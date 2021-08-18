Общий долг «Барселоны» превышает млрд евро! Как она справится с финансовым кризисом?

Несколько дней назад президент «Барселоны» Жоан Лапорта собрал пресс-конференцию и рассказал о финансовом состоянии клуба. Испанский функционер отметил, что сейчас общий долг клуба составляет 1,35 млрд евро. За «Барсу» действительно тревожно, а некоторые футболисты сине-гранатовых уже пошли на существенное понижение зарплаты.

Что президент «Барсы» рассказал во время общения с журналистами?

На пресс-конференции Лапорта сообщил, что сумма долгов клуба превышает стоимость его имущества. Оказалось, что отрицательная величина чистых активов «Барсы» составляет 451 млн евро. На зарплаты уходит 103% от суммы доходов клуба. Сейчас этот показатель на 20-25% больше, чем у конкурентов сине-гранатовых.

Ранее Лапорта также рассказал, что «Барса» понесёт рекордные убытки по итогам сезона-2020/2021 в размере 487 млн евро при ожидаемых потерях в 200 млн. Испанец отметил, что у клуба есть пути решения этой проблемы.

«Мы ожидали, что убыток составит около 200 млн евро, но на самом деле идём к рекордной цифре в 487 млн.

Нам нужно будет ещё усерднее и лучше работать со спонсорами. Если это возможно, нужно привлечь в клуб новых поручителей, объяснить, что такое «Барса» и что она из себя представляет, что у нас невероятно талантливые игроки. В будущем появятся и другие футболисты, которые сделают так, что спонсоры захотят быть с «Барсой», – сказал президент клуба.

Не забыл Лапорта раскритиковать и бывшего руководителя «Барселоны» Хосепа Бартомеу, обвинив его в бездумной трате 222 млн евро, вырученных от продажи Неймара. К тому же, по словам Лапорты, каталонский клуб выплатил 40 млн евро посредникам, которые не являлись агентами.

«Были обнаружены несоразмерные выплаты посредникам, которые даже не являлись агентами. Это обошлось нам в 40 млн евро. При покупках мы дополнительно платили 8 млн евро, при продажах выплачивали 2 млн. Одному человеку выплатили 8 млн евро за поиск игроков в Южной Америке.

Помимо этого, мы узнали, что «Камп Ноу» в срочном порядке требуются работы. В отчёте 2019 года отмечалось, что неустранение неполадок может повлечь за собой угрозу жизням людей. Мы выявили дефекты, их устранение обошлось в 1,8 млн евро, и благодаря тому, что мы сработали максимально быстро, в воскресенье смогли открыть стадион для зрителей. Что касается стадиона Йохана Кройффа, его бюджет оценивался в 4 млн евро, а в итоге строительство обошлось в 20 млн», – заявил Лапорта.

Не все футболисты «Барсы» пошли на вынужденное понижение зарплаты

Одним из первых на существенное понижение заработной платы пошёл защитник Жерар Пике. Он сделал это для того, чтобы «Барса» официально зарегистрировала для участия в матчах Ла Лиги новичков клуба – Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная.

«Я здесь родился и вырос. С зарплатой я сделал то, что должен был. С другими капитанами команды (Бускетс, Альба и Роберто) мы уже общались, и я знаю, что они тоже пойдут на такой шаг. Я сделал это быстро для новичков. Мы — семья», – сказал испанский футболист.

Однако СМИ неоднократно сообщали, что Альба отказывается идти на снижение зарплаты. Сам футболист эту информацию, конечно же, опроверг. Но официально о понижении заработной платы Альбы до сих пор так и не было объявлено.

Зато на такой шаг пошёл ещё один капитан «Барсы» Серхи Роберто. Издание Sport.es утверждает, что испанский защитник готов пойти на уступки в вопросе нового контракта на фоне сложной финансовой ситуации в клубе. Его нынешнее соглашение действует до июня следующего года, но Роберто готов продлить его до лета 2024-го.

Если руководству «Барсы» удастся договориться с остальными капитанами по поводу понижения зарплаты, то клуб сможет заявить для участия в Ла Лиге Серхио Агуэро.

«Благодарю Пике за его готовность помочь «Барселоне». Его решение помогло нам зарегистрировать игроков. Мы сможем зарегистрировать Агуэро по аналогичному соглашению, которое планируем заключить с другими игроками. Надеюсь, они поведут себя так же, как Пике», — цитирует Лапорту TalkSport.

А вот Мартин Брейтуэйт, оформивший дубль в матче 1-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедадом» (4:2), хочет выпросить у руководства «Барсы» новый контракт на улучшенных условиях. Датский футболист считает, что заслуживает повышения зарплаты, так как сейчас является игроком стартового состава. Если же пересмотра условий соглашения не произойдёт, Брейтуэйт попросит «Барселону» о расторжении контракта.

По словам Лапорты, теперь на ликвидацию текущего финансового кризиса должно уйти два года. За это время «Барселона» вряд ли будет тратить огромные деньги на трансферы. Надежда остаётся лишь на Кумана, которому придётся строить боеспособную команду без Месси, но с Депаем и Агуэро.