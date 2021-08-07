Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Зенит» — «Краснодар», почему отменили гол Сперцяна со штрафного в матче РПЛ, 7 августа 2021

«Не знал об этом правиле». Почему судьи отменили красивый гол в ворота «Зенита»
Михаил Рождественский
«Зенит» — «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии
Разбираем эпизод из матча чемпиона России с «Краснодаром».

В центральном матче 3-го тура РПЛ сошлись «Зенит» и «Краснодар». Действующие чемпионы забили уже на 9-й минуте, а дальше случилось удивительное. «Быки» заработали опасный штрафной, и бить вызвался воспитанник клуба Эдуард Сперцян. 21-летний полузащитник исполнил идеально: мяч перелетел через стенку и от штанги отправился в сетку — без шансов для Михаила Кержакова. Для Сперцяна этот гол должен был стать первым в РПЛ. Что может быть лучше дебютного мяча со штрафного в ворота сильного соперника?

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
07 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Азмун – 9'   1:1 Кордоба – 24'   2:1 Азмун – 35'   3:1 Ерохин – 44'   3:2 Спаич – 76'

Сперцян отпраздновал гол с партнёрами, мяч уже собирались разыграть с центра поля, но судья дал сигнал, что момент рассматривает VAR. На повторе вскрылся нюанс, который многие не заметили в динамике: защитник «Краснодара» Урош Спаич во время удара подскочил к стенке «Зенита». По правилу, которое ввели в 2019 году, футболисты команды, исполняющей штрафной, не могут приближаться к стенке ближе чем на метр. Спаич это правило нарушил — гол отменили.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Твиттере».

Спаич поступил глупо и лишил партнёра красивого гола. В футболе случается всякое, и действия серба можно было бы списать на что угодно, но в перерыве выяснилось удивительное. Спаич отправился на флеш-интервью и честно признался, что просто не знал о правиле. «Конечно, это важный момент. Потом посмотрим видео, почему не засчитали гол. Честно, я об этом правиле не знал», — сказал Спаич в эфире «Матч ТВ».

Воспитанник «Краснодара» тащит Армению на ЧМ-2022. У неё девять очков из девяти Воспитанник «Краснодара» тащит Армению на ЧМ-2022. У неё девять очков из девяти

Остаётся только догадываться, что о действиях защитника думает Сперцян. Молодого футболиста лишили супергола. Справедливости ради Спаич впоследствии исправился. На 76-й минуте, когда счёт уже был 3:1 в пользу «Зенита», «Краснодар» заработал угловой. После неразберихи мяч отлетел к защитнику «быков». В этот раз Урош не подвёл и отправил мяч в сетку.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021