Проект реформ РФС не решает ключевые проблемы низших дивизионов. Его нужно дорабатывать

Прежде всего хочется поблагодарить РФС за открытость, а голландских разработчиков реформ — за нешаблонный подход при попытке решения проблем наших профессиональных дивизионов. Видно, что аналитики Hypercybe постарались изучить российский футбол и учесть нюансы, свойственные только ему. В частности — разную готовность разных лиг к системе «осень-весна».

Убеждён, что изменения (не только в структуре лиг, а вообще) нам непременно нужны — глупо оставлять всё как есть, а потом удивляться, что результат не меняется. Поэтому к предложениям зарубежных разработчиков стоит отнестись с внимательностью и интересом, а не отвергать их сразу лишь потому, что они предполагают выход из зоны комфорта и отказ от традиционных устоев. При этом никто не запрещает использовать критическое мышление — и можно совместно доработать реформы и найти оптимальную формулу.

Лично мне сейчас в меньшей степени интересно обсуждать предложения по изменению РПЛ, поскольку: а) нет конкретики, в проекте четыре разных формата, у каждого есть плюсы и минусы; б) на мой взгляд, проблемы ФНЛ и ПФЛ (теперь уже ФНЛ-2, но для простоты восприятия буду пока придерживаться старой аббревиатуры) — более насущные, именно эти лиги — настоящее болото, в котором массово гибнут клубы и не наблюдается никакого развития. Оздоровление низших дивизионов благотворно повлияет и на РПЛ — в этом нет никаких сомнений.

Тем более в проекте реформ ФНЛ как раз есть конкретика — и формат можно обсуждать.

Что предлагают разработчики

Аналитики Hypercube попытались решить проблему разной готовности российских профессиональных лиг к системе «осень-весна»: если РПЛ с её инфраструктурными возможностями чувствует себя более-менее неплохо, то в ПФЛ всё гораздо, во много раз хуже. Нет стадионов, нет условий. К примеру, в 2020-м зимний перерыв стартовал в середине ноября (дальше уже играть на многих стадионах — невозможно), а возобновился официальный сезон в начале апреля. То есть аж 4,5 месяца паузы — это слишком много. Усугубляется всё тем, что зимой некоторые клубы даже не имеют возможности выехать на южный сбор и адекватно провести подготовку. Всё это время молодые футболисты, которым нужно развиваться, либо не тренируются, либо работают в плохих условиях. Понятно, что я рисую самую печальную картину — к счастью, есть и благополучные команды.

Поэтому, вероятно, нужно действительно разводить РПЛ и ПФЛ по разным системам, полноценно возвращать для ПФЛ летние месяцы, но при этом пытаться синхронизировать дивизионы между собой. Задача очень сложная — и без шероховатостей здесь не обойтись. Например, южной группе ПФЛ живётся при системе «осень-весна» гораздо лучше, чем центральным и западным, — у неё нет критических климатических препятствий, она может и уходить зимовать позже, и возобновлять чемпионат раньше. Однако в целом за попытку разработчиков ввести разные форматы проведения и попутно синхронизировать их при помощи гибридной формулы ФНЛ — зачёт.

Итак, РФС предлагает проводить ФНЛ в два чемпионата (весенний и осенний), которые будут связаны между собой. В лиге окажутся 20 команд, они будут разделены на две подгруппы по 10 клубов в соответствии со спортивным принципом (по результатам предыдущего сезона). Gold — вылетевшие из РПЛ, а также лучшие в ФНЛ по итогам прошлого сезона и silver — остальные клубы ФНЛ.

На каждом этапе турнира очки будут считаться с нуля. После осеннего и весеннего этапов составы групп меняются: четыре худшие команды из группы gold переходят в silver, а четыре лучшие из silver — в gold.

ФНЛ планируется проводить в два этапа:

— первый — с июля по ноябрь (последняя команда сразу вылетает в новую Лигу, а предпоследняя и предпредпоследняя команды играют стыки с двумя последними командами весеннего этапа);

— второй — весной. Чемпион весеннего этапа в мае выходит в РПЛ. Второе место весны играет с чемпионом осени — победитель тоже окажется в РПЛ. Команда, которая проиграет этот матч, сыграет стыковую игру с клубом, занявшим 14-е место в РПЛ. Третье место весны встретится со вторым местом осени — победитель играет стык с 13-й командой РПЛ.

Повышение в РПЛ и вылет из РПЛ в ФНЛ будут происходить весной, что позволит синхронизировать календари лиг. Выход в ФНЛ из новой Лиги и вылет из ФНЛ в ноябре позволят синхронизировать ФНЛ и новую Лигу.

