Жуткий эпизод в матче «Спартака» и «Нижнего». Игрок потерял сознание и попал в больницу

В 3-м туре РПЛ «Спартак» принимал «Нижний Новгород». Новичок чемпионата сотворил сенсацию – уже к 16-й минуте вёл со счётом 2:0. Красно-белые создавали моменты, но к концу первого тайма счёт оставался прежним. В перерыве Руй Витория сделал замены, чтобы освежить игру. А на 49-й минуте футбол отошёл на второй план…

После подачи в штрафную площадь гостей за мячом прыгнули нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе и защитник «Нижнего» Иван Миладинович. Футболисты неудачно столкнулись головами. Понсе отделался неприятными ощущениями, а с Миладиновичем всё оказалось серьёзнее. Серб ещё в воздухе потерял сознание, камнем рухнул вниз и распластался на газоне. Партнёры Ивана быстро сориентировались, вытащили ему язык и повернули на бок. В столкновении с Понсе защитник ещё и получил серьёзное рассечение головы. Врачи привели Миладиновича в себя и перемотали ему голову, но было видно, что игрок находится в нокауте. С поля Ивана увезли — о том, чтобы он ушёл самостоятельно, не могло идти и речи.

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Миладиновича, у которого вся форма оказалась в крови, поместили в машину скорой помощи и увезли в больницу. «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на врача «Нижнего» Олега Винокурова сообщает, что у футболиста сильнейшее рассечение головы, гематома и сотрясение мозга. В ближайшее время ему предстоит тщательное обследование.

После матча эпизод с Миладиновичем коротко прокомментировал главный тренер «Нижнего» Александр Кержаков: «Пока знаю, что у него рваная травма головы. Надеюсь, она не серьёзная».

Миладинович играет в России три года — не то чтобы очень много, но несколько раз он успел срезонировать. Многим Иван запомнился эпизодом из августа 2019 года. Тогда серб в матче с ЦСКА локтем сломал нос нападающему Фёдору Чалову. Впоследствии его дисквалифицировали на четыре игры, но потом срок сократили.

В следующем же матче Миладиновичу отомстили. Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв отмахнулся и разбил ему нос.

В начале этого года Миладинович снова оказался в центре внимания. На этот раз он заявил, что в скором времени получит российский паспорт и рассчитывает попасть в сборную. До вызова дело так и не дошло — спустя несколько месяцев «Сочи» отдал игрока в аренду «Нижнему Новгороду». Но сейчас о сборной думать и не нужно. Главное, чтобы всё было в порядке со здоровьем.