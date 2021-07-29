В России выборочно пускают на футбол. Где логика?

Мы живём в контрастное время: когда авиасалон в Москве или крестный ход в Татарстане собирает тысячи людей и про счастливых посетителях снимает сюжет федеральный канал; но футбол в близких к ним местам запрещён и собирает вынужденный антирекорд по посещаемости.
Рефлексировать на тему этого или другого необъяснимого российского сюжета можно сколько угодно — всё закончится каким-нибудь философским вопросом. И футбол под эту действительность подходит: на своём примере показывает, насколько всё непонятно.
Мы не будем бить ладонью по лицу или кричать: «Как такое возможно?» Потому что возможно. Лучше разберём самое необъяснимое в цифрах и цитатах. Что же происходит с допуском болельщиков на стадион? Семь примеров того, что ничего хорошего.
Пример 1. Почувствуйте контраст. Самый посещаемый матч первого тура РПЛ — «Рубин» — «Спартак» (14 409 зрителей). При этом самая низкая посещаемость была зафиксирована на матче «Урал» — «Краснодар» (471 зритель).
Возможно, Казань не удивляет, потому что сегодня там в день выявляют 47 случаев заражения. Но рядом с другими цифрами выглядит необычно.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Пример 2. На двух матчах тура зрителей не было вообще. Один из них — игра «Ростов» — «Динамо», когда на трибунах сидел лишь Карпин с телефоном. Позиция по «Ростову» удивляет, потому что прямо сейчас в городе выявляют порядка 300 заражений в день, тогда как осенью-зимой, когда на трибуны пускали, в среднем заражались на 50 человек больше (около 350 в день).
Пример 3. Матч «Ростов» — «Зенит» 1 августа пройдёт без зрителей — уже сообщили.
У болельщиков в соцсетях есть вопросы к клубу и властям.
Топ-3.
1. «Я покупала абонемент за 12 тысяч, чтобы вместо посещения матчей читать ваши извинения? У вас там всё ок? Дайте хоть какую-то информацию для абонементщиков».
2. «Аргументы и причины недопуска? Почему не пускают по QR-кодам? Весна и осень показали, что от матчей с болельщиками не зависит рост заражённых. Что за маразм? Нет никаких ответов от Роспотребнадзора и губернатора».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3. «Как вернуть абонемент? Прошла неделя после матча с «Динамо», информации никакой, толку от ваших изменений?»
Пример 4. Разные стандарты для одного города. Три матча первого тура РПЛ проходили в Москве и Подмосковье — это домашние игры ЦСКА (938), «Химок» (650) и «Локомотива» (ноль зрителей). Обратили внимание на ноль в Черкизово?
Дело в том, что только три московских стадиона — «ВЭБ Арена» (ЦСКА), «Открытие Банк Арена» («Спартак») и «ВТБ Арена» («Динамо») — вошли в список COVID-free зон, а, значит, они могут собирать более 500 зрителей при наличии у них QR-кодов и удостоверяющего личность документа.
Арена «Локомотива» в список свободных от ковида зон не вошла.
Пример 5. Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказывал «Чемпионату», что даже в нынешних условиях нет чётких цифр: «Число зрителей варьируется от 500 до 1000».
Пример 6. Президент РПЛ Сергей Прядкин пояснял, что ни РФС, ни РПЛ вмешиваться в ситуацию не могут. Решение принимают регионы. То есть клубы лишены малейшего влияния.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Пример 7. Фанаты ЦСКА написали открытое письмо мэру Сергею Собянину.
Посыл такой:
1. Считают, что 50% заполняемости плюс маски, перчатки и социальная дистанция — допустимо.
2. Система QR-кодов работает неидеально: с ней тяжело военнослужащим, жителям других регионов и несовершеннолетним.
3. Если в московских ресторанах их отменили, то и на стадионе пора.
А теперь вопрос: видели ли вы, чтобы болельщики — особенно на фанатской трибуне, где болеют едино и берутся за плечи — соблюдали соцдистанцию и прочие правила?
Итого. Чего хотят клубы и что им отвечают в РФС?
Конкретно московские клубы — «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» — уже коллективно обращались к Дюкову и Собянину с посылом: разрешите допуск на трибуны сверх установленной квоты тех, кто прошёл через вакцинацию, а также носит с собой справку о наличии антител класса G (такой вид исследования).
Цитата Дюкова: «Мы поддерживаем клубы, которые хотят без каких-то ограничений допускать болельщиков с антителами и вакцинацией, у которых есть QR-код. Думаю, в ближайшее время решение по допуску будет».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
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Что же будет дальше и пустят ли болельщиков на футбол — остаётся вопросом.
- 29 июля 2021
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