Страшная неделя «Спартака». Когда казалось, что хуже не будет

Давайте считать!
- Поражение от «Бенфики» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
- Уход спортивного директора Дмитрия Попова и последовавший шум со всех сторон. Зарема сливает переписки с Поповым. Попов делает то же самое через созданный им телеграм-канал. Фанаты на домашнем матче оскорбляют Зарему и Федуна. Отовсюду летит фамилия Тедеско, который, оказывается, ещё при делах. Пресс-атташе «Спартака» уходит.
- Наконец, «Спартак» пока слаб в РПЛ. Три очка в трёх матчах. Единственная победа – над новичком лиги, «Крыльями», при помощи пенальти (1:0). И хлёсткое поражение от Александра Кержакова (1:2), чей «Нижний» забил два уже к 16-й минуте. «Спартак» проиграл первый домашний матч чемпионата.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Согласитесь, от трёх пунктов в сумме можно кричать.
Но давайте закроем второй, и получится, что «Спартак» просто неудачно начал сезон. Точно будете кричать? Только если вы всегда кричите после поражений.
- По сумме двух встреч «Бенфике» ещё не проиграли.
- Да, скорее всего, проиграют, но расстраиваться из-за этого вылета и делать на его основе выводы = расстраиваться из-за вылета от «Атлетико». Мощного, сыгранного, династийного клуба с крепкой школой и прозрачными отношениями «руководство – тренер – команда». Тут «Спартак» точно не конкурент.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
- «Спартак» действительно неудачно начал сезон РПЛ. Но посмотрите на поражение от «Нижнего» без эмоций – такой типичный втык от борзого новичка, выжимающего победу из 24% владения мячом. «Спартак» бил 22 раза против пяти, отдал почти в пять раз больше передач (478 против 101), выстрелила пушка от Понсе.
- Поражение новой команды в гостях от авторского «Рубина» Слуцкого – тоже не новость.
- Перестройку и слабые результаты на старте (именно на старте) можно объяснить сменой тренера и тем, что «это только начало».
Фото: РИА Новости
***
Однако «Спартак», а точнее его руководство плюс окружение, сделали так, что теперь любое отхождение от победоносного плана (или серебряного плана Тедеско, когда на первый план выходил футбол, а не скандалы) будет считаться провалом. Фамилии футболистов звучат всё реже. «Спартак» – это не Умяров и Соболев. «Спартак» – это Федуны и Зарема. Это затянувшаяся шутка, от которой уже не смешно. И токсичность, сковывающая команду и фанатов.
«Спартак» сейчас – это полыхающий роскошный дом.
С современным стадионом и формой.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Со смелыми и стильными социальными сетями.
С волшебной лабораторией по подготовке футболистов.
С талантливыми российскими игроками в составе. И новым тренером, который ещё может удивить.
Правда?
Обо всём этом забываешь через секунду, потому что владельцы поджигают свой дом.
Бегите, кто может!
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