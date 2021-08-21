«Это было убийство!» Новый судейский скандал в российском футболе

Матч «СКА-Хабаровск» – «Енисей» мог стать отличной рекламой для ФНЛ. 7 голов, сумасшедший камбэк, пара удалений – та самая страсть, за которую мы любим футбол. Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев и казалось, что скоро о матче будут знать все. Действительно знают, но с негативной стороны. Ведь сразу после игры директор «Енисея» Алексея Ивахов заявил, что арбитр матча Ян Бобровский убил команду.

«Для меня и для всех футбольных людей очевидно, что судья сделал всё, чтобы победила команда «СКА-Хабаровск». Истинная картина показателя сил команд была в первом тайме. «Енисей» был эффективнее, продуктивнее, сильнее. Два удаления — спорные. Пенальти — спорный. Называя вещи своими именами, это было убийство!



Арбитр вытащил соперников за уши. Чем дальше от Москвы, тем больше судейского беспредела. В нынешнее время такого быть не должно. При этом хочу сказать, что я спокоен за «Енисей», за команду: у неё есть настоящий сибирский характер», – сказал Ивахов «Матч ТВ».



А пресс-служба клуба сделала ироничный пост: «СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Енисеем». Новичок хабаровской команды Ян Бобровский сделал покер. Покер на справедливость и честную спортивную борьбу».



После первого тайма «Енисей» действительно вёл 2:0. Правда, второй гол команда забила с довольно спорного пенальти. Игрок красноярцев выбегал на мяч, опережая соперника, но неожиданно рухнул на газон. Бобровский указал на точку. А уже через несколько минут принял ещё одно странное решение – на этот раз уже в пользу Хабаровска. Безобидная борьба Грачёва и Саная неожиданно привела к удалению последнего. Сильно удивился и сам футболист, когда судья подбежал и достал вторую жёлтую карточку.

При этом после перерыва очевидных ошибок Бобровского не наблюдалось. «СКА-Хабаровск» сократил счёт, потом «Енисей» вновь забил и преимущество команды достигло двух мячей. Но в последние 12 минут команда пропустила трижды. И отдала победу сопернику.



Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран вообще отметил, что одним из важных факторов победы стало присутствие губернатора на трибунах.



«В перерыве был разговор на повышенных тонах, потому что мы не имели права проигрывать. Да даже вничью играть. Пришёл губернатор, пришли болельщики. Мне бы не хотелось, чтобы стулья летали по раздевалке. Я сказал, что есть 45 минут, у них на одного игрока меньше, нужно просто сконцентрироваться.



Самое главное, хотел бы поблагодарить болельщиков. Думаю, без них мы бы не вырвали эту победу. Так же хочу поблагодарить губернатора и попросить, чтобы он больше не уезжал. Насколько знаю, Михаил Владимирович после первого тайма с «Торпедо» уехал, и мы проиграли. Сегодня он был с нами до конца, и всё было нормально. Фан-сектору спасибо за то, что заводили стадион.



Мы заставили соперника ошибаться, получать карточки. Это тоже элемент футбола. Мы тоже играли в меньшинстве и выигрывали. По сегодняшней игре – есть инспектор. Что мешало «Енисею» доводить матч до логического завершения? Нам ставят пенальти. Был – не был? 2:0 – что ещё надо? В целом я доволен судейством, он судил то, что было. Есть подкат сзади, есть игра локтем – получите карточку. И нам давал, сразу на второй минуте, и «Енисею». Я считаю, это квалифицированный судья уровня Премьер-Лиги», – приводит слова Юрана пресс-служба «СКА-Хабаровска».

Вряд ли «Енисей» успокоили слова Юрана. Клуб уже подал официальный протест на работу Яна Бобровского – одного из самых перспективных российских судей, который в этом сезоне попал в список для работы в РПЛ. Ян – победитель юношеского Евро-2006 (U17). И в отличие от большинства игроков того состава остался в футболе и только начинает взрослую карьеру судьи.