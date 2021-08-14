«Арсенал» пропустил чудной гол и влетел дебютанту. Фаны «Брентфорда» рыдают от счастья!

За прошедшие полтора года наши глаза устали от унылого вида пустых трибун в Англии, поэтому стартовый матч нового сезона АПЛ между «Брентфордом» и «Арсеналом» воспринимался по-особенному. Тем более уютный «Брентфорд Коммьюнити» впервые зашёл на такой уровень, ведь стадион открыли только в 2020-м, а сам «Брентфорд» не играл в высшем дивизионе с 1947 года. Заполненные трибуны, дерзкий новичок лиги против номинального фаворита — идеальная картинка для запуска нового чемпионата.

Впрочем, «Брентфорд» трудно было воспринимать как андердога. Те, кто следил за дорогой этого самобытного клуба в АПЛ, знают, как «Брентфорд» разрывал в Чемпионшипе. По xPTS (ожидаемые очки) они в прошлом сезоне опередили «Норвич» и «Уотфорд», хотя по факту заняли третье место. Пришлось второй год подряд идти через плей-офф, где со второй попытки «Брентфорд» все-таки выцепил путёвку в АПЛ.

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Тут «Брентфорд» можно сравнить с «Брайтоном» — показывают зрелищный футбол высокого качества, но команде не всегда сопутствует удача. Однако клуб верен своей стратегии «манибола», находит крутых игроков за копейки и использует широкий даже по меркам АПЛ набор тактических ходов. Кое-что мы увидели уже в первом матче против «Арсенала».

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Что касается команды Микеля Артеты, то «Арсенал» заметно упростил «Брентфорду» жизнь в дебютной игре. Незадолго до матча стало известно, что Обамеянг и Ляказетт заболели и пропустят стартовую встречу. В этих условиях Артета собрал атакующую тройку из того, что было под рукой — в старте вышли Пепе, Балогун и Мартинелли.

Центр полузащиты составили Джака, Смит-Роу и новичок из «Андерлехта» Локонга. Также Артета выпустил в старте ещё одного нового футболиста: Бен Уайт, купленный летом у «Брайтона» почти за 60 млн евро, вышел в центре обороны в паре с Пабло Мари. По флангам защиты действовали Чамберс и Тирни.

«Брентфорд» сыграл по схеме 3-5-2, которая быстро создала для «Арсенала» проблемы из-за реактивных подключений латералей Генри и Каноса. Томас Франк сделал ставку на растягивание обороны «Арсенала» в ширину и использование высокого прессинга. Уже на 12-й минуте Мбеумо зарядил в штангу, а спустя некоторое время футболисты «Брентфорда» поймали «Арсенал» на ошибке Чамберса — Канос забил исторический гол, первый для «Брентфорда» в АПЛ.

У «Арсенала» мало что получалось в атаке. В это же время контрвыпады «Брентфорда» нередко приводили к опасным моментам. По графику xThreat (ожидаемая опасность от передач) и xG (ожидаемые голы) видно, что «Брентфорд» большую часть первого тайма был опаснее у чужих ворот и немногим уступал по общему обострению.

Рост показателей «Арсенала» во втором тайме связан, во-первых, с тем, что «Брентфорд» уже не так интенсивно прессинговал и постепенно садился в низкий блок, во-вторых, на поле вышел Букайо Сака. Через его динамику и скорость «Арсенал» несколько раз разворачивал опасные атаки по флангам (вспоминается пушечный удар Джаки мимо ворот на 70-й минуте).



«Брентфорд» ответил тактической заготовкой — вышедший на замену Сёренсен в стиле Рори Делапа закинул мяч из аута в штрафную, что привело к голу Нёргора. Стоит обратить внимание на то, как Лено выключили из эпизода — его просто заблокировали в лучших традициях гандбольной обороны.

Казалось бы, при чём здесь «Ливерпуль»? Нынешний тренер клуба по вбрасываниям из аута Томас Гроннемарк после игры выложил твит, в котором назвал Сёренсена одним из лучших своих учеников — с ним Гроннемарк работал в «Хорсенсе» и «Брентфорде».

После 0:2 «Арсенал» сообразил только один убойный момент — Тирни вывел Пепе на ударную позицию, но выстрел ивуарийца потащил голкипер Райа (возможно, ещё один герой «Брентфорда», о котором мы будем неоднократно вспоминать по ходу сезона).

После финального свистка «Брентфорд Коммьюнити» погрузился в экстаз. На стадионе включили легендарную Hey Jude от The Beatles, Томас Франк с игроками аплодировали трибунам, а камеры выхватили пожилого болельщика, по щекам которого текли слёзы. Долгие годы ожидания — любимый клуб наконец-то в Премьер-Лиге и побеждает не кого-нибудь, а «Арсенал»! Пусть нынешний «Арсенал» и не имеет ничего общего с некогда славной командой.

Микель Артета дал грустный комментарий после матча и даже ничего не сказал про доминирование: «Не думаю, что мы сегодня заслужили чего-то иного. Они забили нам после длинного вбрасывания из аута, а нам не хватило плотности в штрафной площади». Испанцу сейчас тяжело — колоссальное давление, проигрыш дебютанту АПЛ в первом туре, непонятная ситуация с составом. Судя по опросу The Athletic, фанаты «Арсенала» и так не ждут ничего хорошего от стартовавшей кампании, но вчера команда пробила даже самый плотный уровень безнадёжности.

«Арсенал» пропустил чудной гол и влетел дебютанту. «Канониры» начали сезон с поражения в чемпионате от новичка лиги впервые за 45 лет. В стартовой игре сезона-1976/77 лондонцы на своём стадионе уступили «Бристоль Сити».



«Брентфорд» впервые с 1946 года возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. Это наибольший разрыв в истории. Предыдущий рекорд принадлежал «Ноттс Каунти» (58 лет и 251 день между декабрём 1924 года и августом 1983 года).