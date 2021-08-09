Главные трансферы недели в РПЛ. Три перехода на € 25 млн

На прошедшей неделе было мало переходов в РПЛ. Однако те сделки, что случились на рынке, стали достаточно громкими: трансфер с участием двух московских клубов, возвращение в «Ростов» любимца болельщиков, неожиданная продажа «Рубином» в «Динамо» кандидата в сборную России и пополнение атаки «Зенита» ещё одним бразильцем. Рассказываем об этих переходах.

Клаудиньо, из «Ред Булл Брагантино» в «Зенит»

Трансфер атакующего полузащитника Клаудиньо в «Зенит» фактически оформлен. Об этом заявила пресс-служба сине-бело-голубых:

«Достигнута договорённость с «Ред Булл Брагантино» и агентством игрока о трансфере в «Зенит» Клаудио Луиса Родригеса. В течение ближайших недель игрок пройдёт медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом». По информации инсайдера Николо Скиры, «Зенит» заплатит за нападающего € 15 млн и заключит с ним контракт до 2026 года.

Клаудиньо провёл всю карьеру в Бразилии, сменив шесть клубов. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, наколотив 18 голов, и, отдав шесть результативных передач, выиграл местную награду – «Золотой мяч». Вместе с Малкомом Клаудиньо помог олимпийской сборной Бразилии выиграть золотые медали Игр в Токио.

Наир Тикнизян, из ЦСКА в «Локомотив»

В июне 22-летний полузащитник рассказал пресс-службе ЦСКА, что счастлив остаться в клубе и не переходить в «Локомотив». Но не прошло и месяца, как Тикнизян подписал пятилетний контракт с железнодорожниками. По данным Transfermarkt, «Локомотив» заплатил за Наира € 2,5 млн. Стоит отметить, что важной причиной сменить команду стала тренерская перестановка в ЦСКА.

В новом клубе Тикнизян будет играть под 71-м номером и заявлять о себе, чтобы попасть в сборную России. Ранее полузащитник рассказал, что хочет конкурировать за место в команде у Валерия Карпина, несмотря на поддержку болельщиков из Армении.

Баштуш, из «Аль-Айна» в «Ростов» на правах аренды

Руководство «Ростова» обрадовало своих болельщиков, вернув на правах аренды с правом выкупа центрального защитника из «Аль-Айна». Баштуш будет играть за южан до конца сезона, после чего российский клуб получит право выбора – оставить игрока или расстаться с ним. Анголец уже выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год, проведя 84 матча и отметившись четырьмя голами. Кроме того, Баштуш является серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка страны. После выступлений в России защитник уехал в «Лацио», где провёл 94 игры, забил девять мячей и выиграл Кубок Италии. В прошлом сезоне 30-летний футболист играл в Саудовской Аравии.

Денис Макаров, из «Рубина» в «Динамо»

«Рубин» грамотно работает этим летом на трансферном рынке и вслед за продажей Старфельта (€ 5 млн) оформил переход Макарова в «Динамо» за € 7,5 млн. Российский полузащитник подписал пятилетний контракт с бело-голубыми и будет играть под 25-м номером. По словам спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского, Макаров выразил желание перейти в «Динамо», и клуб не стал отказывать.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата, забил семь голов и отличился одной голевой передачей. В июне Денис был в составе сборной России на Евро-2020, но на поле так и не вышел. Почему он захотел перейти в «Динамо», Макаров рассказал пресс-службе клуба.

«Когда пришло предложение от «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперёд и расти. Надеюсь и верю, что всё получится и я буду приносить большую пользу «Динамо».

В дебютной игре с ЦСКА Макаров, выйдя на замену, поучаствовал в победном голе. Хорошее начало.

Давид Давидян, в «Химки»

«Химки» не дремлют и подписали очередного свободного агента. Давидян должен усилить атаку подмосковной команды в новом сезоне. Последние три года он провёл в Армении, где выступал за «Арарат-Армения», «Арарат» из Еревана и «Алашкерт». Игровую карьеру 23-летний вингер начал в России в составе «Носты», а затем продолжил в московском «Арарате». В прошлом году Давидян отлично себя проявил, отметившись пятью голами и тремя голевыми передачами в 19 матчах чемпионата. Теперь, поставив подпись под двухлетним соглашением, он будет играть за «Химки» под 27-м номером.