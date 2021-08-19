Как нынешний тренер сборной России добрался до велоспорта, о котором до 2006 года не знал ничего.

Два года Карпин был президентом велокоманды. После его ухода – допинг и банкротство

«Я, обычный нарвский мальчишка, катался целыми днями на велосипеде, – вспоминает детство и переходит на настоящее Валерий Карпин. – Позднее на первый план вышел футбол, но после переезда в Испанию вновь возник интерес [к велоспорту]».

Карпин рассказывает, что у него была своя строительная компания в столице Галисии – Виго, занималась покупкой земли, строительством коммерческих центров, домов и квартир, а потом – в 2006 году – к Валерию обратилось правительство Галисии с просьбой создать и профинансировать велокоманду.

«Я согласился, – продолжает Карпин. – В Испании, в частности в Галисии, велоспорт очень популярен. Для меня же это не только реклама моей фирмы, но и помощь региону, в котором я живу и занимаюсь бизнесом».

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Как вы поняли, в начале нулевых, после завершения игровой карьеры, Валерий Карпин так интегрировался в местное спортивное сообщество, что спонсировал регбийную и волейбольную команды из Виго. Зачем? В интервью баскскому журналу El Correo в 2006 году футболист говорил, что «ввязался в этот беспорядок», имея в виду местный спорт, потому что он «неугомонная задница».

Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Карпин признавался, что ему нравилось помогать «очень живому городу» Виго, и так он добрался до велоспорта, о котором до этого не знал ничего.

«Понятия не имел о велоспорте, но вот я здесь», – так началась история испанской велосипедной команды «Карпин-Галисия» (в честь автономного сообщества, куда входит Виго).

И перед вами – её история в воспоминаниях Карпина, новостях допинга и испанских интервью. В десяти главах-историях.

1. Команда «Карпин-Галисия» (она же Karpin Galicia) существовала с 2006-го по 2010-й и участвовала в профессиональных мужских соревнования по шоссейному велоспорту на трассах в Европе, Африке, Океании, Азии и Америке. Изначальное название – Fundación Ciclismo Galego (первая профессиональная велокоманда Галисии создавалась при помощи местного правительства). Хотели соответствовать соседям-баскам, у которых была команда Euskaltel-Euskadi аж с 1994 года.

2. Сначала проект финансировало правительство Галисии, но вскоре присоединился Карпин, команда получила его имя и в том же 2007 году дебютировала как команда континентальной категории профессионалов (этаком втором дивизионе для велосипедистов).

3. Общий бюджет – € 3,7 млн; 67% которого приходились на Карпина и фигурирующий в бумагах банк Caixanova; оставшиеся 33% – шли из городской казны. Благодаря такой пропорции Карпин стоял выше всех и носил титул президента команды, тогда как вице-президентом был министр культуры и спорта Галисии по фамилии Бугалло.

4. Немного контекста. Галисийский клуб Карпина родился после того, как из-за допинговых скандалов исчезли две другие испанские команды – Kelme и ONCE (часть гонщиков и персонала вскоре перешла в образованную в 2007 году «Астану»). Тогда вскрылась масштабная допинговая сеть под руководством доктора Эуфемиано Фуэнтеса (он и кормил большинство атлетов запрещёнными препаратами).

Примечательно, что трое подозреваемых спортсменов из этих команд перешли в «Карпин Галисия». Правда, один из подписавших контракт, велогонщик Дэвид Бланко, отказался от предварительного соглашения, сославшись на личные проблемы.

5. Презентация команды прошла в январе 2007 года в Виго. С участием пятикратного чемпиона «Тур де Франс» начала 90-х Мигеля Индурайна и прошлогоднего чемпиона, галисийца Оскара Перейро.

Гонщики ездили в белых футболках, а свой первый групповой заезд провели на Берегу Смерти (по-испански называется Costa de la Muerte) в середине января 2007 года. Речь про коварное галисийское побережье, о которое разбивались многие корабли.

В команде числились 19 велосипедистов: 18 испанцев и один россиянин Эдуард Ворганов.

6. В 2007 году команда участвовала в локальном Туре Страны Басков, одержала первую победу на гонке в Альмерии (через несколько лет местный футбольный клуб возглавит Унаи Эмери) – русский гонщик Ворганов стал вторым, но после вскрывшейся положительной пробы соперника забрал золото.

Команда также приняла участие в «Вуэльте» (одной из главных гонок сезона), которая стартовала в Виго. Тогда же пришлось расторгнуть контракты с теми самыми гонщиками-допингистами прошлого – из-за нового этическо-спортивного кодекса.

7. Участие в престижной велогонке «Вуэльта» – не так уж просто.

«Наш проект рассчитан на три года, – говорил Карпин. – В первый сезон для нас главное встать на ноги. В следующем году планируем участие в гонках Гранд-туров. Если удастся привлечь новых спонсоров, то будем ставить перед собой самые высокие задачи. Успехи уже есть: практически во всех августовских гонках, в которых мы участвовали, гонщики «Карпин-Галисия» занимали места на подиуме.

Как удалось получить доступ к «Вуэльте»?

«Взяток не давал, – смеялся Карпин. – Но проблем с заявкой на участие в «Вуэльте» не было. Помогли связи в том же правительстве Галисии, которое является учредителем команды. Да и организаторам Гранд-тура для повышения посещаемости более интересны испанские, чем итальянские или французские команды».

8. Внезапно! По ходу сезона-2008 из команды ушёл Карпин.

Перед этим галисийские велогонщики выиграли этап тура в Стране Басков, но случился экономический кризис, городские проекты Карпина лопнули, денег на подготовку велосипедистов не осталось, Валерий вышел из дела.

Команда чуть не умерла, но галисийское правительство взяло на себя 64% клубного бюджета, и из-за новых спонсорских движений команда получила название Xacobeo Galicia, 37.

Фото: Tim De Waele/Getty Images

9. В 2010 году команда задумалась: как жить дальше, потому что на следующий сезон спонсора не находилось, а правительство критиковали за то, что на велосипедистов выделили столько же денег, сколько на остальные 1300 спортивных клубов Галисии.

В те же дни стало известно, что у гонщиков Эсекьеля Москеры и Давида Гарсии Дапена во время Тура Испании нашли следы запрещённого гидроксиэтилкрахмала – который маскировал применение популярного среди допингистов ЭПО (эритропоэтина).

После таких новостей спортивный директор команды Альваро Пино говорил, что чувствует себя «разочарованным и выброшенным», а вот глава медицинской службы команды доктор Элиас Феста снял со своего штаба ответственность за допинговые дела: «Дома каждый может делать то, что хочет». Добавив, что препараты спортсмены могли найти на чёрном рынке (в аптеках или интернете).

Галисийская полиция всё равно начала проверку. Следующие годы команда боролась с допингом, узнавала о новых случаях. А краткая история «Карпин-Галисия» умещается в рассказ одного из членов команды, чемпиона России по велоспорту Владимира Исайчева: «Поначалу всё шло очень хорошо, «конюшня» развивалась, но потом что-то произошло, и ей пришлось поменять владельца».

В 2010 году команда распалась.

10. Карпин говорил, что самое сложное в работе президента велокоманды – правильно организовать работу и распределить полномочия: «На моих плечах лежит общее руководст­во командой, но мне помогают настоящие профессионалы».

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Теперь Валерий рулит сборной России по футболу.

На плечах – общее руководство командой.

В помощниках – товарищи и профессионалы.

В работе – наверняка будут сложности.

В материале использованы цитаты Карпина изданию «Спорт день за днём».