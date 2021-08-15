Гвардиола будто встретил Моуринью. «Ман Сити» сенсационно проиграл на старте АПЛ

Нуну вспомнил сезон-2019/2020 с «Вулверхэмптоном» (когда оба раза обыграл «Манчестер Сити») и доставил Гвардиоле массу проблем уже в дебютной игре на новом месте. Забавный статистический факт – Пеп проиграл четыре последних гостевых матча с «Тоттенхэмом», эта серия тянется ещё с апреля 2019-го.

Грилиш вышел в старте, Кейн не попал в заявку на матч

Чем отметился новый тренер «Тоттенхэма»:

Несмотря на любовь Нуну к схеме с тремя центральными защитниками, «Тоттенхэм» почти всю предсезонку откатал по 4-2-3-1 и вышел с этой схемой против «Сити»;

Приобретённый у «Аталанты» Ромеро остался в запасе, пару основных ЦЗ составили Санчес и Дайер. На правом фланге обороны вышел Танганга – видимо, он сейчас предпочтительнее для Нуну, чем Орье или Доэрти (забегая вперёд, скажем, что Танганга сыграл отлично);

В условиях странного исчезновения Н’Домбеле (француз не играл в предсезонных матчах, а Нуну говорил про хавбека, что «ему ещё не время принимать участие в играх») пару Хёйбьергу в центре поля составил Скипп. Ему 20 лет, он воспитанник «Тоттенхэма», прошлый сезон провёл в аренде в «Норвиче» (45 матчей в Чемпионшипе).

С приходом Нуну шанс на реанимацию карьеры получил Алли. Он вышел в старте под атакующей тройкой Бергвейн – Сон – Моура;

Кейн не попал в заявку. Вряд ли это стоит связывать с потенциальным уходом из клуба (хотя кто знает): скорее дело в том, что лидер «Тоттенхэма» лишь недавно вернулся к тренировкам.

«Кейн продолжает готовиться, ему нужно работать над формой. Сегодня он тренировался и будет это делать, пока не будет готов помогать команде», — сообщил перед игрой Нуну.

Фото: Michael Regan/Getty Images

По «Манчестер Сити» — следующие наблюдения:

Необычное сочетание в обороне: Канселу – Диаш – Аке – Менди. Это объясняется тем, что некоторые основные игроки (Стоунз, Зинченко) ещё вкатываются в сезон и набирают форму.

Грилиш сразу вышел в старте и занял номинальную позицию на месте левой «восьмёрки» в тройке ЦПЗ (вместе с Фернандиньо и Гюндоганом). Де Брёйне, который только закончил восстановление после травмы, остался в запасе;

Тройку в атаке составили Марез и Стерлинг по флангам, Торрес – в роли «ложной девятки». Понятно, что схема «Сити» имеет кучу гибридных вариантов, поэтому ситуативно на месте Стерлинга оказывался Грилиш, на месте Торреса – Стерлинг и так далее.

Первый тайм разделился на два чётких отрезка. Сначала «Сити», завладев огромным территориальным преимуществом (79% владения мячом против 21% в первые 15 минут игры), конвертировал перевес в серию опасных моментов – здесь команду Гвардиолы традиционно подвела реализация. Но постепенно «Тоттенхэм» наладил компактность в центре поля и включил контратаки.

Где-то с 20-й минуты в воздухе появился призрак Моуринью – скоростная атакующая тройка «Тоттенхэма» несколько раз убегала к воротам Эдерсона и создавала неплохие шансы. Однажды Гюндоган даже исполнил роль вратаря, заблокировав удар Моуры.

К перерыву «Тоттенхэм» почти выровнялся с «Сити» по количеству ударов — шесть против восьми. Команда Гвардиолы набила «жир» по ожидаемым голам, но структурно Нуну выстроил «Тоттенхэм» так, чтобы постоянно угрожать сопернику контратаками. Ради шуток это можно сравнить с принципами Моуринью, но «Вулверхэмптон» с топ-командами играл примерно в то же самое. Важнейшим элементом сегодня стал Моура – человек, который в хорошем настроении отлично обыгрывает один в один и разгоняет атаки в необходимом темпе.

До забитого гола «Тоттенхэм», по факту, не уступал «Сити» даже в обострении – это видно по графику xThreat (ожидаемая опасность от передач):

К тому же, наличие у «Сити» Менди на поле — это всегда усиление чужой атаки. После всех травм и болячек француз сильно сбавил в оборонительной игре, а свободные зоны за его спиной регулярно используются соперниками как плацдарм для разгона контратак:

«Манчестер Сити» не хватило динамики впереди. В конце Гвардиола даже выпустил де Брёйне, но не спас игру.



После перерыва бахнуло — очередной выпад «Тоттенхэма» привёл к бильярдному удару Сона. Диаш в фирменном стиле пытался заблокировать удар, но в итоге только дезориентировал Эдерсона.

И ведь после этого был ещё убойный момент Бергвейна в таком же скоростном отрыве. Чтобы окончательно не потерять контроль над резвыми разгонами «Тоттенхэма», «Сити» в определённые моменты откровенно осторожничал и тратил время на поиск свободных зон в плотной обороне Нуну. На классе «Сити» создал несколько опасных атак – самым ярким моментом стал неудачный удар Торреса в упор на 71-й минуте.

В концовке Гвардиола выпустил не до конца готового де Брёйне – спасать матч. Поэтому у зрителей была возможность немного посмотреть на Грилиша с Кевином на поле – они даже соорудили один симпатичный удар, закончившийся спасением от Льориса.

«Тоттенхэм» выстоял, хотя особо и не напрягался — Нуну провёл грамотные замены, освежившие игру во всех линиях, поэтому команда даже не прижималась к воротам (при этом оставила потенциал для развития контратак). И всё это без Кейна.



Причины поражения «Сити»: 1. Низкая эффективность на левом фланге атаки (Грилиш только привыкает к новым условиям, а Менди просто провёл плохой матч), усиленная хорошей оборонительной игрой Танганга.

Многомиллионный Грилиш был не так плох, но пока что Гвардиола ещё только придумывает, как максимально эффективно встроить новое приобретение в систему игры.

2. Плохая реализация. Матчи с «Тоттенхэмом» в этом плане — уже классика последних лет для «Сити». Мяч идёт куда угодно, только не в сетку ворот.

3. Эффективный контратакующий план Нуну, который уже третий раз обыграл Гвардиолу в рамках АПЛ. В роли Траоре на этот раз был Моура — у него пять успешных попыток дриблинга.

Гарри, может быть, ещё есть время передумать и построить империю в «Тоттенхэме» уже вместе с Нуну?