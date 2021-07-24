«Спартак» за три года больше всех потратил на агентов. Изучаем финансы клубов РПЛ

«Краснодар» больше всех клубов РПЛ потратил на развитие молодёжи, «Спартак» — на агентские выплаты, а ЦСКА показал самый большой убыток. Эта информация содержится в отчёте РФС о ключевых финансовых показателях клубов Премьер-Лиги за 2020 год (изложены в 40-страничном документе), содержащем множество цифр: операционные доходы и расходы, чистую прибыль и убыток, кредиторскую задолженность, траты на развитие молодёжного футбола и агентских услуг. Подобный отчёт публикуется в третий раз, но за 2018 год данные были представлены не в суммах, а в процентах, поэтому по-прежнему о динамике судить можно только по ограниченному количеству показателей.

Показываем и рассказываем основные моменты.

Расходы на агентов

В 2020-м на агентские выплаты больше всех потратил «Зенит» – 652 037 000 рублей, на втором месте идёт «Локомотив» с 500 390 000 рублей (годом ранее у них было всего 63 213 000 – неплохой такой скачок). «Спартак», который в 2019-м заплатил посредникам 852 838 000 рублей, в этот раз лишь на пятом месте по затратам.



Если смотреть за трёхлетний период, то больше всех на агентские выплаты потратил «Спартак» – 1 891 322 000 рублей. За ним небольшим отставанием идёт «Зенит» (1 516 156 000 рублей).



При этом суммарные затраты на агентские выплаты в 2019 году по сравнению с 2018-м выросли на 1 366 214 000 руб, а вот в 2020-м рост оказался незначительным – всего 5 433 000 руб.

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ПОКУПКИ ИГРОКОВ 2019 2020 Сумма Зенит -1747695 -3837500 -5585195 Спартак -287952 -1906331 -2194283 Краснодар -1163744 -440796 -1604540 Динамо -413729 -961116 -1374845 Сочи -1110515 -88584 -1199099 ЦСКА -369720 -809930 -1179650 Локомотив -712150 -149102 -861252 Урал -28974 -23700 -52674 Химки -5918 16293 10375 Арсенал -49666 79632 29966 Рубин 494042 -422379 71663 Ахмат 146464 58915 205379 Ростов 166388 225055 391443 Уфа 362179 459784 821963

Расходы на развитие молодёжи

Больше всех на молодёжь стабильно в последние три года тратится «Краснодар» – за данный период на эту статью расходов у клуба ушло 2 446 231 000 рублей.

Доходы и расходы

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2019 2020 Сумма ЦСКА -3844375 -8493886 -12338261 Спартак -879260 -2250546 -3129806 Сочи -1542379 -702995 -2245374 Зенит 829223 -1685329 -856106 Химки -47955 -11792 -59747 Урал 985 -23599 -22614 Арсенал 5276 -5401 -125 Ростов -35423 39804 4381 Динамо 124785 -116350 8435 Ахмат 76300 -51078 25222 Уфа 301614 33721 335335 Локомотив -181074 1256936 1075862 Краснодар 1231999 672742 1904741 Рубин 487926 1961340 2449266