло Анчелотти, а Гус вернулся дорабатывать в Россию.

Финальный тренер-совместитель до Валерия Карпина — Леонид Слуцкий. Его попросили возглавить команду в критический момент — из сборной уволен Фабио Капелло, выход в финальную часть Евро-2016 под большим вопросом, так что нужен был тренер-спаситель. И Слуцкий спас, а параллельно выиграл чемпионский титул с ЦСКА. В итоге Леонида попросили поехать со сборной во Францию, где всё закончилось очень грустно: одно очко и четвёртое место в группе. Потом он вернулся в ЦСКА, но через полгода ушёл из клуба.