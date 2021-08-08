«Нижний Новгород» добил команду Витории. Но все разговоры вокруг «Спартака» – не про футбол.

Страшная неделя «Спартака». Когда казалось, что хуже не будет

Давайте считать!

Поражение от «Бенфики» в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Уход спортивного директора Дмитрия Попова и последовавший шум со всех сторон. Зарема сливает переписки с Поповым. Попов делает то же самое через созданный им телеграм-канал. Фанаты на домашнем матче оскорбляют Зарему и Федуна. Отовсюду летит фамилия Тедеско, который, оказывается, ещё при делах. Пресс-атташе «Спартака» уходит. Наконец, «Спартак» пока слаб в РПЛ. Три очка в трёх матчах. Единственная победа – над новичком лиги, «Крыльями», при помощи пенальти (1:0). И хлёсткое поражение от Александра Кержакова (1:2), чей «Нижний» забил два уже к 16-й минуте. «Спартак» проиграл первый домашний матч чемпионата.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Согласитесь, от трёх пунктов в сумме можно кричать.

Но давайте закроем второй, и получится, что «Спартак» просто неудачно начал сезон. Точно будете кричать? Только если вы всегда кричите после поражений.

По сумме двух встреч «Бенфике» ещё не проиграли.

Да, скорее всего, проиграют, но расстраиваться из-за этого вылета и делать на его основе выводы = расстраиваться из-за вылета от «Атлетико». Мощного, сыгранного, династийного клуба с крепкой школой и прозрачными отношениями «руководство – тренер – команда». Тут «Спартак» точно не конкурент.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Спартак» действительно неудачно начал сезон РПЛ. Но посмотрите на поражение от «Нижнего» без эмоций – такой типичный втык от борзого новичка, выжимающего победу из 24% владения мячом. «Спартак» бил 22 раза против пяти, отдал почти в пять раз больше передач (478 против 101), выстрелила пушка от Понсе.

Поражение новой команды в гостях от авторского «Рубина» Слуцкого – тоже не новость.

Перестройку и слабые результаты на старте (именно на старте) можно объяснить сменой тренера и тем, что «это только начало».

Фото: РИА Новости

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Однако «Спартак», а точнее его руководство плюс окружение, сделали так, что теперь любое отхождение от победоносного плана (или серебряного плана Тедеско, когда на первый план выходил футбол, а не скандалы) будет считаться провалом. Фамилии футболистов звучат всё реже. «Спартак» – это не Умяров и Соболев. «Спартак» – это Федуны и Зарема. Это затянувшаяся шутка, от которой уже не смешно. И токсичность, сковывающая команду и фанатов.

«Спартак» сейчас – это полыхающий роскошный дом.

С современным стадионом и формой.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Со смелыми и стильными социальными сетями.

С волшебной лабораторией по подготовке футболистов.

С талантливыми российскими игроками в составе. И новым тренером, который ещё может удивить.

Правда?

Обо всём этом забываешь через секунду, потому что владельцы поджигают свой дом.

Бегите, кто может!