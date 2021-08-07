«Не знал об этом правиле». Почему судьи отменили красивый гол в ворота «Зенита»

В центральном матче 3-го тура РПЛ сошлись «Зенит» и «Краснодар». Действующие чемпионы забили уже на 9-й минуте, а дальше случилось удивительное. «Быки» заработали опасный штрафной, и бить вызвался воспитанник клуба Эдуард Сперцян. 21-летний полузащитник исполнил идеально: мяч перелетел через стенку и от штанги отправился в сетку — без шансов для Михаила Кержакова. Для Сперцяна этот гол должен был стать первым в РПЛ. Что может быть лучше дебютного мяча со штрафного в ворота сильного соперника?

Сперцян отпраздновал гол с партнёрами, мяч уже собирались разыграть с центра поля, но судья дал сигнал, что момент рассматривает VAR. На повторе вскрылся нюанс, который многие не заметили в динамике: защитник «Краснодара» Урош Спаич во время удара подскочил к стенке «Зенита». По правилу, которое ввели в 2019 году, футболисты команды, исполняющей штрафной, не могут приближаться к стенке ближе чем на метр. Спаич это правило нарушил — гол отменили.

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Спаич поступил глупо и лишил партнёра красивого гола. В футболе случается всякое, и действия серба можно было бы списать на что угодно, но в перерыве выяснилось удивительное. Спаич отправился на флеш-интервью и честно признался, что просто не знал о правиле. «Конечно, это важный момент. Потом посмотрим видео, почему не засчитали гол. Честно, я об этом правиле не знал», — сказал Спаич в эфире «Матч ТВ».

Остаётся только догадываться, что о действиях защитника думает Сперцян. Молодого футболиста лишили супергола. Справедливости ради Спаич впоследствии исправился. На 76-й минуте, когда счёт уже был 3:1 в пользу «Зенита», «Краснодар» заработал угловой. После неразберихи мяч отлетел к защитнику «быков». В этот раз Урош не подвёл и отправил мяч в сетку.