«Спартак» и «Зенит» вновь зарубились в соцсетях. Оправдан ли троллинг?

Вылет «Спартак» из Лиги чемпионов спровоцировал не только грустный хейт от болельщиков, но предоставил отличную возможность для шуток от конкурентов. «Зенит» не остался в стороне, потроллив в своём англоязычном «твиттере» красно-белых.

«Футбол пошёл не по плану», — написали медиаспециалисты клуба, приложив скриншот, где в «TикTоке» спартаковцы причисляли себя к «командам, которые сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов».



В Москве моментально отреагировали и выложили пост со следующим содержанием: «Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последний клуб, который может шутить о чужих неудачах в ЛЧ». К реплике прикрепили две картинки: первая — с таблицей группового этапа прошлого сезона, где «Зенит» занял четвёртое место. Вторая — с результатом матча с «Бенфикой» в сезоне-2019/2020. Тогда Питер также оказался четвёртым.

Некоторые болельщики «Спартака» зашли в комментарии, показав число трофеев московского клуба. В этот момент забавно включились уже фаны «Бенфики», написав, что у португальцев число титулов больше, чем у двух российских клубов вместе взятых.



Интересно, что «Зенит» также потроллил «Спартак» в «TикTоке», опубликовав видео скриншота про команду, которая сыграет в Лиге чемпионов. После этого — склейка и видео матчей петербургской команды с посылом, что только они сыграют в этом сезоне в главном еврокубковом турнире. «Спартак» и на это ответил, опубликовав видео со всеми фейлами Питера в ЛЧ последних лет.



Это не первое столкновение двух клубов в этом году. После победы сборной Италии в финале Евро-2020 сотрудники «Спартака» сделали пост с ироничной подписью и упоминанием матча «Спартак» — «Зенит» (3:1) в 2017 году, когда «Зенитом» руководил Роберто Манчини.



Питер тут же вспомнил о другом мачте 2017 года, в котором команда выиграла у «Спартака» 5:1: «Мы думаем, что Манчини лучше помнит этот матч из 2017 года», — написали в ответ.

Далее серия постов продолжилась:



«Спартак»: «Поздравляем, вы тогда работали весь сезон, чтобы закончить его на пятом месте, позади нас».



«Зенит»: «Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!»



«Спартак»: «Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам этого не понять, ведь аккаунтов в «Твиттере» у вас больше, чем трофеев… А ещё можно сравнить количество звёзд на наших эмблемах».



Так мило, что главным аргументом для «Спартака» в тяжёлых спорах по-прежнему остаётся количество титулов. При этом посты «Зенита» тоже спорные. Мутаз Шехад, куратор партнёрских программ и контент-менеджер медиапроектов 4-3-3, в недавнем интервью «Чемпионату» говорил, что не видит ничего хорошего в троллинге.



«На мой вкус, те же перепалки между админами немного переоценены, — сказал Шехад. — Нужно понимать разницу между троллингом и стремлением быть весёлым. Троллинг — это когда ваш клуб ведёт себя как тинейджер, показывая неуважение к другим командам, их болельщикам и аудитории в целом. Это вредит имиджу бренда. Админы должны понимать, к чему приведёт тот или иной пост. Чем меньше самолюбования со стороны админа — тем лучше для бренда. Мы видим множество таких примеров в «Твиттере», когда клубы троллят друг друга, создавая токсичную атмосферу.

С другой стороны, когда клубы обмениваются действительно забавными шутками, пытаются повеселить аудиторию — это здорово. Но если вы жёстко троллите другие команды и игроков от имени клуба — это плохо для футбола в целом».



Так что ещё вопрос, кому эта перепалка больше пошла на пользу. Ведь при первом удобном случае «Спартак» тут же выкинет всё, что копил долгое время. И тогда уже «Зениту» придётся отвечать.



Хотя лучше бы они отвечали друг другу хорошими результатами в еврокубках.