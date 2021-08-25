Этот сезон уникален. Почему стоит смотреть топ-лиги Европы?

Последний месяц лета — лучшее время, чтобы ещё раз влюбиться в европейский футбол. Два топовых чемпионата уже стартовали: в Англии клубы рубятся за возможность сместить с трона «Манчестер Сити», Испания учится жить без Лео Месси в «Барсе», а в Кубке Италии сохраняется интрига относительно будущего чемпиона. Рассказываем о главных особенностях этих турниров, а вы найдёте достаточно причин, почему их стоит смотреть.

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АПЛ: Гвардиоле пора напрячься. В этом сезоне предстоит реальная борьба

«Манчестер Сити» так плохо начал прошлый сезон, что при сегодняшней конкуренции ни за что не выиграл бы чемпионат. Ещё в октябре-ноябре команда плелась рядом с лидерами и искала свою игру. Но потом пришла зима, а Гвардиола наконец-то расставил игроков по нужным позициям и выдал грандиозную победную серию. По сути, «Ман Сити» выиграл АПЛ, включившись во второй части сезона. И если бы у команды были хотя бы относительно сильные конкуренты, этого не случилось бы. Но «Ливерпуль» страдал от травм, «Челси» — от Вернера и наследия Лэмпарда, а «Манчестер Юнайтед» — от бесконечной нестабильности.

Но всё идет к тому, что этот сезон станет самым горячим за последние годы. Ведь теперь команде Гвардиолы вряд ли позволят так беззаботно пройти по турниру. Слишком уж мощно подготовились к сезону конкуренты. В первую очередь — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Кажется, Сульшер всё-таки захватил полную власть в «МЮ», в том числе в трансферных вопросах. Поэтому клуб купил футболистов на действительно проблемные позиции: на правом фланге теперь позажигает Санчо, а центр обороны укрепит Варан. И это уже мощный аргумент для того, чтобы пришла стабильность и в игре, и в результатах. «Челси» купил Ромелу Лукаку и закрыл свою главную боль — центр нападения. Теперь у команды точно будет больше голов, а в умении Тухеля строить оборону никто и не сомневается. На фоне таких покупок притаился «Ливерпуль». Но Клопп не раз говорил, что самое важное усиление для него — возвращение травмированных. К старту сезона он получил практически всех, кто лечится. Осталось их только хорошенько потренировать.

В Англии уже сняли практически все ограничения, поэтому в этом сезоне трибуны заполнены. С пивом, песнями и прочими чисто британскими атрибутами. Этого не хватало даже матчевой картинке. Но теперь весь эмоциональный драйв наверняка получится передать в том числе тем, кто не находится на стадионе.

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Ла Лига: как жить после ухода Лео Месси?

Этим летом Испанию покинул футболист, который точно давал турниру большое число болельщиков. И кто-то наверняка скажет, что в Ла Лиге больше не осталось ни одной звезды. Но не торопитесь. Флорентино Перес ещё наверняка вас удивит. Пожилой мужчина в президентском кресле «Реала» уже заслал в Париж всевозможных агентов, которые постепенно склоняют Килиана Мбаппе к переезду в Мадрид. И вполне возможно, что это случится уже этим летом. А если Париж не отпустит — есть альтернативный вариант: затащить в столицу Испании Эрлинга Холанда. Перес как экономист точно понимает, что чемпионату Испании нужны звёзды. И кому-то придётся на это потратиться, чтобы принести деньги и внимание всем остальным. Учитывая долги «Барсы» и скромность «Атлетико», придётся использовать ресурс «Реала».

«Барса» после ухода Месси, вероятно, сконцентрируется на подготовке новой звезды. Она, в принципе, уже готова: Педри отыграл в бешеном ритме Евро-2020, Олимпийские игры и помогает команде в новом сезоне. А есть ещё Депай, который призван заменить Месси в центре нападения. И Серхио Агуэро, который пока не играет и, видимо, очень грустит из-за ухода Лео.

Загадка, сможет ли «Атлетико» повторить успех прошлого сезона. За 10 лет при Диего Симеоне мы видели разные периоды, и не факт, что после чемпионства всё будет в норме. Но, с другой стороны, команда может вытащить сезон в стиле чемпионского. Когда у «Реала» и «Барсы» хаотичные проблемы и травмы, а «Атлетико» — мегастабильная машина по набору очков.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Кубок Италии: нужна ли чашка «Ювентусу»?

Кубок Италии — единственный турнир в последние годы, где была реальная интрига. Давайте выкинем из головы сезон-2020/2021 и признаемся сами себе: у «Ювентуса» просто не существовало конкурентов в чемпионате. А вот в кубковом турнире всё наоборот: в 2020-м титул взял «Наполи» в эстетичном финале с «Юве», а в 2019-м — «Лацио» в игре с «Аталантой». Да, до этого четыре титула были как раз у «Ювентуса», но это вовсе не значит, что они главные фавориты и нынешнего розыгрыша.

От Макса Аллегри в первую очередь наверняка потребуют победу в чемпионате. Так что никто не удивится, если его команда вылетит на старте и подарит зрителям возможность понаблюдать аутентичную борьбу за титул в решающих стадиях.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Кстати, начинать смотреть Кубок Италии нужно уже сейчас: старые стадионы, сохранившие дух местного футбола, клубы с интересной стратегией развития, например, «Венеция» и неожиданные результаты — «Парма» с Буффоном уже вылетела в первом раунде.