«Спартак» за три года больше всех потратил на агентов. Изучаем финансы клубов РПЛ

«Краснодар» больше всех клубов РПЛ потратил на развитие молодёжи, «Спартак» — на агентские выплаты, а ЦСКА показал самый большой убыток. Эта информация содержится в отчёте РФС о ключевых финансовых показателях клубов Премьер-Лиги за 2020 год (изложены в 40-страничном документе), содержащем множество цифр: операционные доходы и расходы, чистую прибыль и убыток, кредиторскую задолженность, траты на развитие молодёжного футбола и агентских услуг. Подобный отчёт публикуется в третий раз, но за 2018 год данные были представлены не в суммах, а в процентах, поэтому по-прежнему о динамике судить можно только по ограниченному количеству показателей.
Показываем и рассказываем основные моменты.
Расходы на агентов
В 2020-м на агентские выплаты больше всех потратил «Зенит» – 652 037 000 рублей, на втором месте идёт «Локомотив» с 500 390 000 рублей (годом ранее у них было всего 63 213 000 – неплохой такой скачок). «Спартак», который в 2019-м заплатил посредникам 852 838 000 рублей, в этот раз лишь на пятом месте по затратам.
Если смотреть за трёхлетний период, то больше всех на агентские выплаты потратил «Спартак» – 1 891 322 000 рублей. За ним небольшим отставанием идёт «Зенит» (1 516 156 000 рублей).
При этом суммарные затраты на агентские выплаты в 2019 году по сравнению с 2018-м выросли на 1 366 214 000 руб, а вот в 2020-м рост оказался незначительным – всего 5 433 000 руб.
|ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ПОКУПКИ ИГРОКОВ
|2019
|2020
|Сумма
|Зенит
|-1747695
|-3837500
|-5585195
|Спартак
|-287952
|-1906331
|-2194283
|Краснодар
|-1163744
|-440796
|-1604540
|Динамо
|-413729
|-961116
|-1374845
|Сочи
|-1110515
|-88584
|-1199099
|ЦСКА
|-369720
|-809930
|-1179650
|Локомотив
|-712150
|-149102
|-861252
|Урал
|-28974
|-23700
|-52674
|Химки
|-5918
|16293
|10375
|Арсенал
|-49666
|79632
|29966
|Рубин
|494042
|-422379
|71663
|Ахмат
|146464
|58915
|205379
|Ростов
|166388
|225055
|391443
|Уфа
|362179
|459784
|821963
Расходы на развитие молодёжи
Больше всех на молодёжь стабильно в последние три года тратится «Краснодар» – за данный период на эту статью расходов у клуба ушло 2 446 231 000 рублей.
Доходы и расходы
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
|2019
|2020
|Сумма
|ЦСКА
|-3844375
|-8493886
|-12338261
|Спартак
|-879260
|-2250546
|-3129806
|Сочи
|-1542379
|-702995
|-2245374
|Зенит
|829223
|-1685329
|-856106
|Химки
|-47955
|-11792
|-59747
|Урал
|985
|-23599
|-22614
|Арсенал
|5276
|-5401
|-125
|Ростов
|-35423
|39804
|4381
|Динамо
|124785
|-116350
|8435
|Ахмат
|76300
|-51078
|25222
|Уфа
|301614
|33721
|335335
|Локомотив
|-181074
|1256936
|1075862
|Краснодар
|1231999
|672742
|1904741
|Рубин
|487926
|1961340
|2449266
- За 2020 год наибольший убыток у ЦСКА – 8 493 886 000 рублей, а наибольшую прибыль показал «Рубин» (1 961 340 000 рублей). Из 15 клубов («Тамбова» почему-то нет в отчёте) год с прибылью закрыли только пять.
- Основная статья расходов – это затраты, связанные с реализацией, то есть на «жизнь» клуба, проведение матчей, логистику, и пр. Больше всего на это уходит у «Зенита» — 9,8 млрд рублей (в 2019-м – 8,4 млрд руб), на втором месте идёт «Локомотив» с 5,5 млрд руб (6,3 млрд руб годом ранее).
- У «Ахмата» – 0 коммерческих доходов (сюда входит реализация ТВ-прав, спонсорские и рекламные контракты, а также мерчендайзинг). Лидер по этому показателю «Зенит» (11 577 444 000 руб – столько же было и в 2019-м), на втором месте «Локомотив» (6 096 408 000 руб), на третьем – «Динамо» (5 496 005 000 руб).
- 24 июля 2021
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09:30
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09:26
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09:23
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00:46
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21:20
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