Роналду попросил оставить себя в запасе. Перестраховка перед трансфером?

Летнее трансферное окно — 2021 по-своему аномально. Сразу несколько топ-игроков уже сменили команды (Месси, Рамос), а слухи о новых «бомбах» не утихают. Теперь в центре внимания Роналду и Мбаппе.

Например, Криштиану вчера неожиданно остался в запасе «Ювентуса» на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе». Тут же появилась информация, что португалец хочет покинуть итальянский клуб. Ждём ещё один супетрансфер?

Что сказали об этом главный тренер Аллегри и руководство «Ювентуса»?

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Роналду сам попросил не ставить его в стартовый состав. По его словам, футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе. Однако «Ювентус» пока не получал по нему предложений.

Ранее сообщалось, что туринцы рассматривают возможность продажи Роналду этим летом. В руководстве итальянского клуба считают, что уход Роналду может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в Турин.

При этом вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед, комментируя непопадание Роналду в стартовый состав, опроверг информацию о его возможном уходе.

«Не стоит создавать сенсации там, где их нет. Это решение было принято совместно с игроком. Очевидно, что на старте сезона он не в лучшей форме. Тренер хочет задействовать сильнейший на текущий момент стартовый состав. Например, Джорджо Кьеллини сегодня тоже остался в запасе. Я с полной уверенностью могу подтвердить, что Роналду останется в «Ювентусе» на этот сезон», – сказал Недвед в эфире DAZN.

Помимо руководства «Ювентуса», информацию об уходе португальца опроверг и главный тренер Массимилиано Аллегри.

«Роналду – бонус для нас, так как он гарантирует множество голов. Очевидно, что мы также должны работать как команда, чтобы извлечь максимум из игроков. Роналду всегда хорошо тренировался. Я видел только сплетни в газетах. Он никогда не говорил нам, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что остаётся в «Ювентусе», – сказал 54-летний тренер на пресс-конференции перед матчем с «Удинезе».

В игре 1-го тура Серии А Роналду руководил командой вместе с Аллегри со скамейки запасных. На 60-й минуте португалец появился на поле, а под конец матча забил победный гол, который позже арбитры VAR отменили из-за офсайда. При этом главный арбитр Ивано Пеццуто показал Криштиану жёлтую карточку за то, что тот снял футболку, празднуя забитый мяч. «Ювентус» же потерял очки на старте сезона, сыграв вничью с «Удинезе» — 2:2.

Интерес со стороны «ПСЖ»

Не исключено, что в это трансферное окно португальца может подписать «ПСЖ», который уже заполучил Месси в качестве свободного агента. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи наверняка хочет собрать Роналду и Месси в одной команде. Даже полузащитник «ПСЖ» Ди Мария отметил, что Криштиану был бы не против оказаться в Париже, но французский клуб уже сделал выбор в пользу Месси.

«Роналду наверняка умирает от желания оказаться в «ПСЖ». Качество игроков этого клуба уникально. Такое нечасто случается, и все лучшие игроки хотят играть вместе с лучшими. Криштиану определённо хотел бы быть здесь, но «ПСЖ» заключил контракт с Месси. К счастью, так будет лучше», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

При этом, по информации испанских и французских СМИ, Мбаппе горит желанием покинуть Париж ради перехода в мадридский «Реал». В случае ухода французского форварда этим летом «ПСЖ» может активизироваться и подписать на его место Роналду.

Хотя есть и другая версия. Например, журналист RMC Sport Лоик Танзи утверждает, что, если Мбаппе покинет парижский клуб, чего «ПСЖ» постарается не допустить, вариант с приобретением Роналду этим летом рассматриваться всё равно не будет.

Однако Криштиану может перебраться в клуб из столицы Франции свободным агентом, по истечении контракта с «Ювентусом».