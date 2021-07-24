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Чемпионат России по футболу: финансовые показатели клубов РПЛ за 2018-2020 годы, сколько тратят на агентов и академии

«Спартак» за три года больше всех потратил на агентов. Изучаем финансы клубов РПЛ
Полина Куимова
Финансовые показатели клубов РПЛ за 2018-2020 годы
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Убытки ЦСКА, вложения «Краснодара» в молодёжь и другие факты, которые мы узнали из отчёта РФС.

«Краснодар» больше всех клубов РПЛ потратил на развитие молодёжи, «Спартак» — на агентские выплаты, а ЦСКА показал самый большой убыток. Эта информация содержится в отчёте РФС о ключевых финансовых показателях клубов Премьер-Лиги за 2020 год (изложены в 40-страничном документе), содержащем множество цифр: операционные доходы и расходы, чистую прибыль и убыток, кредиторскую задолженность, траты на развитие молодёжного футбола и агентских услуг. Подобный отчёт публикуется в третий раз, но за 2018 год данные были представлены не в суммах, а в процентах, поэтому по-прежнему о динамике судить можно только по ограниченному количеству показателей.

Показываем и рассказываем основные моменты.

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Расходы на агентов

В 2020-м на агентские выплаты больше всех потратил «Зенит» – 652 037 000 рублей, на втором месте идёт «Локомотив» с 500 390 000 рублей (годом ранее у них было всего 63 213 000 – неплохой такой скачок). «Спартак», который в 2019-м заплатил посредникам 852 838 000 рублей, в этот раз лишь на пятом месте по затратам.

Если смотреть за трёхлетний период, то больше всех на агентские выплаты потратил «Спартак» – 1 891 322 000 рублей. За ним небольшим отставанием идёт «Зенит» (1 516 156 000 рублей).

При этом суммарные затраты на агентские выплаты в 2019 году по сравнению с 2018-м выросли на 1 366 214 000 руб, а вот в 2020-м рост оказался незначительным – всего 5 433 000 руб.

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ПОКУПКИ ИГРОКОВ
20192020Сумма
Зенит-1747695-3837500-5585195
Спартак-287952-1906331-2194283
Краснодар-1163744-440796-1604540
Динамо-413729-961116-1374845
Сочи-1110515-88584-1199099
ЦСКА-369720-809930-1179650
Локомотив-712150-149102-861252
Урал-28974-23700-52674
Химки-59181629310375
Арсенал-496667963229966
Рубин494042-42237971663
Ахмат14646458915205379
Ростов166388225055391443
Уфа362179459784821963
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Расходы на развитие молодёжи

Больше всех на молодёжь стабильно в последние три года тратится «Краснодар» – за данный период на эту статью расходов у клуба ушло 2 446 231 000 рублей.

Доходы и расходы

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
20192020Сумма
ЦСКА-3844375-8493886-12338261
Спартак-879260-2250546-3129806
Сочи-1542379-702995-2245374
Зенит829223-1685329-856106
Химки-47955-11792-59747
Урал985-23599-22614
Арсенал5276-5401-125
Ростов-35423398044381
Динамо124785-1163508435
Ахмат76300-5107825222
Уфа30161433721335335
Локомотив-18107412569361075862
Краснодар12319996727421904741
Рубин48792619613402449266
  • За 2020 год наибольший убыток у ЦСКА – 8 493 886 000 рублей, а наибольшую прибыль показал «Рубин» (1 961 340 000 рублей). Из 15 клубов («Тамбова» почему-то нет в отчёте) год с прибылью закрыли только пять.
  • Основная статья расходов – это затраты, связанные с реализацией, то есть на «жизнь» клуба, проведение матчей, логистику, и пр. Больше всего на это уходит у «Зенита» — 9,8 млрд рублей (в 2019-м – 8,4 млрд руб), на втором месте идёт «Локомотив» с 5,5 млрд руб (6,3 млрд руб годом ранее).
  • У «Ахмата» – 0 коммерческих доходов (сюда входит реализация ТВ-прав, спонсорские и рекламные контракты, а также мерчендайзинг). Лидер по этому показателю «Зенит» (11 577 444 000 руб – столько же было и в 2019-м), на втором месте «Локомотив» (6 096 408 000 руб), на третьем – «Динамо» (5 496 005 000 руб).
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