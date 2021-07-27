Был звездой чемпионата России, а потом вдруг пропал. Где сейчас Роман Ерёменко

Вы, конечно же, прекрасно помните Романа Ерёменко. Яркий и техничный полузащитник с безумным дальним ударом ещё недавно феерил в топ-клубах РПЛ, но потом внезапно уехал и пропал из виду. Он сохранял и продолжает сохранять молчание, но, кажется, теперь мы знаем, чем он занят.

Скандал и внезапный отъезд из России

Ерёменко провёл в России 10 лет. В нашем чемпионате он оказался в далёком 2011-м, когда перебрался из киевского «Динамо» в «Рубин». После трёх ярких лет в Казани Роман попал в ЦСКА, где закрепился в статусе звезды. С армейцами хавбек стал чемпионом России, но затем случилось дикое. Осенью 2016 года в организме Ерёменко обнаружили следы кокаина и временно отстранили игрока. После непродолжительного расследования было объявлено наказание — два года дисквалификации. Ерёменко тогда ушёл в тень: сменил номера телефона и прекратил общение с журналистами, хотя раньше был общительным.

Несмотря на скандал, ЦСКА не стал выгонять своего игрока. Летом 2017-го Роман получил статус свободного агента — его контракт с московским клубом истёк сам.

В августе 2018-го, когда до окончания дисквалификации оставалось совсем немного, Ерёменко вновь всех шокировал, перейдя в «Спартак». Фанаты ЦСКА на футболиста обиделись, а сам Роман такой рискованный переход не оправдал. За красно-белых он сыграл совсем немного, успеха не добился, и уже в январе 2019-го с ним расторгли контракт.

Позднее Ерёменко объяснял в интервью Нобелю Арустамяну свой провал в «Спартаке»: «Во-первых, я мало и очень нехорошо сыграл, ещё и травму получил. Думаю, времени просто не хватило. Там так получилось всё, сразу и смена тренера. В тяжёлый момент попал, как раз когда не всё хорошо было».

Прийти в себя Ерёменко смог в «Ростове». Полузащитник стал незаменимым для Валерия Карпина, вёл игру в центре поля, отдавал и забивал. Но всё испортил 2020 год. Ерёменко попал под волну ковида, нахлынувшую на ростовскую команду. Роман перенёс вирус хуже одноклубников и после возвращения на поле явно страдал от последствий заражения. Тем не менее его уход из «Ростова» в феврале этого года стал неожиданным. Клуб объявил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сам Ерёменко прокомментировал уход так:

«Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании у нас была договорённость с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам. Одной из причин были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию».

Спустя два месяца, в мае, об уходе Ерёменко подробнее высказался Карпин.

«Не понимаю, почему все говорят про какую-то тайну. По-моему, всё уже сказано. Там включились семейные обстоятельства. Какие именно? Об этом никто не говорил и не будет. Мы не были готовы так резко его потерять. Проблемы могут быть у каждого человека. Но до поры до времени можно совмещать работу с ними. Мы знали, что у Ерёменко есть проблемы. Но не предполагали, что он так резко сорвётся. Думаю, Рома и сам не предполагал», — сказал тренер в интервью для Sport24.

Где сейчас Ерёменко?

После ухода из «Ростова» Ерёменко действительно вернулся в Финляндию. Судя по комментариям родственников, полузащитник собирался продолжить играть. Его отец, Алексей Ерёменко, говорил, что Роман вернулся к семье и не будет искать клуб до конца сезона. Брат, тоже Алексей, заявлял, что футболист поддерживает форму и может уехать в США или одну из арабских стран.

На деле же Ерёменко, судя по всему, уже вовсю работает тренером. Один из блогеров сообщил, что Роман трудится в штабе команды «Тиккурила», выступающей в четвёртом финском дивизионе. Местные болельщики заметили экс-хавбека во время матча с «Викингитом», а кому-то даже удалось с ним сфотографироваться. Кстати, команда Ерёменко победила – 4:1.

Официально о приходе Ерёменко в «Тиккурилу» до сих пор не объявлено, но это и не удивительно. Видимо, Роман предпочитает тишину. Мы обратились за комментариями к отцу и брату Ерёменко, а также в клуб – но нигде не получили ответа.