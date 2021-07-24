Витория проиграл первый официальный матч. Дебют тренера испортили форварды «Спартака»

Руй Витория дебютировал в «Спартаке» с поражения в Казани. Сюрприз?

Леонид Слуцкий, впечатлённый игрой «Спартака» на летних сборах (особенно крупной победой над его «Рубином» со счётом 4:0), назвал перед этим матчем команду Витории «несомненным фаворитом»:

«Понятно, что «Спартак» всегда вступает в сезон одним из фаворитов. А сейчас, учитывая, как они выглядели (на предсезонном турнире), это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут всё было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами», – оценил соперника Слуцкий в интервью для пресс-службы «Рубина».

Витория действительно высоко поднял планку ожиданий своей работой в «предсезонке». Казалось, с игрой, показанной на сборах, спартаковцам будет не страшен никто: ни «Рубин», ни «орлы» лиссабонские, ни чёрт морской, которого португальский шеф-повар превратит на футбольном поле во вкуснейшую Эшпетаду для красно-белых. Но всё-таки спарринги – это часть тренировочной работы, а первые выводы стоило отложить до официальных матчей.

Тем не менее с давления начал не «Спартак» – «Рубин». Казанцы с первых минут играли агрессивно, чувствовалось, они заведены разгромом в Москве и очень хотят взять реванш. Команда Слуцкого настолько увлеклась в дебюте прессингом, что нарвалась на контрвыпад один в два – повезло, что голкипер Дюпин успел подстраховать. «Спартак» прессинговал дозировано. Вообще же у игры была хорошая динамика, несмотря на то, что она изобиловала единоборствами. Айртон получил повреждение в стыке с экс-спартаковцем Зуевым, Максименко держался за заднюю поверхность бедра. К счастью, Витории не потребовалось делать раннюю замену, а тем более двойную – защитник и вратарь остались на поле.

Португальский тренер пусть и дебютировал в РПЛ, но прекрасно понимал, от кого в составе «Рубина» будет исходить главная угроза. Конечно же, от Хвичи. Помня о том, как провёл прошлый сезон Рассказов, за правый фланг обороны красно-белых стоило беспокоиться. Однако Николай был очень собран и не проигрывал дуэли грузинскому вингеру, а однажды Кварацхелию остановил феноменальным подкатом и Джикия.

Судья Безбородов давал играть, поэтому темп не падал. Он по делу показал в первом тайме три жёлтые карточки футболистам «Рубина», но, пожалуй, должен был дать «горчичник» и Соболеву за откровенный нырок в штрафной казанцев. Однако самое сложное (хотя для арбитра, возможно, простое) решение Безбородов принял на 38-й минуте, когда отменил гол Жиго после углового. Зобнин перед ударом слегка подтолкнул в спину Абильгора. Впрочем, в любом случае нужно отметить, что «Спартак» Витории, как и в матчах «предсезонки», умно разыгрывает угловые.

У «Спартака» только ближе к перерыву стали по-настоящему получаться позиционные атаки. Напряжение у ворот подуставшего «Рубина» возросло. До этого гол и в те, и в другие ворота мог прийти скорее в результате контратаки или стандарта. Первый тайм по статистике остался за москвичами: передачи на чужой трети – 91:61, удары – 7:1 (в створ – 3:1). Разве что высокая реализация со сборов у красно-белых куда-то пропала.

Второй тайм начался с супергола Самошникова! Левый защитник «Рубина» перехватил крайне неудачную передачу Ларссона и помчался к в воротам «Спартака» на сумасшедшей скорости. Центрхавы москвичей не успели занять позиции, а Жиго должен был раньше выдвигаться на Илью. Возможно, боялся рисковать из-за того, что «висел» на жёлтой карточке, которую получил минутой ранее за грубый фол на Шатове. Так или иначе, а Самошников получил возможность свободно пробить. Плюс один балл в рейтинг кандидата в сборную России. Вспомнилось, как Слуцкий в недавнем спарринге со «Спартаком» прямо на бровке пихал Самошникову после замены – значит, воспитательная работа помогла.

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Самошников в эти минуты поймал простой невероятный кураж. Вскоре он едва не забил ещё более красивый гол, когда бил в «девятку» с подбора – какой же блестящий сейв совершил Максименко! Мяч всё-таки побывал в воротах «Спартака» после углового, но Деспот забил из очевидного офсайда. Эпизод оказался более простым для бригады Безбородова.

Витория сделал вроде бы логичные замены. Освежил фланги атаки, убрал с поля Ларссона, выпустив игроков, которые доказывали свою нужность «Спартаку» в матчах на сборах – Игнатова, Бакаева, Мирзова. На концовку ещё и Мелкадзе. Португалец не может не дать им шанса, он продолжает знакомиться с командой и должен проверять футболистов в официальных встречах. К тому же можно было предположить, что физически «Рубин» вряд ли выдержит такой темп все 90 минут.

Концовка игры – огонь! Мелкадзе загубил два верных момента (Дюпин сегодня тоже показал топ-класс), а севший к своей штрафной «Рубин» уже без Хвичи из последних сил защищал минимальную победу. «Спартак» в сумме нанёс 13 ударов, тогда как у казанцев набралось лишь восемь (в створ – 5:5). Но это был не день форвардов москвичей. Ни Соболев (ноль ударов), ни Ларссон, ни Мелкадзе не справились с задачей. Испортили дебют Витории. Поэтому «Спартак» проиграл. Что ж, результат матча в Казани показал, что впереди у нового тренера много работы. Но игра у его команды прорисовывается.