За полгода — три самоубийства среди футболистов. Жуткая тенденция в Уругвае

За неделю болельщики пережили два потрясения. Одно из них — в День предотвращения самоубийств.

С начала этого года в Уругвае происходит нечто странное. Три уругвайских футболиста покончили жизнь самоубийством, причём двое — на этой неделе! Попытались разобраться в жуткой тенденции.

Депрессия и психиатрическое лечение

Первый случай произошёл в феврале этого года, когда 30-летний нападающий аргентинского клуба «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия застрелился в своей квартире в Мендосе. Оказалось, что бывший футболист молодёжной сборной Уругвая страдал от депрессии и проходил психиатрическое лечение.

По словам матери, у Гарсии был конфликт с президентом клуба «Годой-Крус» Хосе Мансуром, который не хотел отпускать игрока в другой клуб. Футболист рвался на родину и даже купил билеты на самолёт, но руководство во главе с президентом отказалось расторгнуть контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.

После его смерти «Годой-Крус» навечно закрепил 18-й номер за беднягой. Гарсия провёл за аргентинский клуб 115 матчей, в которых забил 49 голов и отдал 14 голевых передач. Также он выступал за уругвайские «Насиональ» и «Ривер Плейт», бразильский «Атлетико Паранаэнсе» и турецкий «Касымпаша».

Спустя почти полгода стало известно ещё об одном суициде. На этот раз покончил с жизнью 38-летний уругвайский футболист Уильямс Мартинес, выступавший за команду «Вилья-Тереса» во втором профессиональном дивизионе Уругвая. Он тоже был найден мёртвым в собственной квартире.

Уругвайская футбольная ассоциация выразила соболезнования родным и близким футболиста, а также перенесла все матчи 11-го тура чемпионата страны на другие даты. Примечательно, что Мартинес совершил суицид в Национальный день предотвращения самоубийств.

Уильямс выступал за клубы Уругвая, Аргентины, Венесуэлы, Чили, Парагвая, Испании, Франции, а также провёл несколько матчей за английский «Вест Бромвич» и одну товарищескую игру за сборную Уругвая.

Через неделю совершил самоубийство бывший футболист «Бостон Ривер» Эмилиано Кабрера, которому было 27 лет. Он дебютировал в составе «Бостон Ривер», когда клуб играл во втором дивизионе Уругвая. Позже Кабрера выступал в Испании, а в последние годы играл в мини-футбол.

«На прошлой неделе я потерял Уильямса Мартинеса, а накануне — Эмилиано. Мы должны быть более открытыми. Мы живём в обществе токсичной маскулинности и боимся говорить, если с нами что-то не так. У меня была депрессия, но я попросил помощи и начал двигаться дальше. Мы должны больше говорить о таких проблемах», — приводит слова футболиста клуба «Карлос Мануччи» Фелипе Родригеса Ovacion Digital.

Согласно последним данным, представленным 16 июля правительством Уругвая, в 2020 году было зарегистрировано 718 самоубийств и их показатель составляет 20,30 на 100 тысяч жителей. Эта проблема вызывает большую озабоченность на национальном уровне. Из общего числа случаев 80,92% приходится на долю мужчин, но попытки суицида чаще совершают женщины.