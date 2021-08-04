Семин возвращается в 74 года! «Ростов» нашёл неожиданную замену Карпину

Юрий Сёмин – новый главный тренер «Ростова». 74-летний российский специалист возглавил клуб после ухода с должности Валерий Карпина, сконцентрировавшегося на работе в сборной России.

Сёмин подписал двухлетний контракт

Один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе подписал контракт с «Ростовом» до лета 2023 года. Ожидается, что помощниками Сёмина в новой команде станут Юрий Батуренко, помогавший ему в «Локомотиве» и работавший в «Роторе» в прошлом сезоне, а также тренер вратарей клуба Виталий Кафанов. «Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» — говорится в сообщении клуба.

Последний год российский тренер находился без работы, покинув «Локомотив» после окончания трудового соглашения. Тем не менее от футбола Юрий Павлович не отошёл: принимал участие в ТВ-программах, путешествовал по миру, занимался спортом и активно вёл «Инстаграм».

Назначение Сёмина стало неожиданным для футбольной общественности, к тому же теперь он возглавил список самых возрастных тренером РПЛ. Сейчас Юрий Павлович является рекордсменом чемпионата России по сезонам (этот будет 24-м), проведённым матчам на посту главного тренера (612 игр) и набранным очкам (1078 очков).

Уход из «Локомотива»

Напомним, тренер покинул «Локомотив» после того, как руководство клуба не предложило ему новый контракт. Этот факт возмутил болельщиков команды, скандировавших нецензурные кричалки в адрес Василия Кикнадзе, занимавшего тогда в клубе должность генерального директора. На протяжении всего прошлого сезона фанаты требовали вернуть Сёмина и оказывали тренеру значительную поддержку на трибунах во время матчей «Локомотива».

После ухода из клуба 74-летний тренер ни разу не появлялся на домашнем стадионе «Локомотива». Сёмин до сих пор не рассказал, почему принял такое решение. Однако побывать на «РЖД Арене» ему придётся уже в начале октября, когда «Ростов» сыграет с «Локомотивом» в гостях в матче 10-го тура РПЛ.