Это инновационный формат, который выглядит очень интересно, но который непросто понять с первого раза. Полагаю, первая реакция клубов окажется отрицательной — потребуется время на то, чтобы осознать плюсы и минусы.

Замечание №1. Сохранится географическая проблема ФНЛ

Не вижу в предложенном формате попытки как-то решить проблему географических расстояний — на мой взгляд, далеко не последнюю в ФНЛ. Давайте возьмём не нынешний сезон, а абстрактный, в котором играют два клуба с Дальнего Востока (допустим, вернётся команда из Владивостока), а ещё «Томь», «Енисей» и «Иртыш». Может же возникнуть такая ситуация? Да запросто.

Каждый далёкий перелёт — стресс для клуба с европейской части (рушится адекватный тренировочный процесс, и чем больше таких выездных матчей, тем сложнее). А командам с Дальнего Востока вообще приходится проводить сезон в режиме постоянных командировок, поскольку почти все перелёты — так или иначе через Москву. Даже если разбивать календарь на блоки из домашних и гостевых матчей и во время выездного микроцикла арендовать базу для тренировок в Москве, сложностей будет слишком много. В том числе — связанных с финансовыми затратами.

Мнение клубов при этом меняется. Сегодня они — за общенациональные соревнования, а завтра — против команд с Дальнего Востока.

Замечание №2. Сохранится проблема длинной зимней паузы. Перерыв даже увеличится

В прошлом сезоне ФНЛ уходила на паузу в начале декабря, а возобновляла сезон в конце февраля. В текущем сезоне перерыв начнётся в конце ноября, а закончится в начале марта, то есть составит чуть более трёх месяцев.

В предложенном проекте реформы в обеих версиях календаря ФНЛ уходит на паузу в конце октября (а в первую неделю ноября играются стыки), возобновляется первенство — в последнюю неделю февраля. То есть большинство клубов отдыхает/готовится: весь ноябрь, декабрь, январь и три недели февраля. Почти четыре месяца.

Сделано это для того, чтобы синхронизироваться с новой Лигой и ПФЛ, но фактически мы получим ещё больше времени без футбола. То есть важная проблема, которая как раз сильно отпугивает в системе «осень-весна» на всех уровнях (в том числе и в РПЛ), никак не решается.

Замечание №3. Возрастёт давление на клубы — а это может повлиять на количество молодых игроков

Для начала — подводка. Аналитики из компании EasternScout в 2018-м проводили исследование условий развития футболистов РПЛ и изучили данные по Лиге за 13 сезонов начиная с 2004 года. Один из их выводов: с момента появления переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ количество игроков в возрасте до 21 года, которые имели бы в РПЛ более или менее постоянную практику, снизилось до критической отметки.

Аналитики были убеждены, что эти факты напрямую связаны: возросла интрига, зато уменьшилось количество команд-середняков, которые не ставили больших задач, но и не боялись вылета; а именно там, где тренеры не решают спортивные задачи, чаще всего возрастает доверие молодым игрокам. То есть давление на клубы выросло — и это негативно сказалось на молодёжи. Понятно, что бывают крутые исключения, но логика в выводе определённо есть.

Так вот: предложенная реформа ФНЛ в несколько раз увеличивает давление на клубы, можно вылетать (или падать в стыковые матчи) каждые полгода. С одной стороны это интересно и зрелищно, с другой — возрастёт фактор случайности (дистанция значительно короче — всего 18 туров). Есть следующие риски:

— меньше клубов будут делать ставку на молодых (потребуются дополнительные лимиты, принуждающие или мотивирующие использовать их);

— крайне сложная история для клубов-аутсайдеров. Условный «Енисей» может провалить весеннюю часть, занять последнее место — и будет знать, что через полгода ему в любом случае играть в стыках за выживание, как бы он ни поднялся осенью по таблице. Будет ли это способствовать успешной игре команды в следующем чемпионате? Пойдут ли к нему новички, тренер, зная, что, как бы клуб ни выступил осенью, всё равно придётся играть в стыках за выживание?

Интересно, кстати, что будет, если одна и та же команда займёт последнее место весной и одно из первых четырёх — осенью. С одной стороны, она должна играть в стыках за выживание, с другой — попадать в верхнюю «десятку».

Резюме

Повторю, что реформы, предложенные по инициативе РФС, в любом случае интересные и требуют вдумчивого изучения. Наш футбол достиг такого состояния, когда любое движение в сторону гораздо лучше, чем топтание на месте.

У проектов есть свои плюсы и минусы — и здорово, что РФС инициировал публичное обсуждение. Выйти за пределы зоны комфорта будет непросто, но нужно это делать. И хочется верить, что сообща лиги и клубы устранят недостатки, доработают проекты и примут правильное решение.